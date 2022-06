Blokklánc alapú digitális pénzt bocsájt ki a KBC

Másfél évvel Kate, a személyes digitális asszisztens bevezetése után a KBC egy blokklánc-technológiára épülő saját digitális érmét vezet be, amelynek a Kate Coin nevet adta.

A Kate Coin egy digitális érme (e-pénz token), amely blokklánc-technológián alapul. A KBC magánügyfelei hamarosan Kate Coin érmékhez juthatnak, és felhasználhatják azokat a KBC Mobile-ban található Kate Coin pénztárcájukon keresztül. Ez egy úgynevezett „closed loop” környezetben történik, egy olyan zárt környezetben, amelyen kívül a Kate Coin nem rendelkezik értékkel. Először a KBC banki- és biztosítási környezetén belül, idővel viszont a tágabb ökoszisztémában is. Sőt a KBC egyes vállalkozói ügyfelei, - harmadik felek és partnerek - akik már most is a KBC Mobile-on és annak 1,8 millió felhasználóján keresztül kínálják szolgáltatásaikat, már kialakították saját ökoszisztémájukat. Ők is kínálhatják a Kate Coin-t, amivel tovább diverzifikálhatják és növelhetik üzleti tevékenységüket.

Az első konkrét lépések most történnek meg a belgiumi KBC-n belül, de a Kate Coin végül az egész KBC Csoportban bevezetésre kerül. Június 19-én, vasárnap a Werchter Boutique lesz a helyszíne a Kate Coin első nagyszabású tesztjének.

A Kate Coin digitális és programozható pénz

Erik Luts, a KBC Csoport innovációs vezérigazgató-helyettese magyarázza a Kate Coin működését: „A KBC által használt blokklánc-technológia biztosítja a Kate Coin teljes programozhatóságát. A KBC a Kate Coin megszerzését és felhasználását is egyedi feltételekhez kötheti. Ez rugalmasságot nyújt például egy szolgáltatásért cserébe fizetendő érmék számát, a megszerzett érme hatókörét vagy az adott célra való felhasználás időtartamát illetően. Az ügyfél Kate Coin érméket szerezhet például hűségéért, bizonyos termék megvásárlásakor, ha egyes műveleteket hajt végre stb., és a KBC Coin érméket újra felhasználhatja, pl. egy másik KBC termékre vonatkozó kedvezményre. A Kate Coin-t használni kívánó ügyfeleknek semmit sem kell tenniük: automatikusan megkapják az érméket a KBC Mobile-ban lévő Kate Coin tárcájukba, és Kate személyesen tájékoztatja őket arról, hogy miért kapnak Kate Coin érméket, meddig használhatják fel azokat, stb.”

Mivel a Kate Coin digitális érme, használata logikus módon a KBC Mobile-hoz kapcsolódik. Az ügyfél azonban akkor is szerezhet Kate Coin-t, amikor más KBC csatornákon (bank- vagy biztosítói fiók, KBC Live, KBC Touch stb.) keresztül kerül kapcsolatba a KBC-vel. A Kate Coin nem ruházható át más KBC ügyfelekre, és nem váltható át euróra.

Egy fiktív példa: Az ügyfelek Kate Coin érméket szereznek, ha fenntartható tevékenységet végeznek, például hitelt vesznek fel elektromos kerékpárra. A megszerzett Kate Coin érméket aztán más kezdeményezésekre, például egy társadalmilag felelős alapba való befektetésre használhatják fel. A KBC emellett növelheti az érmék értékét (ideiglenesen vagy más módon), ha azokat fenntartható célra használják fel. Kate, a személyes digitális asszisztens proaktívan tájékoztathatja az ügyfelet arról, hogy milyen fenntartható megoldásokra használhatja fel a megszerzett Kate Coin érméket.

Még a KBC környezeten belül, de a lehetséges alkalmazási kör sokkal szélesebb

Jelenleg a Kate Coin tervezett felhasználási lehetőségei a KBC-hez kapcsolódó termékek és szolgáltatások megszerzésére és igénybevételére korlátozódnak. Időközben a KBC vizsgálja, hogy a Kate Coin hogyan és milyen mértékben használható ezeken a területeken kívül is. Egyes vállalkozó ügyfelek, harmadik felek vagy partnerek, akik már most is a KBC Mobile-on keresztül kínálják szolgáltatásaikat, fel tudják majd használni a Kate Coin-t, és így tovább diverzifikálhatják és növelhetik üzleti tevékenységüket a KBC-vel együtt.

Egy fiktív példa: A Fenntartható Élelmiszeripari Vállalat (fiktív cég) új típusú, minimális CO2-kibocsátású élelmiszeripari termékeket vezet be. A KBC szerződést készít elő a Fenntartható Élelmiszeripari Vállalattal, amely szerint a Kate Coin érméket a KBC ügyfelei felhasználhatják arra, hogy a termékeket különleges kedvezménnyel vásárolják meg. Kate akár push üzeneteket is küldhet, ha az ügyfél olyan üzlet közelében tartózkodik, amely ezt az új típusú élelmiszert árulja.

A Kate Coin egy programozható digitális érme, nem bitcoin vagy stablecoin

A Kate Coin teljes mértékben a KBC által fedezett, és 1:1 arányban az euróhoz van kötve (1 euró = 1 Kate Coin árfolyamon), ami azt jelenti, hogy az árfolyam-ingadozás (volatilitás) és a spekuláció nem jelent problémát. A Kate Coin természetesen teljes mértékben megfelel a hatályos európai és nemzeti szabályozási vagy jogszabályi kereteknek. Minden tranzakció a megbízható KBC környezetben, a KBC által kezelt privát blokkláncban zajlik, ahol a KBC ellenőrzi a hozzáférést.

A Kate Coin tehát alapvetően különbözik a jobban ismert stablecoinoktól és virtuális valutáktól (a globális blokklánc-hálózaton), amelyeket spekulatív jelleg, nagy volatilitás és a szabályozás hiánya jellemez. Ráadásul a stablecoinok és a virtuális valuták mögöttes eszközökkel nem, vagy csak részben fedezettek.