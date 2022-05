Vége a járvány utáni jó világnak az amerikai bankoknál, csökkent a szektor nyeresége

Az amerikai bankok összesített nyeresége 22,2%-kal 59,7 milliárd dollárra csökkent 2022 első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest, mivel a nagyobb szereplők növelték hitelezési veszteségekre képzett céltartalékaikat a fokozott gazdasági és geopolitikai bizonytalanságra reagálva - jelentette kedden a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság, az FDIC.

Az inflációs nyomás, az emelkedő kamatlábak és a geopolitikai bizonytalanság rontja a bankok jövedelmezőségét, gyengítheti a hitelminőséget és csökkentheti a hitelállomány növekedését - közölte Martin Gruenberg, az FDIC megbízott elnöke az FDIC közleményében.

A bankok profitja 2021 elején még rekordmagasságba szökött, mivel a COVID-19 járvány mérséklődő hatása újraéledő gazdasági növekedést eredményezett, és lehetővé tette a bankok számára, hogy a járvány kitörésekor félretett hatalmas hitelezési céltartalékokat felszabadítsák.

2021 első negyedévében az ágazat 14,5 milliárd dollárral csökkentette a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékokat, de az idei első negyedévben 5,2 milliárd dollárral növelni kezdte azokat. Ezt a tartaléknövekedést elsősorban a 10 milliárd dollár feletti eszközállománnyal rendelkező nagyobb bankok hajtották, mivel az összes banknak csak 25%-a jelentett magasabb hitelezési veszteségekre képzett céltartalékot - közölte az FDIC.

A JPMorgan Chase & Co, a Goldman Sachs Group Inc és a Citigroup Inc együttesen 3,36 milliárd dollárnyi céltartalékot képzett az idei első negyedévben – emlékeztetett a Reuters.

A hitelállomány ugyanakkor további 1%-kal nőtt az első negyedévben, elsősorban a kereskedelmi és ipari hitelek hitelezésének növekedése miatt, a hosszú lejáratú hitelállományok arányának csökkenésével egyidejűleg.