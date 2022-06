Érkeznek az új hitelprogramok: mutatjuk a részleteket!

Nem ér véget, az emelkedő vállalati kamatkörnyezethez igazodva, de a piacon elérhetőnél jelentősen kedvezőbb feltételekkel folytatódik tovább a Széchenyi Kártya Program. A Széchenyi Kártya Program MAX-ban támogatott folyószámlahitel, likviditási hitel, beruházási hitel, mikrohitel és lízingtermék is elérhető a kkv-knak, és két speciális, kiemelten támogatott alprogram is elindul júliusban. A részletekről Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója beszélt lapunknak a ma délelőtti bejelentést követően.

Mint azt nemrégiben bejelentették, folytatódik a Széchenyi Kártya Program. A döntésre nagyon vártak a hazai kkv-k, hiszen a piaci vállalati kamatok elszálltak, az ellátási láncok sok helyen akadoznak, az energiaárak kilőttek, az infláció száguld. Miért döntöttek a folytatás mellett, milyen tényezőket vettek figyelembe?

A kormány a június 16-ai ülésén tárgyalt a kkv-szektor versenyképességének elősegítését célzó lehetőségekről, ezen belül a Széchenyi Kártya Program jövőjéről, ahol a Program megerősítéséről döntöttek. A Program továbbra is hihetetlenül kedvező körülmények és feltételek mellett folytatódik. Sőt, az energiaválság okozta megnövekedett energia-többletköltségek finanszírozása rendkívül megnehezült, a technológiaváltás pedig kiemelt stratégiai cél, ezért ezek érdekében két teljesen új, speciális, többlettámogatott hitelkonstrukciót is bevezetünk. A program július elején indul

A Széchenyi Kártya Programot felévente áttekintjük, megnézzük milyen változások történtek a piaci/pénzügyi környezetben, hogyan módosultak a vállalkozások finanszírozási szükségletei, beazonosítjuk az esetleges beavatkozási pontokat, és azok kezelésére teszünk javaslatokat a szakpolitika felé. A mostani felülvizsgálatnak azonban más oka is volt, nevezetesen, hogy az EU 2020 márciusában elindított átmeneti támogatási szabályai (State Aid Temporary Framework – TF) június 30-val leállításra kerülnek, aminek komoly hatása van minden állami támogatási formára a többi tagállamban és Magyarországon is.

A program részletei szempontjából fontos kérdés: hol húzta meg de minimis támogatási határokat az EU, milyen változások történtek az uniós szabályokban?

2020-ban, amikor a Temporary Framework (TF) átmeneti keretszabály elindult, az azt a lehetőséget adta meg, hogy a korábbi de minimis szabály helyére beléphetett egysokkal magasabb támogatástartalommal bíró felső korlát a tagállamokban. Ezt a lehetőséget a Széchenyi Kártya Program is kihasználta. A krízishitelek 2020 márciusában indultak, majd 2021 júliusában, amikor a Gazdaságvédelmi Akcióterv helyére a Gazdaság-újraindítási Akcióterv lépett, a Széchenyi Kártya Program hitelösszegeinek korábbi 100 millió forint körüli felső határai így akár 1 milliárd forint feletti összegre nőhettek.

Ez az átmeneti uniós szabály kerül most kivezetésre, amely a Covid-válság gazdasági hatásait kívánta kezelni és a bizottság ehelyett egy átmeneti úgynevezett krízistámogatási szabályt alkotott (TCF – Temporary Crisis Framework), amely az orosz-ukrán háború kapcsán felmerülő gazdasági problémákra ad jogcímeket, ahol elsősorban a háború és a szankciók hatásainak enyhítése a cél. Ez azonban jelentősen alacsonyabb támogatásokat enged meg a tagállamoknak. Lehet adni továbbra is kamattámogatást és kezességi díjtámogatást, tehát garanciadíj-támogatást, továbbá állami garanciavállalásokat, azonban a 2,3 millió euró helyett 400 ezer euróra vitte le a támogatási szintet a Bizottság és ezt december 31-ig nyújtja.

Az segítség még, hogy a 400 ezer eurós korlát mellett párhuzamosan fel lehet még használni a de minimis 200 ezer eurós keretét, de így is a korábbi 1 milliárd forint helyett kb. 400 millió forintra kellett módosítani a program konstrukcióinak felső értékhatárát. Nem napi rutin természetesen egy kkv-programban, hogy egy vállalkozás 1 milliárd forintot akarna felvenni, de a középvállalkozások szintjén ez sokat segítene, erről azonban nem sikerült meggyőzni a Bizottságot. Pontos összeghatárt egyébként egyedileg lehet meghatározni, mert az jelentősen függ: futamidőtől, korábban már felvett támogatásoktól, garanciáktól, türelmi időtől, de nagyságrendileg 150, 250 és 400 millió forint összegűek lesznek az egyes hiteltípusok felső határai. Csak példaként: de minimisben 200 ezer eurónál 120-130 millió forintot lehet felvenni 10 évre 24 hónapos türelmi idővel, de ez akár lehet 200 millió forint is, rövidebb futamidő és türelmi idő mellett. TCF-ben pedig ez kiegészülhet további 400 millió forinttal is.

Mikor és milyen kamattal, összeghatárokkal és milyen termékek lesznek elérhetőek a Széchenyi Hitelkártya Programban?

A megújuló Program az új Széchenyi Kártya Program MAX megtartja minden előnyét és ebből, hadd emeljem ki azt, hogy minden konstrukciónk továbbra is FIX kamattal érhető el, ami talán az egyik legfontosabb szempont ezekben a nehezen kiszámítható vérzivataros időkben, hiszen a kiszámíthatóság és a tervezhetőség, kifejezetten súlyponti kérdés a vállalkozásoknak.

Lesz továbbra is folyószámlahitel, lesz likviditási-forgóeszközhitel, lesz beruházási hitel, mikrohitel és lesz lízing is. Általánosságban beruházási célra 1-től 400 millió forint hitelösszeg érhető el, a futamidő pedig 1-től 10-év, folyószámla- és forgóeszközhiteleknél pedig akár 3 éves futamidő mellett fix kamatra kaphat hitelt a vállalkozás a kormányzat pedig állami kamat, kezelési költség és kezelési díj támogatást nyújt a Programhoz.

Egy termék persze lehet bármennyire kedvező árazású, ha sok vele az adminisztráció, akkor az elbizonytalaníthatja a vállalkozásokat, ezért lehetőségek szerint folyamatosan csökkentjük az adminisztrációt, és a vállalkozások visszajelzéseit és kéréseit beépítjük a Program termékeibe.

Egy kicsit menjünk bele mélységeiben is az egyes termékek kondícióiba, nézzük a folyószámlahitel terméket először!

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX esetén a korábbi 100 millió forintos hitelkeret 250 millió forintra nő, a korábbi 1+1 év futamidő pedig akár 3 évre is felmehet, azaz a vállalkozás választhat 1, 2 vagy 3 éves futamidőt is. A kamat fixen 3,5 százalék lesz, és ezt a rulírozó hitelt a vállalkozó minden olyan célra felhasználhatja, amely a vállalkozás napi működésében szükséges lehet, a kamatot pedig mindig csak arra az összegre és arra az időre kell fizetni, amennyi összeget és amennyi ideig azt a vállalkozás igénybe veszi.

Ezen a hitelen belül vezetjük be speciális új termékünket, az úgynevezett Széchenyi Energiakártyát, amely az energiaválság által érintett vállalkozásoknak ad kiemelt, többlet kamattámogatást, amellyel mindössze 1 százalék éves nettó kamaton lesz elérhető a teljes futamidő alatt. Mindazon vállalkozások jogosultak erre a hitelre, akiknek ez év első hat hónapjában az átlagos energiaköltsége jelentősen megemelkedett az előző év azonos időszakához képest. Abban bízunk, hogy a megugró energiaköltségek szuperkedvezményes kamatozású energiakártyával áthidalhatók lesznek. Kiemelt cél, hogy a valóban rászoruló vállalkozások juthassanak hozzá ehhez a hitelhez.

Hogy néz ki a forgóeszközhitel konstrukciója?

Ez a termék forgóeszközhitelekhez képest jelentősen eltér abban, hogy a tipikus forgóeszközhiteleknél számla ellenében konkrét célra veheti igénybe a vállalkozás a finanszírozást, a mi esetünkben azonban egy szabadon felhasználható forgóeszközhitelről beszélhetünk. Ez a vállalkozás működéséhez szükséges forgóeszköz beszerzéseket tudja elősegíteni, például készletfeltöltésekre, szezonális kereslet megugrására, kedvező beszerzési lehetőségek kihasználására, készletfelhalmozásra alkalmas, és egyben a hitelkiváltás lehetőségét is beemeltük a hitelcélok közé. A futamidő 3 év is lehet és itt is fix 3,5 százalékos az éves kamat, a hitel összege pedig lehívható a szerződéskötés után is, de akár egy kilenc hónapos türelmi idő is választható és utána egyenletesen, kiszámítható mértékben, azonos törlesztőrészletekkel fizethető vissza a hitel.

Hogy fest a beruházási hitel termék a programban, milyen célokra lehet felvenni ezt a hitelt?

Megpróbáltunk szinte minden létező beruházási célt belefoglalni a termékbe, így köztük az agrárberuházásokat is. Itt a hitel futamideje maximum 10 év lehet, az igényelhető hitelösszeg maximum 400 millió forint lesz.

A konstrukcióban kibővítettük a hitelcélokat, a klasszikus beruházási célok, mint az új és használt gép, berendezés, tárgyi eszköz vásárlás mellett ingatlanra is felhasználható a hitel, és itt is elérhető a hitelkiváltás lehetősége. Üzletrész vásárlás is lehetséges, valamint generációváltás is bonyolítható a hitel segítségével. A korábbi GO! kamata 1 százalék volt, ez most 1,5 százalék lesz csupán és ez is fix a teljes futamidőre.

A beruházási hitelen belül kerül sor a másik speciális többlettámogatott, új hitel bevezetésére, ami az energiahatékonyság javítását, a technológiaváltás elősegítését célozza: ebben az esetben a 1,5 százalékos kamat 0,5 százalékra csökken. A vállalkozások meglévő gépeik, berendezéseik, eszközeik helyett anyag- és energiatakarékos, környezetbarát eszközökre, technológiákra válthatnak át, gyártási helyszíneiket korszerűsíthetik, illetve egységnyi termék előállítási költségének csökkentésére is használhatják a konstrukciót.

Hogy néz ki az új mikrohitel termék?

A Széchenyi Mikrohitel MAX a legkisebb vállalkozásokat, sőt akár a kezdő vállalkozásokat célozza, az ő beruházásaikat támogatja. Itt nem bankok a hitel forgalmazói, hanem a szakpolitikával közösen a KAVOSZ Zrt által meghirdetett pályázati felhívásra jelentkezhettek a hazai pénzügyi vállalkozások. Itt a Széchenyi Mikrohitel GO! 0,5 százalék kama5ta minimálisan emelkedik, 1 százalékra, a maximum futamidő pedig továbbra is 10 év. A hitelcélokban benne van az ingatlanvásárlás lehetősége is iroda vagy üzlethelyiség kialakítása, üzem vagy gyártási helyszín létesítése, átalakítása, de akár kereskedelmi vagy bérbeadási célú ingatlanra is felvehető és minden egyéb tárgyi eszköz, gép, berendezésfinanszírozására is alkalmas, sőt ez is felhasználható korábbi piaci árazású hitelek kiváltására is.

Végül pedig a lízingkonstrukció, a Széchenyi Lízing GO! volt és a MAX lesz, ahol a Magyarországon működő lízingpiaci szereplők csatlakoztak a Programhoz. A konstrukcióban a pénzügyi lízing konstrukciók finanszírozására van lehetőség, új vagy használt haszongépjárművek, gépek, berendezések, akár agráreszközök beszerzésére. Ez a lízing is maximum 10 éves futamidő mellett fix 3,5 százalékos nettó kamattal indul el.

Továbbra is megmarad természetesen az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel termékünk, itt nem változnak a feltételek, és az Agrárminisztérium mint szaktárca biztosítja a támogatásokat. Itt 1-2-3 éves futamidőre 200 millió forintos felső határral juthatnak finanszírozáshoz mindenkori BUBOR alapján.

A hitelekhez igénybe vehető hitelgarancia feltételei mennyire fognak változni? Mi várható e téren?

Attól válik biztonságossá egy bank számára bármilyen hitel, ha az ügylet mögött állami garancia van és e tekintetben óriási fontosságú az állami garancia megléte. A Széchenyi Kártya Programot állami garancia, valamint kezességi díj támogatás is kíséri, melyet a folyószámlahitel, beruházási hitel és forgóeszközhitelek esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítja, az agrártermékek esetében pedig az AVHGA (Agrárvállalkozási-Hitelgarancia Alapítvány) nyújtja az uniós TF szabály kismértékben módosítja a garanciafeltételeket, ezek véglegesítése jelenleg folyik.

Nagy volt a céges roham a bankoknál az elmúlt hetekben, hisz a feltételek szigorodására számítottak a kkv-k. Indokolt volt- ez utólag visszatekintve? Mennyivel volt erősebb így ez a félév a Széchenyi Kártya kihelyezésekben a korábbinál?

Konkrétan óriási vállalkozói roham indult el az utolsó két hónapban és, amit a kamarai, VOSZ és KAVOSZ irodáink ebben az időszakban végig vittek, az a lehetetlen küldetés határozott esete volt én még ekkora őrületet soha nem láttam, de meg kell mondani, hogy a szakpolitikai kollégák, partnereink (bankok, pénzügyi és lízingvállalkozások), a garanciaintézmények, és persze az irodahálózat derekasan helyt állt végig és heroikus munkát végzett. Büszke vagyok a hálózatra, amely ezt az igénymennyiséget fel tudta dolgozni. Egy normál időszakban heti 1000-1200 ügyfél érkezik hozzánk, ez a krízishitelek és a GO! termékeink esetében akár 1500- 2000 ügyletre is felfutott most viszont az utolsó hetekben 3600 darabos heti időszakok is voltak. Köszönet ezért mindannyiuknak!

Egy megújuló program megtervezésének esetén is persze meg kell tartani a realitásérzékünket és figyelemmel kell lenni a piaci folyamatokra, a kamatkörnyezetre és a költségvetési lehetőségekre is, ennek szellemében kell átnézni a Program elemeit. Abszolút hiszem azt, hogy ezek az új konstrukciók elváráson túli kedvezőfeltételek mentén kerültek elfogadásra, és ez jól mutatja, hogy a vállalkozói szektor irányában rendkívüli mértékben támogató a szakpolitika.

Az új feltételek fényében hogy látja, lesz-e jelentős visszaesés a volumenekben, illetve megmarad-e a Széchenyi Kártya domináns szerepe a kkv-hitelezésben?

Sosem a helyezést vagy a dominanciát nézzük, hanem azt, hogy mindig a legjobbat adhassuk a magyar vállalkozásoknak, arra törekszünk, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások, a támogatott és most már a többlettámogatott hiteleinkben tudjanak gondolkodni és megoldást, lehetőséget találjanak aktuális pénzügyi helyzetükhöz vagy problémájukhoz és az ahhoz legjobban illeszkedő, a mindenkori hitelpiac legjobb, legrugalmasabb és legolcsóbb hiteleit megtalálhassák a Széchenyi Kártya Program MAX-ban.

