Veszélyes gyakorlat miatt került bajba az egyik népszerű kriptokölcsönző platform

A becsődölt Three Arrows Capital a nem tudja visszafizetni a 270 millió dolláros hitelt, amelyet még a kriptopiac év eleji összeomlása előtt vett fel a Blockchain.com kriptokölcsönző platformtól, amely fedezet nélküli kriptohitelezést folytatott - írja a Reuters

Portfolio Future of Finance 2022 Erről is szó lesz október 18-ai Future of Finance 2022 konferenciánkon, érdemes regisztrálni az eseményre!

A Three Arrows még júlisuban jelentett csődöt, és a Blockchain.com a Reutersnek elmondta, hogy még egy centet sem kapott vissza a kölcsön összegéből. A Three Arrows a Terra összeomlása miatt szenvedte el a csapást, ami kétségeket ébresztett a visszafizetési képességével kapcsolatban. A Blockchain.com számára ez aggodalomra adott okot, hiszen nem vett fel biztosítékot a kölcsönre.

A Reuters több csődeljárási és hatósági beadványt is áttekintett, valamint 20 vezetővel és szakértővel készített interjút, amelyből kiderül, hogy kriptohitelezési iparág nagy bajba került, amikor a kriptoeszközök értéke az év elején mintegy 50 százalékot zuhant. A Three Arrows által felvett hitel is része volt a fedezetlen hitelek átláthatatlan hálójának.

Az intézményi kriptohitelezés kirptopénz, valamint készpénz kölcsönzését jelenti hozamért cserébe. Azzal, hogy a hitelfelvevőnek nem kell biztosítékért - például részvényeket, kötvényeket vagy gyakrabban más kriptotokeneket – folyamodniuk, a hitelezők magasabb kamatokat számíthatnak fel és növelhetik a nyereséget, míg a hitelfelvevők gyorsan készpénzhez juthatnak.

A kriptokölcsönzőknek nem kell tőkét vagy likviditási puffereket tartaniuk, mint a hagyományos hitelezőknek, de a fedezet hiánya miatt sokan találták magukat olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint amilyenben a Blockchain.com is.

A Blockchain.com azóta megszüntette a fedezetlen hitelezési tevékenység nagy részét, amely a bevételének 10%-át jelentette, mondta Lane Kasselman üzleti igazgató a Reutersnek. "Nem vagyunk hajlandóak ugyanolyan szintű kockázatot vállalni" - mondta, bár hozzátette, hogy a vállalat bizonyos feltételek mellett a legjobb ügyfeleinek továbbra is nyújt fedezetlen hiteleket.

A dokumentumokból az látszik, hogy a fedezetlen hitelezés általánossá vált a kriptoiparágban. A közelmúltbeli megrázkódtatás ellenére az iparági bennfentesek közül sokan azt mondták, hogy a gyakorlat valószínűleg folytatódni fog, sőt még növekedhet is.

Alex Birry, az S&P Global Ratings pénzügyi intézményekért felelős vezető elemzője szerint a kriptoiparban valóban széles körben megfigyelhető a fedezetlen hitelezés. Hozzátette, az a tény, hogy a kripto egy "koncentrált ökoszisztéma", növeli az „átfertőzés” kockázatát az egész szektorban.

Tehát, ha csak ebben az ökoszisztémában tevékenykedő embereknek hitelezel, és különösen, ha a partnerek a száma korlátozott, akkor igen, olyan eseményeket fogsz látni, mint amilyet most láttunk

- kommentálta a hitelezők nyári összeomlást.