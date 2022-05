Annyi bankfiók, ahány okoseszköz - már a nagyok sarkában a Gránit Bank

Az eddigi legsikeresebb évét zárta 2021-ben a Gránit Bank közel 700 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 4,5 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel. Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató a bank mai közgyűlése apropóján nyilatkozott nekünk egyebek mellett Tiborcz István tulajdonosi szerepvállalásáról, a Zöld Otthon Program tanulságairól és a társaság piacvezető innovációiról is. Véleménye szerint az emelkedő kamatok a hitelkeresletet csökkentik, ezt a hatást azonban célzott központi programok mérsékelhetik.

Mi az az öt legfontosabb számadat, amellyel összefoglalná a Gránit Bank tavalyi teljesítményét?

Kiváló évet zártunk: a bank tőkearányos profitja 2021-ben 15,4 százalék volt, vagyis mintegy 4 százalékponttal magasabb a bankszektor átlagánál. A mérlegfőösszeg a bankszektorénál szintén nagyobb ütemben, majdnem 20 százalékkal, közel 700 milliárd forintra emelkedett. A lakossági és vállalati hitel- és kötvényállomány 264 milliárdra forintra nőtt, a 26 százalékos emelkedés meghaladja a szektor 18,8 százalékos átlagát. A lakossági betétállomány 30 százalékkal növekedett egy év alatt, ami közel duplája a többi bank átlagának. A bank költséghatékonyságát jelzi a működési költség és az eszközállomány 1,1 százalékos aránya, szemben a hazai bankszektor 2,1 százalékával. Ráadásként egy hatodik adatot még engedjen meg: 0,03 százalék volt a nem teljesítő hitelek aránya a Gránit Banknál 2021 végén a bankrendszer 3,1 százalékával szemben, a jegybank és az állam felé fennálló követeléseket nem számítva.

Joggal jut talán az ember eszébe: alacsony bázisról könnyű nagyot növekedni.

Alacsony bázisról valóban gyorsabban lehet növekedni, azonban a kiemelkedő dinamikát évtizedes távlatban fenntartani csak jó üzleti modellel lehet, de ide tartozik az is, hogy a bank – mérettől függetlenül – valamennyi Magyarországon működő hitelintézet növekedését meghaladta, mégpedig úgy, hogy közben a növekedés érdekében nem vállalt kompromisszumot a kockázatvállalás területén, mindvégig kiváló minőségű hitelportfóliót épített. A 12 évvel ezelőtti 7 milliárd forinthoz képest 2022 májusára a bank több mint százszorosára növelte a mérlegfőösszegét.

Mi a Portfoliónál hét magyar nagybankot tartunk számon (OTP, Bankholding, K&H, UniCredit, Erste, Raiffeisen, CIB). Mikorra teszi azt a pillanatot, amikor legalább az egyiküket meg fogják előzni hitelállományban, mérlegfőösszegben?

Jogos a kérdés, hiszen a hazai bankszektor éves átlagos növekedése 5 százalék volt az elmúlt 12 évben, a Gránit Banké pedig csaknem 50 százalék. A növekedési ütemben látható különbség az elmúlt időszakban folyamatosan megmaradt, és ha ez folytatódik, akkor valóban közelebb fogunk kerülni méretben a jelenlegi nagybankokhoz.

Én azonban a mennyiségi bővüléshez képest a minőségi szempontokat is fontosnak tartom, érdemes lenne erről is többet beszélni. Nyilván jobb érzés a piac 10. legnagyobb bankjának lenni, mint a 35.-nek (2010-ben a Gránit Bank a piac 35. legnagyobb szereplője volt, míg ma már a 10.) azonban az elmúlt 12 évben a bank által bevezetett digitális innovációk sikerét nemcsak azoknak, az ügyfelek részéről történő kedvező fogadtatása igazolja – melyek révén a bank ügyfélköre dinamikusan növekszik és jelenleg már közel 100 ezer számlát vezet –, hanem az is, hogy ezeket az innovációkat kisebb-nagyobb késéssel más bankok is alkalmazzák. Elég csak a videóbankra gondolni vagy a mobiltelefonra alapított új generációs mobilfizetésre. Úgy tűnik az innovációban az élen tudunk járni, és nagyon bízom abban, hogy ez az előnyünk a jövőben is megmarad.

Nem jelent növekedési korlátot, hogy nincs a banknak fiókhálózata, illetve bizonyos tevékenységeket nem folytat?

Ahogy a kezdetekkor, úgy ma sem gondolom azt, hogy a Gránit Banknak fiókhálózat-bővítésen kellene gondolkodnia, hiszen a költséghatékonysági, profitabilitási és versenyképességi előnyünk épp abból keletkezik, hogy nem kell a fiókhálózat jelentős fenntartási költségeit sem megfizetnünk, sem pedig az árainkba beépítenünk.

Az emberek digitális képzettsége folyamatosan fejlődik, így igazából annyi fiókja van a Gránit Banknak, ahány okoseszköze az ügyfeleinek.

A videóbankon keresztül, fiókba járás nélkül lehet bankszámlát és értékpapírszámlát nyitni, kártyát igényelni, babaváróhitel-szerződést kötni, és a lakossági üzletág „nehéziparát”, a jelzáloghitelezést is elkezdtük digitális platformra helyezni. Minden olyan lépés és folyamat, amit a jogszabály megenged, ma már, modern bankként, digitális platformon zajlik.

Nem tekintik növekedési korlátnak, hogy a magyar banki ügyfelek 40 százaléka nem használ mobilbankot?

A válaszom egyértelműen az, hogy nem. A célunk az, hogy a digitálisan nyitott – egyébként folyamatosan növekvő arányú – banki ügyfélkört minél hatékonyabban tudjuk megszólítani és kiszolgálni. Nagyon nagy utat jártak be a lakossági ügyfelek az elmúlt 12 évben a digitális edukáció terén, de én ebben még óriási lehetőséget látok. Ha képessé válunk a bonyolult banküzemet leegyszerűsíteni és azt az ügyfelek digitális eszközein könnyen érthető és felhasználható módon elérhetővé tenni, akkor meggyőződésem, hogy

a mobilapplikációt használók jelenleg 60 százalékos aránya a jövőben ütemesen növekedni fog. Mi ezen dolgozunk és természetesen én boldog leszek, ha ebből minél nagyobb részesedést tudunk kihasítani.

Azt sem szeretném véka alá rejteni, hogy a bank árazása az elmúlt 12 évben folyamatosan előnyt biztosított más versenytársakhoz képest, nem pusztán időszakos akciók és kampányok révén, hanem a költséghatékony működési modellből eredően folyamatosan és kiszámíthatóan anélkül, hogy ez a bank profitabilitását mérsékelte volna.

A Sberbank hitelportfóliójának esetleges megvásárlása kapcsán szúrt szemet sokaknak a személyi kölcsön hiánya a Gránit Banknál. Tényleg emiatt léptek vissza a tranzakciótól?

Nagyon részletes volt a Sberbank hitelállományának az átvilágítása, személyesen is részt vettem a folyamatban. Nem a személyi kölcsön miatt nem adott be a Gránit Bank kötelező érvényű ajánlatot, hanem azért döntöttünk így, mert a modellszámításaink alapján arra jutottunk, hogy a portfólió megvásárlásával a bank nem érte volna el az általunk elvárt megtérülést.

Csütörtökön közgyűlést tartott a bank. Hoztak-e valamilyen hírértékű döntést a tulajdonosok?

A bank üzleti stratégiájának megfelelően 2021-ben az eddigi legmagasabb adózás előtti eredményt érte el, mintegy 4,5 milliárd forintot.

A részvényesek egyöntetűen arról döntöttek, hogy ezt az eredménytartalékba helyezik. Az elmúlt 8 évben, amióta a bank nyereségesen működik, a részvényesek minden évben visszaforgatták a bank tőkéjébe a megtermelt adózás utáni eredményt,

mert úgy ítélik meg, hogy ez a profit jobban fial a bankban, mint máshol. A mostanival együtt a bank eddig majdnem 9 milliárd forint adózás utáni eredményt forgatott vissza az eredménytartalékba, ennek is köszönhető, hogy május 26-án a társaság saját tőkéje megközelíti a 46 milliárd forintot.

Tiborcz István decemberben jelent meg a bank tulajdonosai között. Milyen újdonságokat, új megközelítéseket hozott eddig a bankhoz, és milyen hozzájárulást várnak tőle ilyen szempontból a jövőben?

Tiborcz István pénzügyi befektetőként szállt be a Gránit Bankba, új megközelítései egyértelműen támogatják a bank működését, a stabil tőkeháttér pedig a bank tevékenységi körének a bővülését időben is előre hozhatja.

Tiborcz úr nem szól bele a bank operatív irányításába, tiszteli a profizmust, a szakértelmet. A közel hat hónapja tartó együttműködésünket kifejezetten jónak tartom.

A menedzsment végzi a dolgát, irányítja a bankot, kiemelt feladata, hogy az üzleti lehetőségeket folyamatosan értékelve, a bankot eredményesen vezesse, biztosítsa, hogy a bank konzervatív hitelezési politika mentén és transzparens befektetési döntéseket hozva működjön, valamint élen járjon az innovációkban, természetesen mindezzel növelve a részvényesi értéket.

Alakul-e szoros együttműködés a szintén Tiborcz István érdekeltségébe került Diófa Alapkezelővel?

Természetesen szorosabbá vált a kapcsolatunk a befektető érdekeltségébe vagy tulajdonosi körébe tartozó pénzügyi szolgáltatást végző társaságokkal. Dolgozunk az együttműködés kialakításán, mérlegelve a win-win helyzetet teremtő lehetőségeket. Ha kölcsönösen előnyös megoldásokat tudunk találni, az mindannyiunk érdekét szolgálhatja, ennek eredményéről az összes feladat elvégzése után tudok majd nyilatkozni.

Most hogyan néz ki pontosan a bank tulajdonosi szerkezete?

A BDPST Group 43 %-os részesedéssel, az MRP 37 %-kal rendelkezik, a Pannónia Nyugdíjpénztárnak 7,5 %-a, az MKB Nyugdíjpénztárnak 5,6 %-a a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealapnak 4.46 %-a, a tulajdonomban lévő E.P.M. Kft-nek jelenleg 0, 82 %-a van, míg más intézmények és magánszemélyek összesen 1,21 %-os részesedéssel rendelkeznek.

Utóbbiak közül egyelőre hiányoznak a tőzsdei kisbefektetők. A legutóbbi tőkeemelés miatt a tőzsdei bevezetés már nem is aktuális?

2022-ben nem reális tőzsdére lépésről beszélni, de a bank elfogadott stratégiájában ez továbbra is célként szerepel.

Azt gondolom, hogy az arra ideális helyzet elérkeztekor a bankot tőzsdére fogjuk vinni, hogy az értékteremtésünk eredményeiből ne csak a meglévő részvényesek, hanem a kisbefektetők minél szélesebb rétege is részesülhessen.

A Gránit Bank volt az egyetlen, amely 2% alatti hitelkamattal kínálta a Zöld Otthon Program zöldhiteleit. Hány olyan ügyfélről tudnak, aki csalódott a hitelbefogadások korai lezárása miatt, és mit tudtak nekik ajánlani? Mégis csak a legtudatosabb hitelfelvevőkről van szó.

A Gránit Bank, modern bankként, elkötelezett a zöld- és energiahatékony gazdaság megteremtése iránt és örömmel vett részt az MNB programjában. Ennek a bizonyítéka, hogy az alacsony kamatszinttel valóban árazási áldozatot is hoztunk, és szerintem helyesen döntöttünk. Bízom abban, hogy a program folytatódni fog, alkalmazkodva a kormány programjaihoz és nyilván a megváltozott kamatkörnyezethez. Természetesen mi sem tudtuk kielégíteni az összes zöldhiteligényt, korlátos volt a rendelkezésre álló keret, ami miatt sajnos sok ügyfélnek kellett nemet mondanunk. Őket a jelenleg meghirdetett piaci ajánlatunkhoz képest alacsonyabb kamat biztosításával igyekszünk kárpótolni.

Magyarországon egy átlagos család az élete során több mint háromszor cserél lakást. Valódi igény mutatkozik arra, hogy a lakást vásárlók nagyon rövid idő alatt, néhány adat megadása után akár pár perc alatt képesek legyenek személyre szólóan konkrét tájékoztatást kapni arról, mekkora összegű lakáshitelt tudnak igénybe venni. Erre a Gránit Banknál lehetőség van, és a hiteligénylési folyamatot is egyszerűsítettük azáltal, hogy akár egy mobiltelefonon is elérhető digitális fiókban gördülékenyen lebonyolítható a hitelkérelem benyújtása. A hitelfelvevőnek jelenleg mindössze egyszer kell befáradnia a bankba, a hitelszerződés aláírása miatt.

Egyre magasabb a kamatkörnyezet. Érzik-e már emiatt a hitelkereslet visszaesését? Mire számít idén a hitelpiacon?

Az első négy hónap adatai alapján mind a lakáshitel-állományban, mind a kkv-hitelállományban erőteljesebben növekedett a Gránit Bank, mint a bankszektor, és egyelőre a makrogazdasági számokban sem látni a kamatok emelkedésének a hitelfolyósításra gyakorolt hatását. A lakáshitelezésben a Zöld Otthon Program mellett a kormányzati kedvezmények is pozitívan hatnak még a folyósítások összegére, a Növekedési Kötvényprogram pozitív hatásai 2022-re is átnyúltak, a Széchenyi Kártya Program keretében pedig még kedvező feltételekkel érhetők el a támogatott kkv-hitelek is. Magyarországon a GDP-arányos hitelállomány az uniós átlaghoz képest alacsony, tehát lenne tér a bővülésre, de a kamatok alakulása kulcsfaktor lesz, hiszen a törlesztőrészleten keresztül alapvetően befolyásolja a hitelezhetőséget. Abban bízom, hogy

az egyensúly helyreállításának prioritása mellett a zöldgazdaságot, a tudásalapú társadalmat, a versenyképességet és a beruházásokat a kormány és az MNB továbbra is aktívan támogatni fogja különféle, célzott programokkal.

Mint már utalt rá, rendkívül jó a hitelportfólió minősége Önöknél, mégis, lát-e olyan ágazatokat, ügyfeleket, amelyeket a magas energiaárak és a vágtató infláció a fizetőképességükben is érzékenyen érinthet?

A koronavírus-járvány időszakában a vendéglátás és a turizmus volt a legsérülékenyebb nemzetgazdasági szinten, most pedig a geopolitikai feszültség hordoz magában újabb kockázatot más ágazatok számára. Azt látjuk, hogy a mi hitelportfóliónk minőségét nem érinti egyik negatív hatás sem. A vállalati ügyfeleink esetében a moratórium harmadik szakaszát 1,5 százaléknyian vették igénybe, az ügyfelekkel folytatott tárgyalások és a rendszeres monitoring pedig azt erősíti meg, hogy az a hitelezett ügyfélkör stabil háttérpufferrel és jövedelemmel rendelkezik, így a jövőben sem számítok a hitelportfólió romlására.

Miről szól idén a digitalizáció és az innováció a Gránit Banknál?

A Gránit Bank évről évre olyan innovációkkal jelenik meg a magyar bankpiacon, amelyek újdonságnak számítanak itthon, sok esetben pedig világviszonylatban is. A digitális újítások, miközben kényelmessé és egyszerűvé teszik a pénzügyek intézését, többféleképpen is szolgálják a fenntarthatóságot, ami rendkívül fontos cél a fejlesztéseinknél. Tavaly november óta használhatják ügyfeleink a banki mobilapplikációban az Öko Kalkulátort, amellyel nemcsak követhetik a bankkártyás vásárlások CO2 kibocsátását, de azonnal semlegesíthetik is azt fák ültetésével, így a kalkulátor révén népszerűsítjük a fenntarhatósági szemléletet. A múlt évben vezettük be Magyarországon elsőként a gyorsan lebomló zöld bankkártyát és a teljes értékű szelfi számlanyitást. Az előzőekben említett jelzáloghitelezési folyamatunk teljes digitalizációját idén folytatjuk. Az Otthon Kalkulátorral 5 perc alatt elvégezhető az online hitel-előbírálat és a papíralapú, hiteligénylési dokumentumok helyett online kitölthető okosnyomtatványok várják az ügyfeleket. A digitális megoldások révén szükségtelenné válik, hogy bárki ügynökkel, tanácsadókkal merjen csak nekivágni a hitelfelvételnek, miközben az elektronikus csatornákon, VideóBankon az összes lépésnél dedikált hiteltanácsadó segíti az igénylőt. A hiteligénylési folyamat további digitalizációjához jogszabályi változtatásokra is szükség van. Az értékbecsléshez például egyelőre fizikailag is ki kell mennie az értékbecslőnek – bár ezen a téren már küszöbön a változás - és jogszabályi előírások miatt a hitelszerződés aláírása, a jelzálogjog bejegyzése a földhivatalban, és a közjegyzői okirat elkészítése is csak személyesen oldható meg. A folyamatban lévő fejlesztéseinkről részleteiben csak akkor szeretnék beszélni, amikor azokat bevezetjük, annyit azért elmondhatok, hogy egy olyan innovációt vezetünk be hamarosan, amely a családok pénzügyeinek kezelését könnyíti meg és helyezi új platformra.