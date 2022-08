Tovább száguld az elektronikus fizetés Magyarországon - még többen szabadulnak a készpénztől

Az OTP Csoport tapasztalatai alapján az első negyedév 30 százalékot is meghaladó bővülése után a második negyedévben újra 30 százalék felett növekedett a kártyaelfogadási tranzakciók száma és volumene az előző év azonos időszakához képest. A folyamatot a turizmus újraindulása mellett az emelkedő infláció és az adóvisszatérítésből fedezett vásárlások is táplálták. A pénzintézet szakértői szerint ugyanakkor a 2022 első félévét jellemző dinamikus fejlődés üteme a második félévben csökkenni fog.

Az első negyedév meglepetésszerű növekedése után 2022. április-júniusában is folytatódott Magyarországon az elektronikus fizetés bővülése. Az OTP Csoport legfrissebb statisztikái alapján a kártyaelfogadás forgalma az első negyedévhez képest 15,5 százalékkal, míg éves összehasonlításban 35,6 százalékkal növekedett. A hitelintézet POS-termináljain végrehajtott tranzakciókban is hasonló változás figyelhető meg, negyedévről-negyedévre 15,2, míg 2021. második negyedévével összehasonlítva 32,8 százalékkal emelkedett ezek darabszáma. A mobiltelefonos kártyaelfogadási alkalmazás, a SimpleBusiness forgalma az idei második negyedévben 188 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszakét, míg a tranzakciók száma 272 százalékkal.

A hitelintézet szakértői szerint a dinamikus bővülésben az év eleji egyszeri támogatásokból – mint a családi adóvisszatérítés – fedezett vásárlások és a COVID járvány enyhülésének következtében fellendült turizmus ugyanúgy szerepet játszott, mint az emelkedő infláció, vagy az orosz-ukrán konfliktus elől menekülők magyarországi vásárlásai.

A fizetési infrastruktúrát vizsgálva a második negyedévben a korábbiaknál nagyobb mértékben jelentek meg a szezonális POS-terminál igénylések, ami szintén a turizmus és ehhez kapcsolódó iparágak újraindulását jelzi. Szintén dinamikusan bővült a kártyaelfogadást biztosító, kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések száma, ilyenek például csomag- vagy a parkolóautomaták.

„Az elektronikus fizetés éven belüli trendjét vizsgálva szinte hagyományosnak nevezhető, hogy a januári visszafogott forgalmat követően elindul az év végi csúcsig tartó növekedés, azonban az idei második negyedév eredményeihez több előre nem várt külső tényező is hozzájárult. 2022 második félévében arra számítunk, hogy az elektronikus fizetés volumene ugyan enyhébb ütemben, de tovább fog növekedni. Az elektronikus fizetési lehetőségek folyamatos bővülése továbbra is arról tanúskodik, hogy a kártyaelfogadás már nem csak a vásárlók, hanem a kereskedők körében is egyre inkább része a hétköznapoknak” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

