A Revolut elindítja halasztott fizetéses szolgáltatását Európában

A Revolut a héten az ügyfelek egy kiválasztott csoportjával Írországban kezdi meg "felelős részletfizetési termékének" - Pay Later - európai bevezetését.

A Revolut szerint a Pay Later lesz az első olyan BNPL-termék Írországban, amely jóváhagyott hitelkeretet használ, és figyelembe veszi a hitelképességet. Ezen túlmenően az ügyfelek maguk dönthetik el, hogy mikor használják a Pay Later-t, ahelyett, hogy kereskedői partnerekre lennének korlátozva. Írországban, ahol először vezetik be a terméket, 1,9 millió felnőtt rendelkezik Revolut számlával. A kihívó bank ezt követően 2022 végétől további piacokon is kínálja majd a terméket, legközelebb Lengyelországban és Romániában.

A jogosult ügyfelek a Pay Later szolgáltatást legfeljebb 499 euró értékhatárig vehetik igénybe, és a vásárlás költségét három havi részletre oszthatják fel. Az első részletet az ügyfél a vásárláskor előre kifizeti, majd ezt követi két havi részlet. A vásárlásonkénti 1,65%-os díj szintén az utolsó két részletre rakódik.

Miután a Revolut az ügyfelek meglévő bankszámláihoz való kapcsolódás révén ellenőrizte az ügyfelek fizetési képességét, a Revolut egy kockázatvállalási folyamat segítségével értékeli, hogy az ügyfelek alkalmasak-e a "Pay Later" szolgáltatásra, és saját, személyre szabott limitet kapnak. Más BNPL-szolgáltatókkal ellentétben a Revolut a tranzakció előtt hagyja jóvá a hitelkeretet, ahelyett, hogy az értékesítés helyén kínálná a részletfizetést.

Az alkalmazásba integrálva, a jóváhagyást követően a Revolut felhasználói tetszés szerint aktiválhatják a Pay Later-t, és megtekinthetik Pay Later egyenlegüket a Kártyák menüpont alatt és a Pay Later hubban. Az ügyfelek a részleteket további díjak nélkül, idő előtt visszafizethetik, ha úgy kívánják.

Joe Heneghan, a Revolut Europe vezérigazgatója szerint az, hogy a vásárlások költségeit három részletre osztották fel, arra ösztönzi az embereket, hogy két hónapon belül fizessenek, ahelyett, hogy folyószámlahitelt, vagy hitelkártyát vennének igénybe, amelyeknél nem fektetnek akkora hangsúlyt a felvett összeg gyors visszafizetésére.

Ezen a héten jelentették be, hogy az Egyesült Királyságban a BNPL-hitelezők a brit kormány által javasolt új szabályok értelmében kötelesek lesznek ellenőrizni a hitelképességet, és tartózkodniuk kell a félrevezető reklámoktól és promócióktól. A terméket kínáló hitelezőknek a Financial Conduct Authority (FCA) jóváhagyásával kell rendelkezniük, és a hitelfelvevőknek lehetőségük lesz arra is, hogy panasszal forduljanak a pénzügyi ombudsmani szolgálathoz.

