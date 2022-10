Hatalmas hullámvasút a Credit Suisse-nél, komolyan aggódnak a részvényesek

A romló piaci környezetben egyre rosszabbak a Credit Suisse kilátásai arra, hogy sikeres eszközeladásokkal, a részvényesek számára költséghatékony módon hajtsa végre szerkezet-átalakítását, többek között a befektetési banki üzletág esetleges felszámolásával. A nehézségek miatt még a bank csődkockázata is megugrott , a bank árfolyama tegnap 12%-ot zuhant, de aztán jórészt ledolgozták hátrányukat a papírok, végül 0,9%-os mínuszban zárták a hétfői kereskedést.

A befektetők látni akarják, hogy a bank miből fogja kifizetni a tervezett szerkezet-átalakítást, mindehhez a Deutsche Bank és a Morgan Stanley korábbi esete historikus összehasonlítási lehetőséget kínál – írja a Bloomberg.

"Ez nem 2008" - mondta a hírügynökségnek Andrew Coombs, a Citigroup Inc. munkatársa. A svájci bank mostani helyzete sokkal inkább hasonlít a Deutsche Bank 2016-2017-es éveihez, amikor a legnagyobb német banknak is megugrott a csődkockázata, aztán sikerült lehoznia a most épp a Credit Suisse pénzügyi igazgatói székébe került Dixit Joshinak. A Morgan Stanley 2011-ben ment át hasonlóan nehéz időszakon, mindketten túlélték a megpróbáltatásokat.

Mindazonáltal a Credit Suisse növekvő CDS-felárárára adott pánikszerű tőzsdei reakció is arra utal, hogy egyre kedvezőtlenebb lehetőségek állnak rendelkezésre a bank számára a rendkívüli stratégiai felülvizsgálatban, amellyel kapcsolatban várhatóan október 27-én ismerteti döntéseit a pénzintézet.

Elemzők a banknál felmerülő várható szerkezet-átalakítási költségeket nagyjából 4 milliárd dollárra teszik, a piac pedig aggódik amiatt, hogy ez milyen hatással lesz a bank 13,5%-os alapvető tőkearányára. A bank azt reméli, elsősorban eladásokkal jut hozzá ehhez az összeghez, ennek kilátásai azonban a romló piaci értékeltségek mellett egyre rosszabbak. A részvényesek tartanak ennek alternatívájától, a hígító hatású részvénykibocsátástól, amely annál fájdalmasabb lenne számukra, minél rosszabb az általános részvénypiaci hangulat.

"Amennyiben az egyik lehetőség tőkeemelést tartalmaz, mindig nehéz egy részvényt stabilizálni, ha a potenciális kibocsátás és a hígítás mértéke ismeretlen" - mondta Alison Williams, a Bloomberg Intelligence banki elemzője.

Pedig a Credit Suisse-nek jócskán vannak egészséges, és a piac szemében is értékes részei: az értékpapírosított hitelekkel kereskedő strukturált termékek csoportja iránt állítólag a BNP Paribas és az Apollo Global Management is érdeklődik. Az is felmerült, hogy Tidjane Thiam korábbi vezérigazgató javaslatának megfelelően külön a tőzsdére vinnék a jól működő hazai (svájci) tevékenységet, csakhogy az IPO-k számára sem kedvező a mostani tőkepiaci környezet.

