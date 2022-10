Nagy dolgok készülődnek a magyar bankok digitalizációjában, megkönnyíthetik az ügyfelek életét

A leginkább előremutató banki technológiákról, azok megvalósításáról szólt a Portfolio csütörtöki Banking Technology 2022 konferenciájának késő délelőtti panelbeszélgetése. Elhangzott: átfogó egyeztetések zajlanak a bankszektor, az MNB és a kormány képviselői között a pénzügyi digitalizáció megkönnyítéséről, felgyorsításáról.

„Rád szabva, vagy rád hagyva? Perszonalizáció a bankszektorban” címmel tartott felvezető előadást Halász Erika, a KPMG senior managere. Előadásának egyik érdekessége volt, amikor arról beszélt, hogy a perszonalizáció akár etikai problémákat is felvethet, pl. amikor egy ügyfél szolgáltatótól tudja meg, hogy a párja babát vár. Nem mindegy, kinek a kezébe adja a szolgáltató a döntést: nagy különbség van a szolgáltató által kontrollált személyre szabás és az ügyfél által irányított testreszabhatóság között. Az ügyélélmény a legjobb befektetés, de nagy nem mindegy a találati arány, a pontosság.

Hogy állnak a bankok a perszonalizációval?

- tette fel a kérdést az általa moderált kerekasztal-beszélgetésben Kórász Tamás, a KPMG partnere. Kezdődy Attila (Magyar Bankholding) szerint nem kell választani a személyre szabás és a testreszabhatóság között. Amit tudunk, adni kell az ügyfélnek, de mindent jogilag megfelelő módon – hívta fel a figyelmet. Az ügyfeleket gyakran csodavárás jellemzi, olyan elvárásaik vannak, amelyek nem megvalósíthatók. Schin Lotár (OTP Bank) szerint a beavatkozás képességében még nem járunk elöl, a perszonalizáció lehetőségét is perszonalizálttá kellene tenni. Tudatosan kell, hogy bánjanak a szolgáltatók az ügyfelek igényeivel, és ezt holisztikusan kellene megvalósítani, vagyis a dicséretes hiperperszonalizáció közben az alapszolgáltatásoknak is gördülékenyen kellene működniük – hívta fel a figyelmet Szombati Anikó (MNB) egy rossz személyes élménye kapcsán. Strén Gábor (Microsoft) szerint a jó bankoláshoz agilis szervezetre, operációra van szükség. Erni Tamás (Loxon) szerint sok jó ötlet van a perszonalizáció területén, csakhogy ezek nem mindegyike teremt valós értéket, meg kellene találni az egyensúlyt.

Melyek lehetnek a megkülönböztető technológiák?

Robbanás előtt állunk e téren Schin Lotár (OTP) szerint, az AI egy építőkockája ennek, és a tulajdonosi szemléletről az ügyfélszemléletre kell áttérni hozzá. Strén Gábor (Microsoft) úgy véli, a technológia adaptálása a kulcs, a klasszikus pénzügyi szolgáltatói szerepből kilépve ökoszisztémában kell gondolkodniuk a bankoknak. Szombati Anikó (MNB) elmondta: a BIS felmérése 64 országban elvégzett felmérése szerint a jegybankok rövid távon a big data, AI és machine learning technológiák előretörését várják, és később, 7-10 éves időtávon várható a blokklánc technológia elterjedése. Az MNB-nek a Pénzmúzeum applikációban már van blokklánc megoldása, és régóta dolgozik azon, hogy a bankok és biztosítók között egy ilyen megvalósuljon. Kezdődy Attila (Bankholding) szerint az ügyfelek által látott fejlesztések mellett a belső optimalizáció és hatékonyságnövelés is közvetetten látható eredményeket hozhat. Erni Tamás (Loxon) úgy véli, public cloudra való átállás lelassult, és visszalépés is látható e téren. A mesterséges intelligencia hozhatja a legnagyobb változást, az IoT megerősítheti ezt a trendet, sokkal több mérési pontot hozva be a rendszerbe.

Melyek a legizgalmasabb, leginkább előremutató technológiák?

Schin Lotár (OTP) szerint a neurális háló nem egy feketedoboz, a komplexitása nagy, de teljesen mértékben kontrollálható: azon alapszik, hogy szimulálni próbáljuk az emberi agy működését, és abból gazdálkodik, amit beletáplálunk. A mesterséges intelligenciát nem a túl komplex, átláthatatlan problémák megoldására kell használni, hanem a nagyon jól értett problémákra – vélte. Olyan technológiai szállítók kellenek, amelyek bevonják a tanulásba a vállalatokat – mondta Strén Gábor (Microsoft), szerinte a következő időszakban a hitelkockázati szintek jó beárazása és a költségek jó meghatározása fontos területe lesz a fejlődésnek a bankoknál, a csődkockázatot adatalapon akár előbb érzékelhetik a bankok, mint maga az ügyfél. Szombati Anikó (MNB) a bankok önbevallása alapján készített felmérés alapján elmonda: számos új szolgáltatást online tudnak nyújtani a bankok, de a meglévő ügyfelek a saját ügyletükről szóló információkhoz nehezebben férnek hozzá, e téren van tehát fejlődési lehetőség. Kezdődy Attila (Magyar Bankholding) szerint vannak ilyen fejlesztések is. Rengeteg olyan igény érkezik be hozzájuk, amelyek a meglévő folyamatok jobbá tételéről szólnak, vadiúj kérések ritkábban. Erni Tamás (Loxon) a kockázatkezelés és a követelésbehajtás területén vár jelentős változásokat, a megfelelő méretű adattömeg gyors tanulást és reakciót fog lehetővé tenni. Idén nyáron elindult egy beszélgetés a GFM kezdeményezére arról, hogy a szabályozó mivel tudná támogatni a pénzügyi szolgáltatások digitalizációját és az ügyfélélményt, sok javaslat érkezett már ezzel kapcsolatban, és nagyok a várakozások a kormány prioritásaival és a változtatások ütemezésével kapcsolatban – mondta Szombati Anikó (MNB).

Melyek a sikerkritériumai a digitális transzformációnak?

A szolgáltatót határozottan, agilis módon elvinni valahonnan valahová – fogalmazta meg röviden a célt Strén Gábor (Microsoft). Ezzel egyetértve Kezdődy Attila (Magyar Bankholding) azt mondta, icipici lépések helyett bátor döntések, kísérletek viszik előre a digitalizációt. Szombati Anikó (MNB) a háttérrendszerek, az adatfeldolgozási kapacitás, a kockázatkezelés és a back office területén is szorgalmazta a digitális szemlélet, folyamatok kialakítását. Erni Tamás (Loxon) szerint a bankoknál a legmodernebb, egyúttal stabil technológiák megtalálása a kulcs, a bank az alapműködésében nem kísérletezhet folyamatosan valami újjal. Ha agilisan működik a szervezet, akkor nagyot nem tud hibázni Schin Lotár (OTP Bank) szerint.

Címlapkép: Stiller Ákos