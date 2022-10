Meglepte az elemzőket a Citigroup, vegyes reakciók érkeztek

Az elemzői várakozást meghaladó bevételről és EPS-ről adott számot a harmadik negyedéves gyorsjelentésében a Citigroup, ennek ellenére a bank részvényeinek árfolyama a jelentés közzétételekor még 1,4%-os mínuszban volt, mostanra azonban enyhe pluszba fordult.

18,51 milliárd dolláros bevételről és 1,63 dolláros egy részvényre jutó nyereségről számolt ma be a Citigroup harmadik negyedévre vonatkozó gyorsjelentésében. Mindkét szám meghaladja a Reuters elmezői konszenzusát, a bevétel még az egy évvel ezelőtti számhoz képest is nőni tudott:

A gyorsjelentés főbb számai:

A bank 3,5 milliárd dolláros nyereséget ért el a harmadik negyedévben, ami 1,63 dolláros részvényenkénti nyereséget jelent. 2021 hasonló időszakában a Citigroup 4,6 milliárd dollárnyi profitoról jelentett. A profitcsökkenés mögött a magasabb működési költségek, illetve a lakossági és vagyonkezelési üzletágban látott növekvő hitelállomány állnak.

A bank bevételei 6%-kal nőttek éves összevetésben, köszönhetően elsősorban a fülöp-szigeteki lakossági üzletág eladásából származó bevételeknek. Ha kivesszük ennek, illetve a tavalyi ausztrál lakossági üzletágeladáson elszenvedett veszteség hatásait, akkor éves összevetésben a bevételek már csökkentek. A pénzintézet szerint ez annak köszönhető, hogy a nettó kamatbevételeknél látott növekedést jelentősen ellensúlyozta az alacsonyabb, nem kamatjellegű bevétel.

A magasabb nettó kamatbevételeket a magasabb kamatlábak, valamint a lakossági és vagyonkezelési üzletágban látott növekvő hitelállománynak tudható be. Ezt azonban ellensúlyozták a befektetési banki és intézményi ügyfelekkel foglalkozó részlegeken a nem kamatjellegű bevételek visszaesése.

A Citigroup az oroszországi operációja kapcsán is frissítést tett közzé, e szerint a Citi 2023 első negyedévének végére minden intézményi banki szolgáltatást beszűntet Oroszországban, így jelenléte már csak a meglévő jogi és felügyeleti elvárásoknak való megfelelésre korlátozódik az országban. A bank közölte azt is, hogy a lépés kapcsán nem számít semmilyen költség felmerülésére. Emlékeztetnek arra, hogy augusztusban jelentették be, hogy bezárják oroszországi lakossági és kereskedelmi banki szolgáltatásukat.

Jan Fraser, a Citigroup vezére kitért még arra, hogy a befektetési banki üzletágat érintette legkedvezőtlenebbül a makrogazdasági környezet, ennek okán megcsappantak az ügyletszámok és az M&A aktivitás is a piacon.

Kissé megenyhültek a Citigroup számaival szemben a befektetők is, mostanra már 0,37%-os pluszba váltott át az árfolyam.

