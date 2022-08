A Wall Street-i nagyágyúk is felfedezték a technológiát, amely elhozhatja a pénzügyek új korszakát

A legtöbb Wall Street-i bank eddig ódzkodott attól, hogy közvetlenül kriptóba fektessen, ám a mögöttes technológiát, úgy tűnik, egyre többen integrálják az üzleti folyamataikba.

A Goldman Sachs már kereskedik bizonyos értékpapírokkal, elsősorban kötvényekkel a blokklánc-alapú Ethereum-hálózatán, de már a saját blokklánc platformjának fejlesztéséhez is hozzákezdett. A JPMorgan pedig már rendelkezik saját kereskedelmi platformmal, amelyet az Onyx nevet kapta.

A JPMorgan 2020-ban bevezetett Onyx platformját más bankok is használhatják. A Goldman, a BNP Paribas BNPQY és mások már használják a repó-, azaz visszavásárlási megállapodásokkal való kereskedésre. A JPMorgan szerint az Onyx eddig több mint 350 milliárd dollárnyi repóügyletet dolgozott fel.

Tavaly a Goldman egy 100 millió dolláros, kétéves kötvénykibocsátást bonyolított le az Európai Beruházási Bank számára, amelyet Franciaországban jegyeztek be, és az ügylet az Ethereum hálózaton ment végbe. Normális esetben egy ilyen kötvényeladás öt nap alatt zárulna le, a blokklánc segítségével állítólag mindössze egy óra alatt lezajlott.

A Wall Street-i bankok szerepe a gazdaság működtetésében jelentős, komoly szerepet vállalnak kereskedelmi ügyletek során az eladók és a vevők összekötésében, ám a folyamataik sokszor elavult rendszereken futnak. A Goldman és az említett bankok azt remélik, hogy az új, blokklánc alapú rendszerekkel csökkenthetik a költségeket és több profitot érhetnek el.

A Wall Street-i blokklánc rendszerek annyiban különböznek majd a bitcoin és az ether mögötti rendszerektől, hogy centralizáltak lesznek, azaz

egy központi autoritás áll majd az élükön, aki eldöntheti, hogy kit enged csatlakozni a hálózathoz és kit nem.

Goldman és mások szerint a blokklánc kereskedési platformokban való használata csökkentené a kereskedelmi partnerekhez köthető kockázatokat. A technológia támogatói elmondták, hogy a kibocsátók számára megkönnyítheti a részvények tulajdonosainak nyomon követését. A Wall Street-i cégek már legalább az elmúlt öt évben kísérleteztek blokklánc-projektekkel. A nagy felhajtás ellenére magára a pénzügyi tranzakciókra kevésnek volt felforgató hatása.

Voltak olyan cégek is, amelyek már korán bedobták a törülközőt. Európai biztosítótársaságok egy csoportja 2016-ban B3i néven konzorciumot hozott létre, hogy a blokklánc felhasználási lehetőségeit kutassa az iparágban. Júliusban a konzorcium megszűnt, miután nem sikerült új forrást bevonni.

A szabályozási bizonytalanságok szintén kihívást jelenthetnek, különösen a nemzetközi bankok számára, amelyeknek egyszerre több pénzügyi felügyeleti hatósággal is dolguk van. A kockázatkezelésre, letétkezelésre és biztosítékokra vonatkozó szabályok jelenleg is kidolgozás alatt állnak az Egyesült Államokban és a tengerentúlon is.

A bankszektoron kívül a kiskereskedelemben is jól használható a blokklánc, a Walmart például a beszállítói láncán futó folyamatok nyilvántartására és nyomon követésére használja a technológiát. Az ingatlankereskedelemben pedig a lakások tulajdonjogának rögzítésére használják blokkláncot.

