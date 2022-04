Egy kriptós cégen keresztül törne be Európába a brókerapp

A Robinhood az Egyesült Királyságban terjeszkedik, miután megállapodott a londoni székhelyű Ziglu kriptocég megvásárlásáról.

A Mark Hipperson, a Starling Bank korábbi társalapítója és technológiai igazgatója által alapított, és az FCA (Financial Conduct Authority) által jóváhagyott Ziglu lehetővé teszi a britek számára, hogy tizenegy kriptovalutával kereskedjenek, a "Boost" termékein keresztül pedig hozamra tegyenek szert, de a kártyájukkal is fizethetnek, pénz utalhatnak és vásárolhatnak is.

Az év elején a Robinhood felvázolta a nemzetközi terjeszkedés új terveit, és meglehetősen ambiciózus célokat tűzött ki, hogy kriptoplatformját világszerte megnyissa az ügyfelek előtt.

A vállalat 2020-ban lemondott arról, hogy az Egyesült Királyságban is elinduljon, mivel a koronavírus-járvány idején az elsődleges amerikai piacon a nappali kereskedés robbanásszerű növekedése miatt felmerült működési problémákkal kellett megküzdenie.

A Robinhood szerint a Ziglu ügyfeleinek rövid távon nem kell aggódniuk a változások miatt, végül azonban a kriptocég teljes mértékben integrálódniuk fog a vállalatba, amely nem csak az egyesült királyságbeli terjeszkedését, de az európai indulását is elő fogja készíteni.

(Finextra)

.