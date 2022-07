22 év után lemond pozíciójáról a Deutsche Bank vezető befektetési tanácsadója

Goldman, aki a német hitelintézetnél eltöltött 22 éves szolgálati ideje alatt számos vezetői szerepet töltött be, a befektetési banki tevékenységen kívüli keres új állást - áll a feljegyzésben, amelyet a befektetési banki egység társvezetője, Mark Fedorcik írt.

Az amerikai kontinens befektetési banki és tanácsadási pozícióját a Deutsche-nél a fúziók és felvásárlások (M&A) globális társvezetője, Bruce Evans fogja felügyelni. Evans, aki 15 éve dolgozik a Deutsche-nél, tavaly került az M&A társvezetői pozíciójába. Henrik Johnsson és Berthold Fuerst az európai befektetési szárny tanácsadási pozíciójáért felel, míg Mayooran Elalingam az ázsiai üzletágat vezeti.

A feljegyzés tartalmát a Deutsche Bank szóvivője is megerősítette.

A bank globális tranzakciós volumenei visszaestek, részben a piacok volatilitásának következtében. Ilyen körülmények közepette megy végbe a vezetőség átszervezése. Legutóbbi negyedévében a Deutsche-t - amerikai versenytársaihoz hasonlóan - az emelkedő kamatlábak és az ukrajnai orosz invázió okozta bizonytalanság következtében lassuló ügyletkötések is sújtották.

Goldman 2019 óta tölti be jelenlegi pozícióját, korábban pedig a Deutsche Bank globális ingatlan-, szerencsejáték-, szállás- és szabadidős üzletágának felépítésében segédkezett. Számos említésre méltó tranzakcióban adott tanácsot, köztük abban is, amikor a Marriott International felvásárolta a Starwood Hotels and Resorts Worldwide nevű hotelláncot 2016-ban. Mielőtt 1999-ben csatlakozott a Deutsche ingatlanbefektetési banki egységéhez, Goldman a Kerzner International luxusszállodákat kezelő cégnél, a BNP Paribasnál és a Bear Stearns & Co-nál dolgozott.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Getty Images