Cáfolják az amerikaiak a Credit Suisse felvásárlásáról szóló "igazán ostoba" pletykákat

Az amerikai State Street Corp csütörtökön közölte: a piaci pletykákkal ellentétben nem kívánja megvásárolni a svájci Credit Suisse-t.

A Credit Suisse részvényei negatívan reagáltak a hírre, hogy az amerikai társaság cáfolta a felvásárlási szándékról szóló híreket, amelyekre szerdán még nagyot emelkedtek a svájci bank papírjai.

A State Street nem törekszik a Credit Suisse felvásárlására vagy bármilyen más üzleti kombinációra a Credit Suisse-szel - áll a State Street e-mailben kiküldött közleményében. "Nincs alapja a folyamatos piaci pletykáknak".

A Credit Suisse vezérigazgatója, Thomas Gottstein korábban csütörtökön "igazán ostobának" nevezte az amerikai bank esetleges felvásárlási ajánlatával kapcsolatos kérdéseket, elzárkózva a kérdések elől. "Soha nem kommentáljuk a pletykákat. Apám egyszer adott nekem egy tanácsot: Az igazán hülye kérdéseket jobb, ha egyáltalán nem kommentálod" - mondta Gottstein, válaszolva egy ezzel kapcsolatos kérdésre a Goldman Sachs római pénzügyi konferenciáján.

Svájc második legnagyobb bankja korábban 2022-t "átmeneti" évnek nevezte, amelyben megpróbál fordulatot elérni a saját megítélésében az elmúlt negyedévek botrányai után. A bank részvényei értékük közel felét veszítették el azóta, hogy 2021 márciusában a Greensill Capitalhoz kapcsolódó, 10 milliárd dollár értékű és az Archegos befektetési cégnél elszenvedett 5 milliárd dolláros veszteség sújtotta a bankot.

A Reuters már 2021 áprilisában is arról számolt be, hogy a Credit Suisse vagyonkezelési üzletága iránt érdeklődő befektetők között volt a State Street, Gottstein azonban most azt mondta, a vagyonkezelés továbbra is a Credit Suisse kulcsfontosságú üzletága marad.

A bank szerdán profit warningot tett közzé, jelezve, hogy a második negyedévre is veszteséget jelenthet.

