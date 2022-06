Újfajta, online áruhitel jelent meg Magyarországon

Partneri megállapodást kötött a JYSK és a Cofidis. Idén tavasztól egy újszerű hibrid áruhitel-szolgáltatás érhető el a dán bútorláncnál: a hitelfelvételt az üzletekben digitális síkra terelik. A piac egyötödét magáénak tudó Cofidis felmérése szerint az áruhitelre nemcsak a kiskereskedelmi üzletekben van igény, hanem az online térben is. A magyarok 44 százaléka vásárol szívesebben olyan webáruházban, ahol lehetőség van online áruhitelre is.

Áruhitelpartneri megállapodást kötött a JYSK és a Cofidis: 2022 tavaszától a dán boltlánc 90 hazai üzletében vehető igénybe a szolgáltatás. Itt debütál a Cofidis új, online és offline folyamatok keverékéből álló hibrid modellje. A vásárló az üzletben néhány adat megadásával elindítja a hitelkérelmet, és az ügyfélszolgálati munkatárs már telefonon, majd vagy videóhívásban intézi a folyamatot 24 órán belül teljesen online. A fejlesztés lényege az, hogy

a hitelfelvételt az üzletekben digitális síkra terelik és tehermentesítik az áruházlánc munkatársait.

Az MNB statisztikái szerint 2018-ban éves szinten 26,38 milliárd forint áruhitelt helyeztek ki a pénzügyi intézmények, 2019-ben és 2020-ban pedig kis mértékben nőtt a piac évi 28 milliárd forint fölötti forgalommal. Bár a pandémiás időszak elején a klasszikus kiskereskedelmi láncoknál csökkent a forgalom, az e-kereskedelmi szektorban viszont nőtt az áruhitel kihelyezés, hiszen a fogyasztók hozzászoktak az online vásárláshoz és igénylik az érintésmentes fizetési lehetőségeket és akár az online hitelügyintézést. A Cofidis tavalyi felmérése szerint a magyarok 30 százaléka vásárolt már online nagyobb értékű terméket, amelyhez részletfizetést igényelt, továbbá 44 százalékuk szívesebben vásárol olyan webáruházban, ahol lehetőség van az áruhitelre is.

Úgy tűnik, bőven van még fejlődési potenciál, a Cofidis statisztikái szerint ugyanis a legnagyobb 500 hazai webáruház közül jelenleg mintegy 50 kínál áruhitelt. Az már a bolti forgalmi adatokból is megfigyelhető, hogy az áruhitelt nem kínáló üzletek akár extra bevételtől is eleshetnek, mivel az áruhitel bevezetése egy áruháznál általában 5-10 százalékkal növeli az árbevételt, de műszaki cikkeket forgalmazó üzletek esetében akár 15-20 százalék is lehet a növekedés. Az áruhitelt is kínáló üzletek ugyanis olyan vásárlói kört is megszólíthatnak, akik egy-egy termékért egyben nem, de részletfizetéssel hajlandóak lennének fizetni. Így akár a korábban kevésbé népszerű prémium termékeknek is új lendületet adhat a szolgáltatás bevezetése.

Kevésbé szezonális az online áruhitel-piac: a vásárlás kevésbé időhöz kötött, tehát kevésbé figyelhetőek meg nagyon intenzív vásárlási időszakok. Ugyanakkor az őszi iskolakezdés, valamint a Black Friday akciók és a karácsonyi időszak szeptembertől decemberig még mindig erős: 2022-ben az egész évben kihelyezett áruhitelek kb. 35%-át ebben a 4 hónapban tervezi értékesíteni a Cofidis. Akik az elmúlt egy évben vettek fel áruhitelt, közülük 44% háztartási gépeket, 39% elektronikai eszközöket (TV, HIFI, egyéb informatikai cikkek), 23% pedig bútort finanszírozott a hitelből. A cég 2022. márciusi felmérése szerint a magyarok 3%-a tartja elképzelhetőnek, hogy a következő 3 hónapban áruhitelt vegyen fel.

A Cofidis és a JYSK a jövőben tervezi, hogy az online vásárlás során is elérhetővé tegye az áruhitelt a vásárlói számára. A JYSK-nél jelenleg igényelhető áruhitel esetében a minimum hitelösszeg harmincezer forint, és tartós fogyasztási cikkekre lehet igényelni, a futamidő 6-60 hónapra szól.