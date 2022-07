Az MNB elrendelte egy pénzügyi vállalkozás végelszámolását

Portfolio 2022. július 12. 09:42

Az MNB visszavonta a Novae Financial Zrt. hitel- és pénzkölcsön nyújtására, valamint pénzügyi lízing és követelésvásárlási tevékenységre is jogosító engedélyét és elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását. Az intézkedés oka, hogy a pénzügyi vállalkozás saját tőkéje – a jegybank többszöri felhívása ellenére – elmaradt a jogszabályban előírt mértéktől, a társaság nem teljesítette adatszolgáltatási, törzsadat-bejelentési kötelezettségeit, s megsértette a panaszkezelésre vonatkozó előírásokat is - derül ki az MNB közleményéből.