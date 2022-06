Lengyelországban is „megvédik” a lakáshiteleseket, ott is drága mulatság lesz a bankoknak

A két legnagyobb lengyel bank közül a PKO árfolyama 37, a Pekao 33 százalékos esést mutat idén. Pedig sokan várták azt, hogy a kamatkörnyezet náluk is bekövetkező emelkedése a marzsok tágulásán keresztül kedvező befektetési lehetőséget teremt a bankrészvényesek számára. Nem így lett: az orosz-ukrán háború okozta gazdasági bizonytalanság után egy átfogó adósvédelmi csomag lökte idei mélypontjára vagy annak közelébe a részvényárfolyamokat. A lengyel parlament alsóházán e hét közepén jutott át a csomag, júliusban pedig hatályba léphet. Megnéztük, mi van benne.

Hasonló, de mégsem ugyanolyan a lengyel, képlet, mint a magyar. Magyarországon

2020. március 19-e óta folyamatosan törlesztési moratórium van érvényben. 2022. június 30-áig még benne van a lakossági adósok legsérülékenyebb 5%-a és a vállalati adósok 2-3%-a, és kérdéses, lesz-e még valamifajta hosszabbítás, 2022. január 1-jétől 2022. június 30-áig a kamatstop védi a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezőket a törlesztőrészletek emelkedésétől, tavaly októberi szinten „rögzítve” a BUBOR-t (a különbözetet kizárólag a bankok állják), és még szintén nem tudni, hogy lesz a hosszabbítás, 2022. július 1-jén hatályba lép az a rendelet, ami alapján a bankoknak a meglévő mintegy évi 61 milliárdos bankadójuk mellé évi 250 milliárd forint „extraprofitadót” kell fizetniük idén is jövőre, szintén ekkortól a 50 milliárd forinttal emelkedik az idei évre eredetileg 233 milliárd forintra tervezett tranzakciós illeték terhe, kiterjesztve azt az értékpapír-vásárlásokra és a határon átnyúló szolgáltatásokra is, az eddig 6 ezer helyett 10 ezer forintos tranzakciónkénti plafon mellett.

Lengyelországban sok szempontból más a helyzet, mint nálunk:

nemcsak lakossági devizahitelek maradtak még a lengyel bankok portfóliójában, de a kihelyezett jelzáloghitelek döntő többsége változó kamatozású, miközben Magyarországon egyharmadra csökkent mára az arányuk.

Lengyelországban tehát elsősorban a változó kamatozás miatti törlesztőrészlet-emelkedéstől kell most „megvédeni” a jelzáloghiteleseket, hiszen náluk is meredek emelkedésnek indultak a bankközi kamatok. Lengyelországban részben erre, részben más kihívások kezelésére egy szintén négyelemű csomag körvonalazódik most, amelyet részben ezen a héten fogadott el a lengyel parlament alsóháza. Hamarosan a felsőház következik, hogy aztán júliusban várhatóan hatályba lépjenek a főbb intézkedések:

Adóstámogató alap: a munkanélküliek, a havi nettó jövedelmük 50%-ánál nagyobb törlesztőrészlettel küzdő adósok (arányuk mintegy 25%), illetve a havi nagyjából 100 ezer forintnál kisebb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező családok számára egy hiteladósokat támogató alapot hoztak létre. Az alap feltöltése már korábban elkezdődött, idén 1,4, jövőre 2 milliárd zlotyt fizetnek be a bankok (ez idén 120, jövőre mintegy 170 milliárd forintot jelenthet). Akár havi 170 ezer forintnak megfelelő kamatmentes finanszírozást kaphatnak ebből az alapból a nehéz helyzetbe kerülő hitelesek, aminek a törlesztését csak a program befejeztével kell megkezdeniük, a tartozás 30%-át pedig elengedhetik, amennyiben a fennmaradó összeget időben visszafizetik. Hitelmoratórium: ismét könnyítenének az adósok terhein azzal, hogy 2022 harmadik és negyedik negyedévében negyedévenként kettő, 2023 négy negyedévében pedig negyedévenként egy hónap törlesztőrészletét nem kellene befizetniük az önkéntesen részt vevő adósoknak, így összességében 18 hónap alatt 8 hónapnyi törlesztéstől mentesülhetnek. Az elmaradt törlesztéseket a futamidő végén, vagyis a legtöbb esetben meghosszabbított futamidővel kell pótolniuk az ügyfeleknek, a magyar megoldáshoz hasonlóan nem számíthatnak fel a bankok kamatos kamatot a halasztott törlesztésre az ügyfeleknek. Lényegében minden adós élhet a lehetőséggel, aki saját maga lakik a hitelből megfinanszírozott ingatlanban. Bár a lengyel bankszövetség szerint sokkal célzottabbnak kellene lennie a rendszernek, úgy tűnik, egy széleskörű moratóriumlehetőségben gondolkodik a lengyel kormány július 1-jétől. A csomagnak ez lesz a legdrágább eleme a bankok számára: a kormány becslései szerint 4 milliárd zlotyba (vagyis mintegy 350 milliárd forintba) kerülhet nekik évente 50%-os részvételi arány mellett, a bankszövetség szerint azonban ez a 20-30 milliárdot is elérheti. Ha abból indulunk ki, hogy a koronavírus miatt bevezetett moratóriumban a jogosultak kevesebb mint 10%-a vett részt, akkor az előbbi becslés tűnik reálisnak, ha viszont a racionális hiteladósi magatartás logikájából, akkor az utóbbi. A WIBOR bankközi kamatláb lecserélése: Magyarországon ilyesmi még nem merült fel, a lengyel kormány viszont odáig is elment, hogy a hitelek árazásában egy új, „méltányosabb” referenciakamat bevezetését kezdeményezze (mintha Magyarországon le akarnák cserélni a BUBOR-t). A 3 hónapos WIBOR most 6,7% környékén jár, a kormány szerint elfogadható lenne, ha helyette a most 5,3% környékén tartózkodó overnight betéti kamathoz kötnék a hitelek árazását. Ugyanakkor a WIBOR-ról való átállás valamilyen új benchmarkra hosszas előkészítést és felkészülést igényel, a tervezést egyébként a varsói értéktőzsde már megkezdte, tartva Lengyelországot az EU-s benchmark szabályokhoz. Az idő szorít, ugyanis 2023. január 1-jétől már az új referenciakamatlábat alkalmazná a lengyel kormány. Intézményi védelmi rendszer: a legnagyobb lengyel kereskedelmi bankok összefogtak, hogy létrehozzanak egy védelmi rendszert likviditásuk és fizetőképességük biztosítása érdekében - közölték a bankok kedden. Az Alior Bank, a BNP Paribas Bank Polska, az ING Bank Sląski, az mBank, a Bank Millennium, a Bank Pekao, a PKO BP és a Santander Bank Polska csatlakozott ehhez. A rendszer - amelyet a lengyel pénzügyi szabályozó hatóságnak (KNF) jóvá kell hagynia - a meglévő intézményi megoldásokkal párhuzamosan fog működni, és a bankok kötelesek lesznek évente befizetéseket teljesíteni a Bankgarancia Alapba (BGF). Lengyelország legnagyobb bankja, a PKO BP becslése szerint a tervezett alaphoz való hozzájárulása 872 millió zloty lesz, ami hatással lesz az idei eredményére. Michal Konarski, az mBank brókerház elemzője szerint azonban a kezdeményezés semleges, vagy akár enyhén pozitív hatással lehet a bankok eredményére, rámutatva annak valószínűségére, hogy a BGF felállítása nyomán csökkenni fog az az összeg, amelyet az egyes bankoknak a betétbiztosítási rendszerbe kell majd befizetniük.

Egyelőre nagyon nehéz megbecsülni a fentieknek a lengyel bankok eredményére gyakorolt hatását, de elemzők szerint

akár az évi 10 milliárd zlotyt (860 milliárd forintot) is meghaladhatják a banki költségek, amit valószínűleg csak részben kompenzál náluk a változó kamatozású hiteleik átárazódása, az emelkedő kamatkörnyezetben kitáguló banki marzs.

Címlapkép: Getty Images