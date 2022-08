A Visa és a Mastercard sietve próbálnak minden kapcsolatot megszakítani a Pornhub tulajdonosával

A Visa és a Mastercard csütörtökön jelentették be, hogy a továbbiakban nem kívánnak együttműködni a Pornhub tulajdonosának, a MindGeeknek a reklámcégével, miután egy perben felmerült, hogy a fizetési szolgáltatók hozzájárulhattak a gyermekpornográfia terjesztéséhez.

Egy kaliforniai szövetségi bíró a múlt héten elutasította a Visa azon kérelmét, amelyben a cég arra kérte a bírákat, hogy utasítsák el annak a nőnek a keresetét, aki azt állítja, hogy a cég tevékenységével elősegíti a gyermekpornográfia terjesztését a Pornhubon és más, a MindGeek által üzemeltetett weboldalakon.

A Visa úgy nyilatkozott, hogy "határozottan nem ért egyet ezzel a döntéssel", és hogy a vállalat "nem engedélyezi hálózatának illegális tevékenységre való használatát".

A MindGeek szóvivője azt mondta, hogy a vállalat és minden platformja, beleértve a Pornhubot is, "soha nem tűrte" a gyermekek szexuálisan zaklatását bemutató tartalmakat. "Ez ellentétes az értékeinkkel, és ellentétes azzal az elkötelezettségünkkel, hogy a lehető legbiztonságosabb online élményt nyújtsuk felhasználóink számára" - mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy a platform bízik a biztonsági szűrőiben.

A Visa és a Mastercard 2020-ban szakítottak a Pornhubbal, miután a The New York Times arról számolt be, hogy a felnőtteket célzó weboldalon közzétett számos videó gyermekek szexuális zaklatását ábrázolja. A Pornhub tagadta a vádakat. A pénteki bírósági döntés azonban újra felkavarta port a TrafficJunky, a MindGeek hirdetési ágának szerepét illetően - közölte a Visa.

A Mastercard szerint az ítélet olyan részletekre mutatott rá, amelyek "felhívták a figyelmüket olyan, a látókörünkön kívül eső reklámbevételekre, amelyek a jelek szerint közvetett finanszírozást biztosítanak a Pornhubnak".

(Reuters)