Mi lesz a hitelekkel? Bedőlési hullámról suttognak egyre több helyen

A vágtató infláció és az energiaárak drámai megugrása miatt a bankszektor és a követeléskezelői piac is a nemteljesítő hitelek arányának megemelkedésére számít a következő negyedévekben, a legnagyobb kérdés ennek mértéke lesz. Az adósok döntő többsége immár törlesztési és árverezési moratórium nélkül, a bankok historikusan alacsony nemteljesítési aránnyal, a követeléskezelők pedig kiszáradt hitel-adásvételi piac mellett néznek elébe a helyzet romlásának.

Ha megnézzük a bankszektor – múlt héten az MNB által közzétett – statisztikáit a magyar lakosság hiteleinek késedelmességéről, akkor azt látjuk, hogy

historikusan is alacsony, mindössze 1,4% azon háztartási hitelek aránya a bankoknál, amelynél 90 napon túli késedelem állt fenn június végén.

A rövidebb késedelmek aránya is rendkívül alacsony volt.

A még mindig futó (december 31-éig meghosszabbított) hiteltörlesztési moratóriumban már tavaly novemberben is csak a lakossági hitelek 6 százaléka vett részt, a legutóbbi, július 1-jén életbe lépett önkéntes (jelentkezés alapú) meghosszabbítás során pedig ez az arány piaci elmondások alapján 1 százalék alá csökkent. A moratórium alatt sem felejtettünk el hitelt törleszteni: a lakosság adósságszolgálati fegyelme az utóbbi negyedévekben kiváló volt, az előtörlesztések az MNB adatai szerint 274 milliárd forintértékben még új csúcsot is döntöttek az első negyedévben, amiben vélhetően nagy szerepe volt a választások előtti kormányzati osztogatásnak. A moratóriumból kilépők törlesztési fegyelmének köszönhetően a bankok még az idei első félévben is bőven szabadíthattak fel értékvesztést a járvány idején óvatosságból vagy szabályozói előírások miatt megképzett több százmilliárd forintból, javítva jövedelmezőségüket.

Ugyanakkor már az év első felében is szaporodtak annak jelei, hogy lehetnek bizonyos ügyfélcsoportok, amelyek számára gondot okoz a hiteltörlesztés, akár azért, mert a moratórium lejárta után túl nagy sokkal találta magát szembe, akár azért, mert az infláció miatt elkezdett csökkenni a rendelkezésre álló jövedelme. Néhány ilyen intő jel már látható az MNB statisztikáiban: a 90 napon túl késedelmes személyi kölcsönök állománya június végén 47 milliárd forinton állt az egy évvel korábbi 22 milliárd forinttal szemben, és kis mértékben emelkedett a nem teljesítő piaci kamatozású lakáshitelek állománya is.

Az érintettek (különösen a lakásfedezetüket veszélyeztetők) helyzetét rontja, hogy június 15-ével lejárt az árverezési és a kilakoltatási moratórium. E moratóriumok lejárta után egyetlen hónap alatt 1100 ingatlant árvereztek el Magyarországon, de ezek esetében még a régi, döntően a járvány előtt keletkezett nem teljesítések hatásáról beszélünk. Az újonnan késedelembe esők tartozásának hard (a banki figyelemfelhíváson túlmenő) eszközökkel történő végrehajtásáig, vagy a hitelszerződés felmondásáig és a hitel követeléskezelőknek történő engedményezéséig több negyedév is eltelhet. A moratóriumokban történő változás a követeléskezelők által megvásárolt hitelkövetelések értékén is látható: a járvány alatt gyakorlatilag kiszáradt a követeléskezelői piac, a felgyülemlett banki követelések engedményezése 2019 óta nem látott, egyelőre csak átmenetinek nevezhető pezsgést hozott az amúgy továbbra is kiszáradtnak tekinthető követésvásárlói piac szempontjából.

Ahogy alábbi ábránkon látható, egyik háztartási hiteltípus esetében sem vészes egyelőre a helyzet a lakosság esetében, a teljes hitelállományon látható 1,4%-os késedelmi arány pedig különösen kedvező.

Egy másfajta statisztikát mutat alábbi ábránk a hitelintézetek nem konszolidált statisztikái alapján. Ez azt jelzi, hogy a vállalatoknál is hasonlóan alacsony a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, mint a háztartásoknál. A nem teljesítő hitel (NPL) fogalma a szabályozás alapján ettől eltér (szélesebb a 90 napos késedelemnél), de eszerint sincs nagy baj: a 4%-ot alig haladja meg az NPL-ráta mind a lakosság, mind a vállalatok esetében.

Nem teljesítő kitettség fogalma a 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet szerint



1. a 90 napon túli késedelemben lévő kitettség, ha a késedelmes rész jelentős,

2. az olyan kitettség, amely esetében az adós pénzügyi helyzetének vizsgálata alapján feltételezhető, hogy a fedezetek realizálása nélkül az adós nem lesz képes az ügyletből származó kötelezettségeinek összegét teljes egészében visszafizetni, függetlenül attól, hogy a követelés késedelmes-e, illetve, hogy a késedelem milyen régóta áll fenn,

3. azon kitettség, amely a 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) 178. cikke szerint nem teljesítő követelésnek (defaulted) minősül

4. azon kitettséget, amellyel kapcsolatban az alkalmazott számviteli szabályozás szerint értékvesztés került elszámolásra, kivéve az óvatosságból képzett (magyar számvitel) vagy a nem értékvesztett pénzügyi eszköznek nem minősülő (IFRS) értékvesztést.

Hogy azonban a historikusan alacsony nem teljesítési arány a vágató infláció és az energiaválság idején nem lesz fenntartható, arról az utóbbi időben már többen is beszéltek:

Virág Barnabás, az MNB alelnöke a múlt heti Közgazdász-vándorgyűlésen azt mondta, a lakossági hitelállomány 5-10%-át látják az energiárak emelkedése miatt jelentős kockázatnak kitettnek a jegybanknál, és a vállalatok esetében is jelentős csődráta-emelkedésre számítanak,

Ugyanezen az eseményen Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese is azt mondta, az adósok 5-10%-ának a hiteltörlesztését látják veszélyben,

Bodzási Balázs közjegyző szakértő a Portfolio konferenciáján arról beszélt, szerinte enyhe emelkedés már tapasztalható a nem fizető hitelek állományában, durván 5 százalékos növekedést lát ebben augusztus 31-ig,

Többen vannak most már olyan helyzetben, hogy hosszabb fizetési határidőre van szükségük – jelezte Lencsés Tamás, a követeléskezelő EOS első embere ezen a konferencián,

A Széchenyi Kártya Program esetében is növekszik a mikrovállalkozások nem teljesítő állománya. A személyi kölcsönök esetében is látható már némi romlás a banki statisztikákban, valószínűleg ezek is ott lesznek az első körben – mondta Felfalusi Péter, az Intrum vezérigagatója már júniusban, az energiárak igazi elszállása előtt a Portfolio-nak adott interjújában.

Az MNB bankok körében végzett legutóbbi hitelezési felmérése alapján a leginkább a szabad felhasználású jelzáloghitelek, a legkevésbé a lakáshitelek esetében lehet számítani a lakosság esetében a bedőlési ráta emelkedésére, nemteljesítéskori veszteségrátájuk pedig az autófinanszírozásban lehet a legmagasabb.

A vállalatok esetében az ITC-szektort leszámítva lényegében minden ágazatban a portfólióminőség romlására számítanak a bankok, a legnagyobb problémák a mezőgazdaságban, az építőiparban és a feldolgozóiparban jöhetnek.

