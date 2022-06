Egyre többen fedezik kölcsönnel a BNPL-vásárlásaikat - egyesek közelgő hitelválságtól tartanak

A Citizens Advice, fogyasztói tanácsadó szervezet megállapította, hogy ötből két vásárló a BNPL-hitelek törlesztésére vett fel kölcsönt, ami az eleve pénzszűkében lévő fogyasztók körében egy hirtelen kipattanó hitelválsággal fenyeget.

A hitelfelvétel típusai közé tartozott a folyószámlahitel, a barátoktól és családtagoktól való kölcsönzés, a kölcsönök és a fizetésnapi kölcsönök. A legnépszerűbb a hitelkártya volt (26%).

A fiatalabb vásárlók leginkább a BNPL-vásárlások kifizetésére vettek fel kölcsönt. A jótékonysági szervezet megállapította, hogy a 18-34 évesek 51%-a vett fel kölcsönt a BNPL-tartozás törlesztésére, míg a 35-54 évesek 39%-a, az 55 év felettiek 24%-a.

A Citizens Advice a vásárlók védelme érdekében szabályozásra szólít fel, beleértve a piac egészére kiterjedő megfizethetőségi ellenőrzéseket és egyértelműbb tájékoztatást a pénztáraknál. Dame Clare Moriarty, a Citizens Advice vezérigazgatója megjegyzi:

A vásárlók hitelfelvételt hitelfelvételre halmoznak, és egyre kétségbeesettebb helyzetekbe kerülnek, amelyekből lehetetlennek tűnik a menekülés.

"Az eladósodási spirál a buy now, pay later-től a hitelkártyákig, kölcsönökig, sőt még a fizetésnapos hitelezőkig is azt mutatja, hogy ez nem kockázatmentes alternatíva. a buy now, pay later a hitelipar része, és akként is kell szabályozni".

(Finextra)

Címlapkép forrása: Getty Images