Nagyot zuhant a bitcoin idén nyáron, de itt a lista azokról, akik mégis hisznek benne

Portfolio 2022. szeptember 11. 16:00

Jelentős mélyrepülésen van túl a kriptopiac, és azon belül a legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin is, amely 2022 második negyedévében értékének 58 százalékát veszítette el. Ekkora negyedéves veszteség az elmúlt tíz évben nem érte a népszerű digitális eszközt, amely utoljára 2011 harmadik negyedévében zuhant ehhez fogható mértékeben. A kriptopénzekre általában jellemző volatilitás és a tranzakciók magas energiaigénye miatt erősen kétséges, hogy a bitcoin fizetőeszközként is el fog terjedni. Salvadoron, valamint a Közép-Afrikai Köztársaságon kívül nincs is más ország, ahol egyáltalán fontolóra vették a digitális pénz hivatalos bevezetését. Van azonban egy maroknyi vállalat, akiknél bitconnal is lehet vásárolni, igaz többségüknél nem egészen úgy, ahogy azt először gondolnánk.