Privatizálják a válság alatt megmentett ír nagybankot

Újra magántulajdonban van a Bank of Ireland, miután az ír kormány az összes részvényét eladta. Az állam még a 2008-as válság után segített ki három pénzintézetet több milliárd euróval, ezzel enyhítve a krízis következményeit. Így a BoI lett az első, ami ki tudott kerülni az állami tulajdon alól. Két másik intézet - az AIB és a PTSB - még 63,5, illetve 75 százalékban az ír állam tulajdona, de hamarosan ez is változni fog - írja a Financial Times.