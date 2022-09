ESG-stratégiát hirdetett a Takarék Jelzálogbank

Közzétette környezetvédelmi, társadalmi felelősségvállalási és vállalatirányítási, azaz ESG stratégiáját, illetve Fenntarthatósági jelentését a Takarék Jelzálogbank.

A Takarék Jelzálogbank a hazai jelzáloghitelezés finanszírozásában szeretné tartani 20 százalékos piaci részesedését. Európai uniós adatok szerint az épületek felelősek a végső energiafogyasztás és szén-dioxid kibocsátás mintegy 40 százalékáért. A jelzálogbank üzleti és egyben ESG stratégiai célja az új, energiahatékony épületek arányának növelése a meglevő lakásállományon belül és a kifejezetten energiahatékony felújítási hitelezés ösztönzése.

A Takarékbank Jelzálogbank 2023-ra kitűzött célja, hogy növelje a zöld, illetve fenntartható eszközök arányát portfóliójában,

2025-re pedig legalább 15 százalékra tervezi növelni a zöld jelzáloghitelek arányát a refinanszírozott portfólión belül,

amellyel közvetett módon a hazai energiahatékony ingatlan állományt felépülését támogatja. Emellett szintén legalább 15 százalékra szeretné gyarapítani a zöld jelzáloglevelek arányát a teljes forgalomban lévő jelzáloglevél állományán belül.

A bank első Fenntarthatósági jelentése a jelzálogbanki tevékenység fenntarthatósági szempontjait mutatja be, amely alapjait és keretét a Takarék Jelzálogbank ESG Stratégiája határozza meg.

Szinte magától értetődő volt, hogy a zöld jelzáloglevél keretrendszer felállítása és a zöld refinanszírozás kialakítását, az ingatlanok automatizált értékelését biztosító AVM (Automata értékbecslés) rendszer fejlesztését követően további, jövőbe mutató lépéseket tegyünk a fenntarthatósági stratégiánk kialakításáért, megvalósításáért és a transzparenciát biztosító jelentéstétel elindításáért – mondta Nagy Gyula László, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója.

„Magyarország második legnagyobb bankcsoportjakért a Magyar Bankholding célja, hogy a meghatározó piaci szereplőként a hazai bankszektor élmezőnyébe tartozzon a fenntarthatóság terén is. A bankcsoport, illetve a hozzá tartozó tagbankok és leányvállalatok egyaránt kiemelt szereppel és felelősséggel bírnak a fenntartható és klímacélú beruházások támogatását, finanszírozását illetően. Ennek egyik fő lépéseként a bankcsoport ESG Stratégiát dolgozott ki, amelynek vállalásaihoz a hozzá tartozó jelzálogbank is szeretne csatlakozni a most bejelentett stratégiájával” – mondta Puskás András, a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója.