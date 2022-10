Miért nem sikeresek globálisan a magyar fintechek?

A Portfolio Banking Technology 2022 konferenciájának záró panelbeszélgetésén a hazai és régiós fintech trendekről volt szó. Faluvégi Balázs, a Magyar Fintech Szövetség volt elnöke és a Blue Walev Nonprofit Kft. alapítója kérdezte Fischer Andrást, az OTP innovációs igazgatóját; Harlan Cuckburnt, a Flavor of Fintech c. könyv szerzőjét; Ivan Dovicát, a Dateio alapító-vezérigazgatóját és Dr. Rung Andrást az Ergománia vezérigazgatóját.

Milyen hatással lesz a válság a fintech szektorra?

Fischer András szerint most fog igazán látszódni, hogy kik voltak azok, akik az „olcsó pénz” időszakában csak felélték a befektetők pénzét. Várhatóan sok cég fog eltűnni a piacról, szerinte ismertebbek is. A helyükre viszont olyan szereplők érkeznek majd, amelyek fenntartható üzleti modellben tudnak fejlődni. Dovica szerint az elkövetkező időszakban a fintechek több figyelmet fordítanak majd arra, hogy optimalizálják a működésüket és racionalizálják a költségeiket. A közeljövő a fenntartható üzleti modellekről szól majd.

Rung szerint már látszik, hogy a piacok kinyíltak a fenntartható innovációk felé, mert a nehézségek sokkal kreatívabb fejlesztésekre ösztönzik őket. Cockburn szerint a válság olyan problémákat fog szülni, amelyre a fintechek megoldást keresnek, és ez a szerepüket töltik be.

Miért nincs sikeres B2C fintech a régiónkban?

Dovica szerint a B2C fintechek hiánya leginkább a piac méretével függ össze, hiszen nehezebben tudnak skálázódni, és más országokban is megvetni a lábukat. A Dateio vezetője szerint az ambíció hiánya is közrejátszik a lemaradásban, hiszen egy globális világban globális víziókra lenne szükség. Ha meg is van az ambíció, sokszor hiányzik a pénz, amit a tőkebefektetések szintje is mutat.

Fischer szerint a magyar vállalatok magyar ügyfeleknek fejlesztenek elsősorban, és a magyar piacot mérik fel, mielőtt elindulnának ötletükkel. Ezt jól tükrözi, hogy a tőkebefektetések nagy része az országon belül marad, míg például az Egyesült Királyságban 80 százalék átlépi a határokat. Fischer kiemelte, hogy a közép-kelet-európia régió egy fragmentált piac, ezért különösen nehéz itt terméket fejleszteni. A magyar vállalkozókra jellemző sokszor, hogy Budapesten marad a központ az alacsonyabb költségek miatt, de egy másik központot is nyitnak az Egyesült Királyságban is, hogy demonstrálják, ők egy „nyugati cég”.

Cockburn szerint a nyugati országok jobban vonzzák a tehetségeket is, amelyben nyelvi okok is szerepet játszanak, hiszen Berlinben például nem szükséges németül tudni ahhoz, hogy valaki boldoguljon a fintech szektorban, itt is az angol nyelv ismerete a legfontosabb.

Fotó: Stiller Ákos