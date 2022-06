Új eurós kriptopénzt vezethetnek be

A Circle Internet Financial elindítja népszerű USDC stablecoinjának euró alapú változatát. A USDC egyre nagyobb teret nyer, mivel a legközelebbi riválisa, a Tether fokozott ellenőrzés alá került.

A Euro Coin június 30-án lesz elérhető az intézményi ügyfelek számára, mint szabályozott, euróval fedezett stablecoin, amelyet ugyanolyan teljes tartalékolási modell szerint bocsátanak ki, mint a USDC-t. A Tether a múlt hónapban rövid időre elvesztette a dollárhoz való kötöttségét, ami erős visszhangot keltett a stablecoin ökoszisztémán belül, és a befektetők más kriptoeszközökben, például a USDC-ben kerestek menedéket, amelyek célja továbbra is a dollárhoz való egy az egyhez kötöttség fenntartása.

A USDC "sokkal átláthatóbb a tartalékállományát illetően", mint a USDT a Citigroup elemzői szerint. Tavaly a vállalat nyilvánosságra hozta, hogy a USDC-t fedező eszközök egy része kereskedelmi papírokat és vállalati kötvényeket tartalmazott, de aztán átcsoportosította őket készpénzbe és állampapírokba. Hasonlóképpen, az Euro Coin teljes mértékben az amerikai szabályozási körzeten belül lévő pénzintézetek letétjében tartott euróban denominált tartalékokkal lesz fedezve, kezdve a Silvergate Bankkal - közölte a Circle.

A USDC piaci értéke az év végi 42 milliárd dollárról nagyjából 55 milliárd dollárra nőtt, míg a Tetherben a visszaváltások miatt a CoinGecko árazása szerint a USDT-nek 78 milliárd dollárról nagyjából 70 milliárd dollárra csökkent az értéke.

Az euró alapú stablecoinok nem indultak be olyan mértékben, mint a dollár alapúak. A Euro Tether, EURT értéke például a CoinGecko adatai szerint 215 millió dolláron áll. A Euro Coin az Ethereum blokkláncon fog debütálni, és az Anchorage Digital, a Binance.US, a BitGo, a Bitstamp, a CYBAVO, a Fireblocks, az FTX, a Huobi Global és a Ledger is támogatni fogják az Euro Coin-t a bevezetéskor - közölte a Circle. A vezető közösségi tulajdonú decentralizált-finance (DeFi) protokollok, köztük a Compound, a Curve, a DFX és a Uniswap, irányítási javaslatokat fognak benyújtani a felvételre. A USDC-hez hasonlóan a Circle az EUROC-ot szeretné a jövőben más blokkláncokra is feltenni - mondta egy interjúban Dante Disparte, a Circle stratégiai igazgatója és globális politikáért felelős vezetője.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Getty Images