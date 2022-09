Megadóztatják a fintecheket Magyarországon, most aztán díjat emel a Revolut és a Wise?

Portfolio 2022. szeptember 22. 10:00

A tranzakciós illeték kiterjesztése a külföldi szolgáltatókra, azaz például a Wise-ra és a Revolutra, ugyan egyenlő feltételeket teremt a hazai bankszektor és a külföldi neobankok számára a pénzforgalomban, de egyúttal drágább neobanki szolgáltatásokhoz is vezethet itthon. A digitalizációs verseny közepette a hazai pénzintézeteknek komoly terhet jelentenek az idén bevezetett új különadók, nagy kérdés, hogy mi lesz az IT-büdzsék és az innovációs törekvések sorsa. Hogyan használhatják a bankok az AI-t, mit jelent a hiperperszonalizáció a gyakorlatban, miért lett még fontosabb terület a kibervédelem a bankoknál, és jönnek-e itthon is az ázsiai mintára létrehozott szuperappok? Többek között erről beszélgetett Orosz Márton és Turzó Ádám a Portfolio Heti podcastjében, melyek kiemelt témái lesznek az október 6-ai Banking Technology konferenciának is.