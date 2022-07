A magyar pénzügyi szektor közvetítői is nagyot buknak a kata kinyírásával

Közel 40 ezren végeznek biztosítási vagy pénzpiaci közvetítői tevékenységet Magyarországon, jelentős részük kata szerint adózik. Esetükben nem marad létjogosultsága a katának, ugyanis a jogszabályoknak megfelelően közvetítő cégnek számláznak. A legjellemzőbb menekülőút valószínűleg az átalányadózás lesz. A hitelközvetítők szervezete mellett a Fundamenta, az OVB, a Grantis és a biztosítói szövetség válaszolt kérdéseinkre.

A 2021 végi MNB-adatok szerint 26 185 magánszemély dolgozik biztosításkövetőként és 12 459 pénzpiaci (jellemzően hitel-) közvetítőként Magyarországon. Nem tudni pontosan, hogy ebből a csaknem 40 ezer főből mennyi a katás, de már nem olyan magas az arányuk, mint 2020 előtt volt. A biztosítási (Bit.) illetve a hitelintézeti törvény (Hpt.) előírása alapján a hazai közvetítők ugyanis egyetlen céges megbízónak, a biztosítókkal vagy bankokkal közvetlen jogviszonyban álló közvetítő cégnek számláznak. Márpedig a katás közvetítőkre emiatt különösen is negatívan hatott már egy 2020 óta élő szigorú szabály: 3 millió forintos éves bevétel fölött 40%-os adót kell fizetniük. A havi átlagban 250 ezer forintnál nagyobb vállalkozói bevételt produkáló, főállású közvetítők jó része ezért az utóbbi években felhagyott a katával: átalányadózásra, kisvállalati adóra, társasági adózásra vagy szja-köteles alkalmazotti státuszra tért át.

Hitelközvetítők

Kérdésünkre, hogy miként érintheti a hazai hitelközvetítőket a kata legújabb szigorítása, Fülöp Krisztián, az idén megalakult Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének elnöke azt mondta: A hitelközvetítő természetes személyek, akik az ügyfelek számára időt és árelőnyt biztosítva, folyamatosan értéket teremtenek, és a lakáshitel igények közel 50% át kiszolgálják,

mintegy 40-50 százaléka tartozhat ma a kata hatálya alá, a 2020-as szigorítás előtt ez az arány még 80 százalék körül volt.

Mivel a bejelentés szerint a katások szeptember 1-jétől kizárólag magánszemélyeknek számlázhatnak (a taxisokat kivéve), ezért a pénzügyi közvetítésben megszünteti a kata létjogosultságát a kormányzati intézkedés.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a közvetítői szakma sem 2020-ban, sem most nem tartja racionális lépésnek a kata szabályainak a módosítását, hiszen 85-90%-ban magánszemélyek megbízásából dolgoznak a vállalkozók. A hitelintézeti törvény előírásainak köszönhető csupán, hogy bevételeik kizárólag egy független többesügynök társaságtól származhatnak függetlenül attól, hogy évente átlagosan 50-150 magánszemélynek dolgoznak 7-10 bank termékeinek közvetítésével.

A részletszabályok egyelőre nem ismertek, ezért az érintettek többsége jelenleg a más adózási vagy cégformára történő áttérés lehetőségét mérlegeli. Bármelyik alternatív adózási lehetőséget is tekintjük, a közvetítők nettó jövedelmi pozíciója mindenképpen jelentősen romlani fog, ezért az alacsonyabb bevételi szinttel és működési hatékonysággal rendelkező közvetítők, illetve a félállásúak, töredékállásúak esetében a tevékenység felhagyására is számítani kell. Az intézkedés tehát erősíti a hitelközvítői piac koncentrációját, és negatívan hathat a létszámra, különösen is megnehezítve az új kollégák pályakezdését.

Számolni kell egy másik, szélesebb körű, hitelpiaci negatív hatással is – hívta fel a figyelmet Sándorfi Balázs, a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének elnökségi tagja. A kata szerint adózó bevétel egy alacsony adóterhelésű, egyszerűen adminisztrálható, jellemzően több százezer forintos jövedelem a vállalkozó magánszemélyek számára, amelyet többségében a bankok eddig jól hitelezhetőnek találtak. Bármilyen adózási vagy vállalkozási formára térnek is át, a magasabb adóteher jóval alacsonyabb (sok esetben alkalmazottként minimálbér közeli) hitelezhető jövedelmet fog náluk jelenteni. Amikor adózási vagy vállalkozási formát választanak a mostani katások, jellemzően csak nagyon sokadik szempontként esik latba náluk az, hogy később milyen feltételekkel fognak tudni hitelt felvenni.

Akár 300 ezer háztartás hitelezhetősége, állami támogatás jogosultsága – ezáltal otthonteremtési esélye is romolhat vagy kerülhet veszélybe emiatt Magyarországon, ami az amúgy is lassulás előtt álló hazai hitelpiacot fogja újabb teherként sújtani

– jelezte Fülöp Krisztián.

Fundamenta

Ami az ország egyik legnagyobb pénzügyi közvetítőhálózatát, a Fundamenta-Lakáskassza hálózatát illeti, országos hálótatukban egyaránt dolgoznak olyan személyi bankárok, akik fő tevékenységként végzik a közvetítői tevékenységet, illetve olyanok is, akik az értékesítést nem kizárólagos foglalkozásként végzik. Az összes személyi bankár körében így jelentős kisebbségben, a nem kizárólagosan személyi bankár tevékenységet végzők között viszont érdemi többségben vannak a katázók – válaszolták kérdésünkre. Hozzátették: a változás bizonyos mértékig támogathatja a társaság törekvését, hogy minél többen váljanak, fejlődjenek fő foglalkozású személyi bankárrá, viszont az egyéni élethelyzeteket természetesen nehéz túl gyakran, esetleg alapjaiban átalakítani. Ami a változásban közvetlenül érintetteket illeti, ők ennyi idő alatt nyilván

még nem döntöttek arról, hogy milyen megoldást válasszanak, de talán az átalányadózás lehet sokuk számára a leginkább elfogadható

– vélik a lakás-takarékpénztárnál. Cégük számára a változások adminisztráció általi pontos követése - bár nyilvánvalóan plusz feladat -, de megoldható – írták.

OVB

A biztosítási és pénzpiaci közvetítést egyaránt folytató OVB Magyarországnál a közvetítői megbízási jogviszonyban álló tanácsadók kisebb hányada élt eddig a katás egyszerűsített adózási lehetőséggel, miután erre náluk is nagy hatással voltak a 2020-as változások. Felhívták a figyelmet: az értékesítők esetében (adóhatósági vizsgálatok eredményével alátámasztottan)

fel sem merül a rejtett munkaviszony lehetősége annak ellenére, hogy a közvetítői tevékenységet jellemzően egy megrendelő részére végzik.

Ezért már a 3 millió forintos összeghatár bevezetése is jelentős korlátozást jelentett, de a kata szabályainak jelenlegi szigorítása gyakorlatilag lehetetlenné teszi ezen adónem választását a pénzügyi tanácsadók számára. Azt valószínűsítik az OVB-nél, hogy a tevékenység sajátosságai miatt a pénzügyi tanácsadók jelentős része az átalányadózást választja majd. A kata korábbi szabályai mind az adminisztrációs kötelezettségeket, mind az adó mértékét tekintve jelentősen megkönnyítették a belépést a pénzügyi tanácsadói piacra, ami elsősorban a fiatal, karrierjüket kezdő, vagy pedig a főállás, esetleg felsőfokú tanulmányok mellett vállalkozó értékesítők számára volt fontos. Ezért leginkább ezekben a csoportokban várható létszámcsökkenés, ami a közvetítő cégek széles körét fogja érinteni, a piacról kiszoruló pénzügyi tanácsadók pedig kénytelenek lesznek más bevételi forrást keresni. A működési hatékonyságban nem várható jelentős visszaesés, ugyanígy a jelenleg piacon tevékenykedő, elhivatott tanácsadók motivációjában sem. A piacra újonnan belépők számában viszont várható csökkenés, és ez egyértelműen visszaveti majd azt a fiatalítási folyamatot is, ami egyformán szolgálná a közvetítői piac hosszútávú stabil működését, és az ügyfelek érdekét is – vélik az OVB-nél.

Grantis

Sebestyén András, a Grantis vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta: náluk is kisebbségben vannak a katázók, a 2020-as szabályozás jelentősebb hatással volt az értékesítőink többségének működésére. Ők ekkor váltottak adónemet és/vagy cégformát. A Grantist ezért kevésbé érinti a változás: azok az értékesítők, akik megtartották egyéni vállalkozásukat kata adónemben, valamilyen kiegészítő tevékenység miatt tették ezt, így a mostani változás nem befolyásolja jelentősen az értékesítők működését. Piaci szinten azon értékesítők számára jelenthet kihívást a kata módosulása, akiknek bevétele nem éri el azt a szintet, ahol indokolt a cégforma és az adónem váltása – erősítette meg. A Grantis vizsgálja a kialakult helyzetet és a lehetőségeket, az értékesítőinknek pedig igyekeznek ehhez a döntéshez minden támogatást megadni. Nem számítanak jelentős csökkenésre a közvetítők számában, piaci szinten viszont azok körében számítanak jelentős lemorzsolódásra, akiknél adott bevétel mellett nem lehet racionális döntés más adónem és cégforma választása. Piaci szinten igen jelentős akadályozó tényezőt jelent a változás a munkaerő toborzásában és a működési hatékonyságban. Az értékesítők esetében is áll a Pénzügyminisztérium taxisokra alkalmazott egyik érve, miszerint

a szolgáltatás jellegéből és az értékesítőkre vonatkozó törvényekből fakadóan lehetetlen a lakossági értékesítés.

Kata adónemmel gyakorlatilag megszűnik az értékesítési tevékenység végzésének lehetősége, gyéb adónemmel viszont csak egy magasabb bevételi szint felett térül meg a tevékenység végzése, ami jellemzően több havi vagy éves kitartó munka eredménye – tette hozzá a szakember.

Biztosítók

A kiterjedt függő ügynöki hálózattal rendelkező, Portfolio által megkeresett biztosítók helyett válaszoló Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) szerint az adószabályok változtatásának bejelentése óta minden piaci szereplő nagy erőkkel dolgozik azon, hogy értékesítő partnereivel közösen a legjobb megoldást találják ki az új helyzetben, „a piac remélhetőleg kitermeli majd a változó helyzethez való alkalmazkodás optimális módozatait.” A statisztikák szerint

a biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök száma évek óta folyamatosan csökken – hívták fel a figyelmet - részben egy konszolidációs folyamat hatására. Mindeddig ennek nem jelentkeztek negatív hatásai az értékesítési eredményekben.

Amennyiben persze ez a folyamat felgyorsulna, lehet egy határ, amelyet átlépve a következmények már nemcsak a piaci díjbevételek tekintetében lesznek tetten érhetők. Ne feledjük ugyanis, hogy a biztosításközvetítők hatékony pénzügyi edukációs feladatokat is ellátnak a lakosság körében, s tevékenységük jelentősen befolyásolja a pénzügyi kultúra adott szintjét. Felméréseink és a visszajelzések alapján az ügyfelek kifejezetten igénylik, hogy megértsék megtakarítási termékeink működését, tisztában legyenek a lehetőségekkel és kockázatokkal – írták.

Az általunk még megkeresett Független Biztosítási Alkuszok Szövetsége (FBAMSZ) nem kívánt válaszolni feltett kérdéseinkre, "tekintettel a téma érzékenységére".

