Tisztul a fintech szektor, vajon kapunk-e NFT-fedezettel jelzáloghitelt?

A régiós középmezőnyben helyezkedik el Magyarország a digitális fejlettség szempontjából, a fintech szektor szereplői egyre érettebbek, és tisztuláson megy át a piac. A szegedi 60. Közgazdász-vándorgyűlés fintech szekciójában arról is szó esett: egyelőre nagy kérdés, hol lesz pontosan a kriptopénzek, NFT-k és a metaverzum helye a pénzügyi rendszer működésében, de egyre biztosabbnak tűnik, hogy a fiatalok nem feltétlenül a bankoknál akarják intézni a pénzügyeiket.

Jó irányba tartunk a digitalizációval, de az új megoldások helye még sokszor kérdéses

Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi vezetője előadásában felhívta a figyelmet: a MasterCard 2022-es Digitális fizetési indexében Magyarország 51-ről 58 pontra lépett előre egy év alatt, a fizetési infrastruktúra területén vagyunk a legfejlettebbek. Az elektronikus tranzakció aránya folyamatosan nő, 2030-ban fordulhat át az elektronikus tranzakciók javára. Az innovatívabb megoldások iránti bizalom még nem alakult ki, részben fizetésbiztonsági félelmek miatt. A CIB Bank előrejelzése alapján ugyanakkor 2023-2025-től már többen fizethetünk mobillal, mint bankkártyával.

Nem letagadható, hogy a kriptopénzek és az NFT-k is léteznek, ezek értéke és szerepe azonban még kérdéses a pénzügyi rendszerben, az utóbbi időben mindkét területen piaci kiábrándulást és bezuhanást láthatunk. Ez teremtheti meg azonban az az alapját annak, hogy ezeket életszerűen hasznosítsuk. A Citi elemzése szerint a metaverzum is óriásira nőhet: értéke 10 000 milliárd dollárra nőhet 2030-ra, az azonban például még nagy kérdés, hogy egy NFT-t vagy más virtuális eszközt elfogadnak-e majd a bankok például jelzálogfedezetként. A digitalizáció fejlődése számos felügyeleti és szabályozási kérdést is felvet, erre a Revolutnál történt, 50 ezer felhasználót érintő adatszivárgás az egyik legfrissebb példa.

Nem feltétlenül lesz szükség bankokra

Az előadást követő panelbeszélgetésben Bagó Péter, a Corvinus egyetemi adjunktusa elmondta: a koronavírus és a fiatal generáció igényei nyomán nagyon felértékelődött az azonnaliság. A fiataloknak nem feltétlenül lesz szükségük 10-20 év múlva bankra sem, csak az érdekli őket, hogy amit szeretnének, az el legyen intézve, például egy chatalkalmazás segítségével. Vajda Viktor ügyvéd szerint az új technológiáktól való félelmet kell a leginkább csökkenteni, a kényelmesebb és biztonságosabb megoldások elterjesztése és a tudásanyag növelése segítheti ezt.

Fehér Péter elmondta: tavalyi technológiaelfogadási kutatásuk elméletben mesterséges intelligencia teljeskörű elfogadását mutatta, a gyakorlati példák (pl. önvezető autó, robotsebész) viszont már elbizonytalanították a megkérdezetteket. Felhívta a figyelmet: nagy felelősségünk van abban, hogy a digitális fejlődés milyen hatást gyakorol a társadalomra. A beszélgetés moderátora, Pintér Éva, a Corvinus egyetemi docense szerint a fiataloknak és az idősebbeknek is szükségük van valamilyen emberi kontaktra, kialakulóban van emiatt a pénzügyi influcencerek, a „finfluencerek” kora is. Úgy vélte, a megtérülő és kényelmes technológiai innovációkat (pl. azonnali fizetés kártyahasználat helyett) az államnak is ösztönöznie kellene, pl. kisebb adóteherrel.

Egyre profibbak a fintech startupok

A következő panelbeszélgetésben a moderátor, Fáykiss Péter, az MNB igazgatója felidézte: az MNB felmérése szerint a banki ügyfelek mintegy 85%-a már használ digitális csatornákat. Pereczes János, a Magyar Bankholding ügyvezető igazgatója szerint az életkortól és a településtípustól nagy mértékben függ, mennyire haladnak a digitalizációban az ügyfelek, a jövedelmi helyzettől viszont kevésbé. Inkubátorként eddig mintegy 40 cégbe fektettek be, sokan próbáltak szerencsét náluk, de egyre érettebb, profibb csapatokkal találkoznak. Szathmári Gergő az OTP Labtől azt mondta, szerinte folytatódhat a digitális bankhasználat előretörése, de akkora kiugrás nem várható, mint a pandémia elején. Visszarendeződést mindenesetre nem nagyon tapasztalnak. Fintech együttműködéseik kialakítása során ők is kevesebb, de minőségibb jelentkezőkkel találkoznak.

Berényi Benjámin, a Péntech vezérigazgatója sok más mellett arról beszélt, hogy az új ötletek finanszírozási igénye a régiónkban sokkal alacsonyabb, mint Nyugat-Európában, egy jó termék, amivel európai szinten is meg lehet szólítani ügyfeleket, alacsonyabb költési szint mellett versenyelőnyt jelenthet a régióban működő cégek számára a nyugati versenytársakkal szemben. A fintech startupoknak mindig rugalmasan fel kell készülniük akár a gyors modellváltásra is, elkerülendő a nagy összegű elsüllyedt költségeket.

