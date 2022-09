Egyre hosszabb fizetési határidőre van szükségük a cégeknek – Vihar előtti csend?

A pandémia és a hiteltörlesztési moratórium után új kihívások elé néz a vállalati kintlévőség-kezelési szektor - a háborús kockázatok, a romló gazdasági helyzet és az energiapiaci válság kezelésére ismét innovatív megoldások alkalmazására lesz szükség. Ugyanakkor az általános moratórium kivezetése nem okozott drámai helyzetet és a portfólióminőség historikusan is kedvező, például a 2008-as válsághoz képest- derült ki a Portfolio Követeléskezelési trendek 2022 konferenciáján. Azonban több jel is utal arra, hogy ez az időszak egy vihar előtti csend lehet.

Magyarországon a leghosszabb a hitelmoratórium az unióban, máshol előbb kivezették, de azt láttuk, hogy nem alakult ki dráma, igaz, kedvezőbb környezetben léptek

- mondta a konferencia nyitóelőadásában Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság igazgatója. A moratórium tekintetében Nagy elmondta, hogy a bevezetéskor a lakosság nagy része részt vett benne, 2020-ban 48 százaléka, a vállalatok 41 százaléka, aztán folyamatosan csökkent a részvétel, így a relevancia is: 2022-re a vállalati hitelállomány esetében 1 százalékra, a lakosság esetében 3 százalékra csökkent a részvétel.

Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság igazgatója.

Kisebb az eladósodottság, mint 14 évvel ezelőtt

Az MNB statisztikái alapján historikusan alacsony szintre ugrott a vállalati hitelek nem teljesítési rátája, ez az NPL ráta most 4 százalék körüli, ami historikus összevetésben alacsonynak számít.

Bár a túlzott eladósodottság kockázata felmerülhet, de ha hosszabb távon vizsgáljuk a helyzetet, akkor jobb a helyzet, mint 2008-ban, tehát a lakossági hitelállomány ma válságálóbb, mint 2008-ban volt:

egyáltalán nincs árfolyamkockázat,

A jelzáloghitel-állomány mindössze 22 százaléka éven belül változó kamatozású, új kibocsátásnál praktikusan 0.

A lakáshitelek 50-60 százalékát a felső jövedelmi ötöd vette fel az elmúlt években.

A jelzáloghitel-állomány 80 százaléka az adósságfék-szabályok bevezetése után került kihelyezésre.

A fedezetlen hitelek szinte 100 százaléka adósságfék-szabályok mellett nyújtott, több mint fele babaváró hitel

Ugyanakkor jelentős kockázat, hogy

a harmadik negyedévre a GDP növekedése az MNB becslése szerint gyakorlatilag a nullához közelít majd.

Emellett az általános kamatemelkedés is negatív hatás, ami jellemzően a hosszú futamidejű jelzáloghiteleket érintheti leginkább, a JTM-limit (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató) a lakáshitel-nyújtás több mint 10 százalékát is korlátozhatja.

A kamatstop jelenlegi állapot szerint 2023. június végéig áll fenn, de enélkül a változó kamatozású jelzáloghitelek kamata több mint 10 százalékponttal emelkedne, vagyis

a medián törlesztőrészlet 41 ezer Ft-ról 62 ezer Ft-ra emelkedne 2023 júniusát követően.

Összességében elmondható, hogy az általános moratórium kivezetése nem járt a késedelmek látványos emelkedésével, a portfólióminőség historikusan is kedvező, de komplex a helyzet, több sokk erősíti egymást, könnyen egy nem-lineáris világban találhatjuk magunkat, amelyet a szektorok közötti és szektorokon belüli fertőzési dinamikák jellemeznek. A lakosság esetében a rezsi és a megélhetési költségek emelkedése fog feszültséget okozni, a kamatsokk hatását az érintett állomány jelentős részében megállítja a kamatstop, és az az adósságfék-szabályok válságállóbbá tették a fennálló állományt. Azonban a munkaerőpiaci kilátások és a kkv-k helyzete is sok bizonytalanságot feltételez, a következő hónapok számos kihívást hozhatnak magukkal.

Az adósmentő intézkedések hatásai a követeléskezelési szektorra

Bódizs Kornél, a MAKISZ elnökének előadásából kiderült, hogy a szektor a mai napig nyögi a 2010-ben bevezetett bankadót, és amíg a kereskedelemi bankok esetében azóta történt mérséklés, a követeléskezelők esetében nem, sőt, tovább nőttek a terhek, legutóbb az extraprofit adó bevezetésével, ami különösen nehéz helyzetbe hozta a piaci szereplőket.

Bódizs Kornél, a MAKISZ elnöke

A piacra kerülő követelések száma és értke is nőni fog a következő időszakban, de egyelőre alacsony a törlesztési könnyítési igény, ez egyfajta vihar előtti csendre hasonlít a MAKISZ elnöke szerint, ugyanakkor

nem számolnak tömeges bedőléssel a következő hónapokban, a követelések vételárának csak kismértékű növekedésére számítanak, mert ezekre ki van éhezve a piac.

2021-ben 290 milliárd követelésállományt vásároltak a MAKISZ tagvállalatai, ami 10 százalékos csökkenés 2020-hoz képest.

Az adósmentő intézkedések hatásairól Bódizs elmondta, hogy olyan adósokat is segítenek, akik erre nem feltétlenül szorulnak rá és csak elodázzák a problémát, ráadásul a szektor jogszabályi háttere sem rendezett megfelelően, ezért hátrányba kerülnek a bankok és pénzügyi intézmények, ami kihat az egész hitelezési szektorra, morális kockázatot hordoz magában, végső soron pedig követeléskezelés nélkül a gazdaság lehetetlenül el – figyelmeztetett a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a követeléskezelő szektor üzletpolitikájában a jövőben is a megállapodásokat és fizetési kedvezményeket tartja előtérben: arra bíztatja az adósokat, hogy keressék a kapcsolatot a hitelezőkkel, illetve követeléskezelőkkel, és éljenek a kedvezmények előnyeivel.

A MAKISZ tagjai évente több tízezer ügyben kötnek kedvezményes megállapodásokat az ügyfelekkel, ezt a lehetőséget természetesen a moratóriumból kikerült adósok számára is biztosítják – emlékeztetett az elnök.

Nő a vevői fizetések határideje

A fizetések tekintetében trendforduló látszik, derül ki az EOS Faktor Zrt. által végzett felmérésből: korábban csökkent a vevői fizetések határideje, ezzel szemben a 2019-es 33 napról, 2022-re 37 napra nőtt a vállalatok átlagos fizetési határideje, ami nagyjából azonos a 2014-es adattal.

Többen vannak most már olyan helyzetben, hogy hosszabb fizetési határidőre van szükségük

– mondta előadásában Lencsés Tamás, az EOS Faktor Zrt. ügyvezető igazgatója. Kelet-Európában 24 százalék azoknak a vállatoknak az aránya 2022-ben, amelyek nem, vagy késedelemmel fizetik a számláikat, ez megegyezik a magyarországi értékkel. (Az európai átlag 21 százalék.) Ebből Magyarországon 4 százalék a behajthatatlan számlák aránya.

Lencsés Tamás, az EOS Faktor Zrt. ügyvezető igazgatója

A követeléskezelés nagyobb munkamennyiséget fog jelenteni a vállalatok számára az EOS által megkérdezett cégvezetők szerint, Kelet-Európában a 34 százaléka számít erre és a cégvezetőknek pesszimista jövőképe van, a többség szerint a fizetési morál tovább fog romlani.

Lencsés ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a gazdasági sokk nem csak kockázat, hanem lehetőség is, és ha még többet invesztálnak a digitalizációba és az adatvezérelt folyamatok fejlesztésében a vállalatok, akkor versenyelőnyre tehetnek szert.