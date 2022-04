Csányi Sándor megszólalt az OTP és a magyar gazdaság kilátásairól

MTI 2022. április 26. 14:34

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója egy tegnapi rendezvényen arról beszélt, hogy ugyan az év elején úgy tűnt, hogy idén akár 600 milliárd forint is lehet a pénzintézet eredménye, ezt azonban a háború hatására nem fogják elérni. Arról is szólt, hogy az "olcsó pénz időszaka" lejárt, a kamatok akár 7 százalékig is emelkedhetnek, az infláció pedig közben "elszabadult", a 2-4 százalék közötti tartomány elérése már csak 2024-re várható.