Szárnyal a Bank of America a húsvéthétfői gyorsjelentésre

A vártnál kisebb mértékben, 13%-kal csökkent a Bank of America profitja az első negyedévben – derült ki a társaság húsvéthétfőn közzétett gyorsjelentéséből. A lakossági hitelezési üzletág erős növekedése segített tompítani a globális tranzakciós piac visszaeséséből származó negatív hatást. A bank árfolyama 3,5%-ot emelkedett ma eddig.

A társaság a március végével zárult negyedévben a lakossági banki bevételek 9%-os, 8,8 milliárd dollárra történő emelkedéséről számolt be, a teljes befektetési banki díjbevétel azonban 35%-kal 1,5 milliárd dollárra zuhant a negyedévben.

A nettó kamatbevétel, amely a bank hitelezésből származó jövedelmének egyik legfontosabb mutatója, 13%-kal 11,6 milliárd dollárra nőtt a negyedévben. A jövőre nézve a hozamgörbe emelkedése miatt a bank arra számít, hogy a betéti marzson többletnyereséget fognak tudni realizálni.

"Az első negyedévi eredmények erősek voltak a kihívásokkal teli piacok és a volatilitás ellenére" - jelezte Alastair Borthwick pénzügyi igazgató a társaság közleményben.

A nagy amerikai bankok tavaly profitáltak a tranzakciók növekedésének boomjából sokat profitáltak, miután a Federal Reserve likviditást pumpált a tőkepiacokra, hogy enyhítse a COVID-19 világjárvány gazdasági hatásait. Idén azonban a befektetési banki üzletágak visszaestek, mivel az ukrajnai orosz invázió által gerjesztett geopolitikai zavarok fékezték a tavalyi nyaktörő ütemű üzletkötéseket és az IPO-piac fellendülését – emlékeztetett a Reuters.

A Bank of America globális banki szegmense, amely a befektetési banki üzletágat is magában foglalja, 165 millió dolláros hitelezési veszteségekre képzett céltartalékról számolt be.

Mérlegének összetétele miatt a Bank of America a nagy amerikai bankok közül a legérzékenyebb a kamatlábak változására, és várhatóan profitál az amerikai jegybank agresszív kamatemelési tervéből.

Címlapkép: Getty Images