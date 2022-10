Európát is meghódítaná a facebookos fizetés, mutatjuk, mit tud a Meta Pay

Portfolio 2022. október 03. 13:30

A Metapay hazai alapítású tanácsadócég egy hétvégén megjelent közleményben adta hírül, hogy megválik eddigi márkanevétől és a metapay.eu domainjétől. A névváltoztatás okát nem indokolták ugyan, de egy nyilvános adatbázis alapján az új tulajdonos a dublini székhelyű Meta Platforms Ireland, a Meta írországi leányvállalata lett. A közösségi média óriás szeptember végén jelentette be, hogy fizetési szolgáltatását, a Meta Pay-t Európában is elindítja. A szolgáltatás szűkített funkciókészlettel már eddig is működött itthon, most pedig várhatóan bővíteni fognak. Ennek kapcsán cikkünkben utánajártunk, mit tud az Egyesült Államokban már régóta elérhető Meta Pay digitális tárca.