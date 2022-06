Az MNB megbírságolta az Allianzot

Az MNB 61 millió forint bírságot szabott ki az Allianz Hungária Biztosítóra az adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszer, az ügyfelek tájékoztatása, illetve a panaszkezelés során felmerült hiányosságok miatt. A biztosító többször nem tájékoztatta ügyfeleit, illetve a kötvény- és kárnyilvántartót egyebek közt a szerződések létrejöttéről, díjhátralékáról vagy megszűnéséről.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – átfogó vizsgálatot folytatott le az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél (Allianz Biztosító) a 2018. október 4-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A jegybank feltárta, hogy az Allianz Biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) termékénél számos esetben nem a jogszabályi határidőben értesítette az üzemben tartókat, illetve a kötvény- és kárnyilvántartó szervet egyebek közt a szerződések létrejöttéről, a díjfizetés elmulasztásáról vagy a szerződések díjnemfizetés miatti megszűnéséről. A nem-életbiztosítások szerződéses feltételeinél ellentmondásosak voltak a biztosítónak a szerződés megszűnésével kapcsolatos díjfizetési kötelezettségekre vonatkozó előírásai, továbbá például a mentesülésre vonatkozó rendelkezések sem feleltek meg teljeskörűen a jogszabályban foglaltaknak. A nem-életbiztosítási termékekhez kapcsolódó nyilvántartási rendszereiben pedig több esetben nem a valós kárbejelentési dátumok szerepeltek.

Az életbiztosításoknál a biztosítónak az ajánlattól eltérő fedezetek kezelésére vonatkozó gyakorlata bizonyult problémásnak. Az Allianz Biztosító emellett ügyféltájékoztatást is szolgáló szerződési feltételeiben befektetési egységhez kötött (unit-linked) eszközalapnak minősített az e kategóriának meg nem felelő alapot is, s jogsértő módon szabott meg több – például a biztosítási esemény bejelentésére, díjfizetés gyakoriságára – szerződéses feltételt. Hibák merültek fel emellett a biztosító kiszervezésekkel kapcsolatos bejelentési gyakorlata, biztosításközvetítői nyilvántartása terén, valamint a unit-linked eszközalapok nettó eszközértékével kapcsolatosan, az MNB felé teljesített napi adatszolgáltatások tartalma kapcsán is.

Az MNB megállapítása szerint sértette az ügyfelek tájékoztatáshoz fűződő jogát egyebek közt, hogy a szerződéskötést megelőzően a biztosítással kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) tartalma nem felelt meg maradéktalanul a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ami – figyelemmel a KID fogyasztók tájékoztatásában betöltött szerepére – érdeksérelem okozására is alkalmas lehetett. Az ügyfélpanaszok kezelése kapcsán az Allianz Biztosító nem tette közzé honlapján megfelelően panaszkezelési szabályzatát, annak tartalma nem felelt meg mindenben a jogszabályoknak, illetve a biztosító az ügyfelek által szóban közölt panaszokról nem minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő jegyzőkönyvet vett fel.

Mindezek alapján az MNB 2022. szeptember 30-ig kötelezte az Allianz Biztosítót, hogy – dokumentumokkal alátámasztva – számoljon be a jegybanki kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedéseiről. A jogsértések miatt az MNB 35 millió forint felügyeleti és 26 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra.

A bírság kapcsán súlyosbító tényező volt, hogy az Allianz Biztosító adatfeldolgozási, nyilvántartási és ellenőrzési rendszere – például az érintett piac valamennyi szereplőjére kiható kgfb-állománykezelése – számos esetben, huzamosabb időn át nem támogatta a jogszabályszerű működést. Szintén súlyosbító körülménynek számított a biztosítási szerződések elemei kapcsán feltárt nagyszámú hiányosság, illetve az adatszolgáltatási problémák. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy az Allianz Biztosító számos esetben jelezte korrekciós intézkedéseit a feltárt hiányosságok kapcsán.

Címlapkép forrása: Getty Images