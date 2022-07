Itthon is elindult az Google Wallet

A Google megpróbál új életet lehelni a mobilfizetési rendszerébe, amelynek első felvonásaként már több tucat országban elkezdte megjelentetni az ügyfelei telefonjára a Google Wallet-et.

A Wallet, amely a Google Pay alkalmazást váltja fel, lehetővé teszi a felhasználók számára a fizetési kártyáik, ajándékkártyáik, jutalomkártyáik, valamint rendezvényjegyek és személyi igazolványok egy helyen tárolását és kezelését.

A rendszert 39 országban vezetik be, köztük Magyarországon is. Számos hazai ügyfél már találkozhatott vele, de egyeseknél kisebb csúszás előfordulhat. A legtöbb országban a Google Payt váltja fel, bár az Egyesült Államokban és Szingapúrban mindkettő elérhető lesz. Az app bevezetését még májusban jelentette be a cég, a Googe IO 2022 eseményen. A Google Wallet több mint egy évtizede jelent meg először, de 2015-ben Android Pay, majd 2018-ban Google Pay néven indult újra, most pedig úgy tűnik visszatért a gyökereihez.

A Google Pay Magyarországon is számos bank és pénzügyi szolgáltató kártyáival használható, de az OTP például egyelőre kivételt képez, ami nem is csoda, tekintve, hogy a bank Simple alkalmazása hasonló funkciókkal bír.

A Google vegyes sikereket ért el a fizetési és banki területen. Az év elején felvette a PayPal vezetőjét, Arnold Goldberget, hogy segítsen újraindítani a fizetési üzletágát, miután leállította a számlavezetési szolgáltatást is kínáló Plexet.

(Finextra)

