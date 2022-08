Forró a helyzet a lakáshiteleknél, százezrekre kellene 15% körüli kamatot rászabadítani

Meghatározó BUBOR-adatokat közölt ma az MNB: ezekhez a bankközi kamatokhoz kötik a szeptemberi kamatfordulós lakossági jelzáloghitelek kamatát a bankok. A friss számok alapján egy átlagosnak mondható kamatstopos ügyfél már jóval több mint 20 ezer forintot takarít meg havonta a kamatstopnak köszönhetően, és ha most megszűnne az intézkedés, mintegy 40%-kal ugrana meg a törlesztőrészlete. 330 ezren benne vannak az év végéig meghosszabbított rendszerben, mintegy 130 ezer jelzáloghitelest viszont nem véd meg a kamatstop sem a 2021 közepe és 2023 közepe között esedékes törlesztőrészlet-emelkedésétől.

A makroelemzők biztosra veszik, hogy kedden újabb 100 bázisponttal 11,75 százalékra emeli majd az alapkamatot a Monetáris Tanács, majd csütörtökön ezzel összhangban ugyanakkora szigorítás jöhet az irányadó egyhetes betéti ráta esetében is. Ez rossz hír lényegében minden hitel, de különösen az éven belül változó kamatozású hitelek kamata szempontjából.

A már megtörtént kamatemelésekkel és a további monetáris szigorításra vonatkozó piaci várakozásokkal összhangban a bankközi kamatok is folyamatos emelkedést mutatnak. Ami a változó kamatozású hitelek referenciaértékét, a budapesti bankközi kamatlábat illeti:

a 3 havi BUBOR egy év alatt 1,61%-ról 12,36%-ra,

a 6 havi BUBOR 1,66%-ról 13,13%-ra,

a 12 havi BUBOR 1,86%-ról 13,68%-ra

emelkedett. Ez alapján a változó kamatozású lakáshitelek többségének már 15% környékén lenne a kamata az egy évvel ezelőtti 4-5%-kal szemben.

A szeptemberi fordulónappal rendelkező hitelek esetében most a ma közzétett BUBOR a meghatározó, a 2009. évi CLXII. törvény ugyanis kimondja, hogy a változó kamatozású jelzáloghitelek referencia-kamatlábának értékét a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. A jelzáloghitelek azonnali és teljes átárazódása mellett alig lenne olyan adós, aki megúszná egyszámjegyű törlesztőrészlet-emelkedéssel az egy évvel ezelőtti helyzethez képest. Sőt,

MÁR EGY 5 ÉVES HÁTRALÉVŐ FUTAMIDEJŰ HITELNEK IS MINTEGY 28%-KAL LENNE MAGASABB A TÖRLESZTŐRÉSZLETE, AZ ÁTLAG 40% KÖRÜL LENNE, EGY 20 ÉVES HÁTRALÉVŐ FUTAMIDEJŰ HITELNÉL PEDIG A TÖRLESZTŐRÉSZLET több mint MEGDUPLÁZÓDÁSÁRÓL BESZÉLNÉNK.

Minél hosszabb a hátralévő futamidő, elméletileg annál nagyobb a kamatemelkedés hatása a törlesztőrészletben. A fizetendő kamat a következő fordulónap után a legtöbb esetben már 15% környékén járna. A gyakorlatban azonban ezt a fokozatosan realizálódó kamatkockázatot a bankok viselik, és

15% KÖRÜLI KAMAT HELYETT AZ ADÓSOK MOST JELLEMZŐEN 4-5% KÖRÜLI KAMATOT FIZETNEK, AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN BEKÖVETKEZETT TÖRLESZTŐRÉSZLET-EMELKEDÉS PEDIG MINDÖSSZE HUSZADA. A JELENLEGI BANKKÖZI KAMATOK ÁLTAL INDOKOLTNAK.

Január 1-je óta ugyanis a kormány által bevezetett kamatstop gátat szab a kamatok és a törlesztőrészlet emelkedésének e jelzáloghitelek esetében. Éppen ezért nem a 12-14 százalékos aktuális BUBOR, hanem a tavaly október 27-én érvényes, valamivel 2% feletti BUBOR (és a rápakolt fix kamatfelár) határozza meg a törlesztőrészletek alakulását. Akiknek október 27-e és január 1-je közé esett a fordulónapjuk, azoknak már január 1-jétől, akiknek pedig csak idén esedékes, azoknak az aktuális fordulónaptól számítva. A kamatstop jogi részleteiről itt írtunk év elején.

Az MNB adatai alapján egy átlagos kamatstopos hitel fennálló tőketartozása 4,5 millió forint körül van, medián hátralévő futamideje pedig nagyjából 7 év. BUBOR + 3 százalékpontos kamat mellett 88-91 ezer forint környékén lenne egy ilyen hitel törlesztőrészlete augusztusban. Ezzel szemben a kamatstop miatt egy ilyen adós csak 64 ezer forintot fizet.

HA TEHÁT HIRTELEN KIVEZETNÉ A KORMÁNY A KAMATSTOPOT (EZ IDÉN NEM VÁRHATÓ), AKKOR TÖBB MINT 38-41%-KAL, 24-27 EZER FORINTTAL UGRANA MEG AZ ÁTLAGOS HITEL TÖRLESZTŐRÉSZLETE.

Az átlagos (medián) hitel nem reprezentálja megfelelően a teljes sokaságot, a kamatstopban érintett hitelszerződések mintegy fele esetében nagyobb sokkot jelentene a kamatstop kivezetése.

Az MNB a részletesebb megoszlás alapján is kiszámolta, hogy egy 5 százalékpontos kamatemelkedés hogyan érinti a kamatstopos ügyfelek tömegeit. Ez alapján a kamatstopos jelzáloghitelek nagyjából egynegyedét, 83 ezer szerződést sújtana havi 15 ezer forintnál ÉS 15%-nál nagyobb törlesztőrészlet-emelkedés, ezen belül 24 ezer szerződés esetében lenne 30 ezer forintnál ÉS 30%-nál is nagyobb az emelkedés.

MIVEL AZONBAN A KAMATEMELKEDÉS MOST MÁR JELENTŐSEN MEGHALADJA AZ MNB ÁLTAL BEMUTATOTT 5 SZÁZALÉKPONTOT, A KAMATSTOP HIÁNYÁBAN ENNÉL MÁR JÓVAL NAGYOBB ADÓSSÁGSZOLGÁLATI SOKK ÉRNÉ A HÁZTARTÁSOKAT.

A kormány júniusban meghosszabbította a kamatstop intézkedést december 31-éig, a rövid távon átárazódó fix kamatozású (legalább 3 éves kamatperiódusú) piaci jelzáloghitelekre továbbra sem terjesztette ki. Az MNB fenti adatai alapján így továbbra is csaknem 1500 milliárd forintnyi jelzáloghitel-állományt érint a kamatstop. Teljes és azonnali átárazódás esetén a jelenlegi kamatkörnyezet mellett a Portfolio számítása szerint

A BANKOK KAMATBEVÉTELE MINTEGY ÉVI 160, VAGYIS HAVI TÖBB MINT 132 MILLIÁRD FORINTTAL LENNE MAGASABB A KAMATSTOP NÉLKÜL.

Elmondható tehát, hogy a kamatstop fenntartása egyre drágább a bankszektornak, kivezetése viszont egyre fájdalmasabb lenne a háztartásoknak.

A kamatkörnyezet drasztikus emelkedése persze más hiteladósokat is érint, szép számmal olyanokat is, akik nincsenek benne a kamatstopban. A lakossági jelzáloghitelek mintegy kétharmada legalább 3 éves kamatperiódusú, így ezek törlesztőrészletére rövid távon nem hatnak a kamatemelések, csak abban az esetben, ha a fordulónapjuk éppen erre az időszakra esik. Ahogy a fenti táblázatban látható, a 330 ezer kamattopos mellett ilyen hitelszerződésből is van 2021 és 2023 közepet között mintegy 130 ezer.

A már felvett személyi kölcsönök, babaváró hitelek és CSOK-hitelek jellemzően a futamidő végéig fix kamatozásúk, így ezekre szintén nem hat a kamatkörnyezet emelkedése. A vállalati hitelek esetében már vegyes a kép, ugyanis az elmúlt két évben viszonylag sok NHP-s, MFB-s és Széchenyi Kártya hitelt vettek fel a jogosult kis- és középvállalatok, és viszonylag magas a piaci kamatozású, vagy éppen EXIM-es devizahitelek aránya is, ugyanakkor kétségtelenül léteznek BUBOR-hoz kötött konstrukciók is, nem is kis arányban. Az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint tavaly ilyenkor a teljes vállalati hitelállomány 47 százaléka volt éven túl rögzített kamatozású, a maradék 53 százalék éven belüli, de ebben feltehetően a kamatkockázatot még kevésbé megérző devizahitelek is benne vannak.

Címlapkép: Getty Images