Egyre színesebbek a hazai mobilbankok - Mutatjuk mire képesek

Egyre többet tudnak a hazai mobilbankok, a funkciógazdagságban viszont még sok eltérést tapasztalni. A megszokott eszközökön - mint a kiadásfigyelő és a biometrikus azonosítás - számos hazai bank fejlesztett egyedi megoldásokat a rendszerébe (ökokalkulátor, kártyanálküli pénzfelvétel), amelyek színesebbé teszik a palettát, és nagyban hozzájárulnak a felhasználói élmény növeléséhez. A legtöbb funkcióval még mindig a Revolut neobank applikációja bír, így az összehasonlítást ebből kiindulva végeztük el.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbi cikk nem egy minőségbeli vagy teljesítménybeli sorrendet felállító teszt eredménye, csupán az egyes alkalmazások funkciógazdagságát kívánja feltárni és bemutatni. A Revolut például hiába rendelkezik több funkcióval, mint más hazai bankok alkalmazásai, komplexebb banki termékeket még nem érhetnek el rajta keresztül a felhasználók.

A mobilbankok funkciói Kiadásfigyelő Biometrikus azonosítás Online vásárlások jóváhagyása Szelfis számlanyitás QR kód generálása és utalás Személyi kölcsön Betétkezelés Befektetési termékek Csekkbeolvasás Open Banking Beyond Banking Apple & Google Pay ESG Költségmegosztás Revolut x x x x x x x x x x OTP x x x x x x x Erste x x x x x x x x Gránit x x x x x x x x Raiffeisen x x x x x x Unicredit x x x x x x BB x x x x MKB x Magnet x x x K&H x x x x x x CIB x x x x x x x Takarék x x x x x Forrás: Portfolio

Kiadásfigyelő

A cikkben szereplő 11 hazai bank applikációja közül mindössze 4 nem rendelkezik diagramok formájában megjelenített költség-bevétel kimutatással. A bankok kiadásfigyelői sok hasonlóságot mutatnak a Revolut funkciójával, ám kopírozásnak egyik sem nevezhető. Az alkalmazásokba épített funkció minden esetben átláthatóan, kategóriákba rendezve, és a korábbi hónapokkal összevetve mutatja az ügyfelek költéseit és bevételeit. A kimutatások részletessége bankonként nem sokat változik. Közülük kettőt önkényesen kiemelve: az OTP kiadásfigyelője és a myRaiffeisen Zoom funkciója is hasonlóan tételekre bontva tárja elénk a tranzakcióinkat.

Az Erste George ráadásként több kényelmi és a testreszabhatósági funkciót kapott. A sorba rendezett tételeket hashtagekkel rendeztethetjük kategóriákba, fotókat csatolhatunk hozzá, de a teljes felületet átformálhatjuk a saját ízlésünknek megfelelően.

Biometrikus azonosítás és az online vásárlások jóváhagyása

Biometrikus azonosítással kivétel nélkül minden mobilbank rendelkezik. Az applikációk által alkalmazott megoldások az ujjlenyomat-olvasótól az írisz-szkenneren át, az arcfelismerőig terjednek. A biometrikus eszközökkel amellett, hogy beléphetünk a mobilbankunkba, tranzakciókat hitelesíthetünk, illetve online vásárlásokat hagyhatunk jóvá. A biometrikus módszerek egyébként igen közkedveltek: Fábián Gergely, az MNB pénzügyi rendszer elemzéséért felelős igazgatója legutóbb kijelentette, hogy egy EU-s felmérés szerint a biometrikus megoldásokat kifejezetten kedvelték az ügyfelek.

Az online vásárlások applikáción belüli jóváhagyása szintén olyan funkció, amely nagyban megkönnyíti a kétlépcsős azonosítás – erős ügyfélhitelesítés – okozta kellemetlenséget. A legtöbb banki alkalmazás pedig rendelkezik vele.

Szelfis számlanyitás

Több banknál is adott a lehetőség, hogy az ügyfelek akár anélkül is nyithassanak számlát, hogy el kellene látogatniuk egy bankfiókba. A bankok közül a Gránit és CIB azt is lehetővé tette, hogy ezt kizárólag a mobilbanki alkalmazáson tegye meg az ügyfél. A Gránit Bank esetében – természetesen a szükséges dokumentumok befotózása és elküldése után – az ügyfélnek egy rövid szelfi videót kell készítenie, és egy megadott számsort kell felmondania a kamerába.

QR-kód

A mobilbankok kevesebb mint a felénél van csak QR-kódos fizetési lehetőség, vagyis egyelőre csak 4 bank alkalmazásában lehet egyedi, MNB szabványnak megfelelő kódot generálni, aminek felmutatásával az ügyfél fizetéseket fogadhat. A tranzakciók a 2020 márciusában elindított Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) infrastruktúráján keresztül zajlanak.

Személyi kölcsön

A mobilbankon keresztül igényelt személyi kölcsönök a Raiffeisen, az Erste, a CIB, és a K&H kínálatában találhatók meg. Természetesen a bank az alkalmazáson keresztül történő hiteligénylés esetében is fenntartja a hitelbírálat jogát. A megoldás kényelmes, átlagosan 5 percet vesz igénybe amíg az ügyfél kézhez kapja a hitel összegét. A megoldás úgy működik, hogy egy személyi kölcsön kalkulátorban az ügyfél beállíthatja a kölcsönösszeget és a futamidőt, megadja a szükséges adatokat, végül a hitelbírálat lefutása után biometrikusan aláírja a szerződést.

Betétkezelés

A teljes körű betétkezelés már számos mobilbanki alkalmazásban elérhető: ez azt jelenti, hogy mobilkészülékről is lehet - a betét összegének megtekintésén túl - új betétet lekötni, feltörni vagy az összeget visszavezetni. Ez a hasznos funkció három pénzügyi intézményen kívül minden mobilbanknál elérhető, de várhatóan hamarosan minden szereplő implementálni fogja, hiszen látványosan megkönnyíti a digitális bankolást.

Egyéb megtakarítási termékek forgalmazása

Összetettebb megtakarítási termékeket még csak kevés mobilbankból tudunk igényelni. Erre egyelőre csak az Erste George applikációja és az OTP mobilbankja képes. Előbbi esetében nagy könnyebbség, hogy az alkalmazáson belül is lehet nyitni értékpapírszámlát. A George ügyfél - a számlanyitás után - befektetési jegyek, állampapírok és strukturált termékek között válogathat, és lehetősége van vételi megbízásokat is rögzíteni. Az oldal tetején elhelyezett keresősávban név és ISIN kód alapján kereshet értékpapírt, illetve devizanem és értékpapír kategóriák szerint is lehet válogatni. Részvényekkel és certifikátokkal kizárólag a NetBroker rendszerében (amely a George-dzsal mobilos felületet is kapott) lehet kereskedni. Az OTP estében lakossági állampapírok megvételére van lehetőség, de az értékpapírszámla nyitásához először mindenképp el kell látogatni a bankfiókba.

Csekkbeolvasás

Unicredit és K&H alkalmazásában a “Csekkbeolvasás” funkció az okostelefon kamerájának segítségével olvassa be a befizetni kívánt postai készpénzátutalási megbízás (vagyis a csekk) adatait, majd ez alapján egy automatikusan kitöltött átutalási megbízás jelenik meg, amit ezután már csak jóvá kell hagyni. Az előző, OCR-es megoldásokkal ellentétben az OTP az egyszerűsített csekkbefizetést egy QR-kód olvasó segítségével oldotta meg.

Open Banking

Open Banking megoldással mindössze három hazai bank applikációja rendelkezik. A K&H a magyar bankok közül úttörőként már közvetlenül a PSD2 hatályba lépését követően elindította úgynevezett retail multibank szolgáltatását, amelynek lényege, hogy, tulajdonképpen számlainformációs szolgáltatóként fellépve, lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy a mobilbank felületükön más bankoknál, pénzintézeteknél vezetett számláikat és azok tranzakciós történeteit is megtekinthessék. Nem sokkal később az OTP is bevezette a megoldást.

Az MKB Mobil Bank (volt BB) applikációjában harmadikfeles szolgáltatónak (TPP) adhatunk hozzáférést a számlaadatokhoz és a külső szolgáltatókon keresztül beküldött megbízások is jóváhagyhatók. A számlaadat hozzáférést egyszeri vagy 1-90 napra lehet megadni.

Beyond Banking

Beyond Banking, vagyis „bankoláson túli” kiegészítő szolgáltatással egyedül a K&H mobilapplikációja büszkélkedhet. A bank alkalmazásában akár biztosítást is köthetünk: a lakás, illetve utasbiztosítás mellett kötelező gépjármű felelősség biztosítást és Casco biztosítást is köthetünk. A K&H applikációjában BKK, Volánbusz és 70 város közösségi közlekedésének napijegyeit és bérleteit is meg lehet vásárolni.

Egyedülálló megoldások

A mobilbankok közül egyedül az Erste mBanking alkalmazása vezette be a kártya nélküli készpénzfelvételi funkciót, az mCash-t. A szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél úgy vehet fel pénzt az ATM-ből, hogy egy öt percig érvényes generált kódot kell megadnia, hogy felvehesse a kívánt összeget.

A Gránit bank eBankja egy ökokalkulátorral fejelte meg a kiadásfigyelőjét. Az ESG-funkció a bankkártyás fizetéseket követve az ügyfél fogyasztásának CO2 kibocsátását összesíti. Az ügyfelek a kibocsátásuk ellensúlyozásaként támogathatják a 10 millió Fa alapítványt.

A Magnetbank „Apránkénti megtakarítási” funkciója már viszonylag régóta megtalálható az alkalmazásban. Ez úgy segíti az ügyfelet, hogy betéti kártyás vásárlások értékét 10, 100, vagy 1000 forintra kerekíti, és a különbözetet minden tranzakció során félrerakja.

A Gránit bank költségmegosztó funkciója szintén egy egyedi megoldás, amellyel egyelőre kizárólag a Revolut applikációja rendelkezik a hazai színtéren. A költségmegosztóval egy adott költségtételt lehet több ügyfél között „szétdobni”, majd a fizetési kérelemről egy QR-kódot generálni. A Revolut kínálatában már régóta létező megoldás jól alkalmazható azokban a helyzetekben, amikor egy társaság egy összegben kíván fizetni egy adott tételért.

Címlapkép forrása: Getty Images