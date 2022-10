ESG Magyarországon: mire készülnek a bankok a fenntarthatóság területén?

Felálltak a fenntarthatósággal foglalkozó szervezeti egységek a bankoknál, megkezdődött a karbonlábnyom és a környezeti terhelés átfogó csökkentése, elkészültek az első jelentések a zöld törekvésekről és azok megvalósításáról. De hogy alakítja át magát a banki finanszírozást az ESG? Mennyire változnak meg a hitelezési folyamatok és sztenderdek? Lehet-e kontraproduktív bizonyos projektek kizárása? Hogy lehet a finanszírozáson keresztül kizöldíteni a gazdaságot? Erről volt szó Future of Finance konferenciánk 2/A szekciójában.

Szege György, a Magyar Bankholding ESG és Fenntarthatóság vezetője előadásában bemutatott egy kutatást, melyben 1200 vállalatvezetőt kérdeztek meg 113 országban az ESG témáról. A kutatás eredményei szerint a vállalatvezetők 81 százaléka már dolgozik ESG termékeken, 49 százaléka már olyan partnereket keres, akikkel közösen tudják csökkenteni a károsanyag kibocsátásukat, 57 százalékuk pedig dolgozik azon, hogy a párizsi klímaegyezményben lefektetett maximum 1,5 fokos globális hőmérséklet emelkedést tartani tudják. Az ESG befektetések kapcsán kifejtette, egy másik tanulmány szerint az extrém klimatikus viszonyokkal küzdő országok területén a befektetői kör elfordul a magas széndioxid kibocsátású cégektől, ezen belül is a lakossági befektetők azok, akik elfordulnak ezektől a cégektől. A Magyar Bankholdingnak nagy a felelőssége ESG-területen, a fenntarthatóság ugyanakkor szerintük üzleti lehetőségeket is rejt. Idén jelentették be a bank ESG startégiáját, erre külön dedikált szakterületet is létrehoztak, és nagyköveti programot indítottak el. Az EGS kockázatokat figyelembe veszik a hitelkockázati döntéseknél, megjegyezte, az MNB zöld ajánlásának jelentős része kockázat-fókuszú. A karbonsemleges bankká válás útján elindulnak, megvizsgálják a teljes kibocsátást, és elkezdik a valós széndioxid-kibocsátás csökkentését. A felelős vállalatirányítás jegyében fenntarthatósági jelentést adnak ki, illetve a munkavállalói jólét és szemléletformálást is fontosnak tartják.

Kővágó János a Széchenyi Alapok befektetési igazgatója elmondta, hogy a Széchenyi Alapok elsősorban érettebb fázisú cégekbe fektetnek pénzt. A befektetések esetén nem csak a profitabilitási, hanem fenntarthatósági szempontokat is kiemelten vizsgálják. A szakember példaként említette, hogy az egyik legnagyobb napelemparkot fejlesztő és kivitelező cégből, az Electron Holdingból hajtottak végre exitet 2022-ben. A HVCA tagok által lebonyolított befektetéseket tekintve az látszik, hogy már nem szárnyalnak a magánbefektetések, általánosságban véve elkezdett lehűlni a befektetési piac. Nagyon nehéz most hagyományos hitelt szerezni befektetési célra forint mérleggel rendelkező cégeknél, most csak globális piacokat célzó cégekben látnak lehetőségeket.

Suba Levente, a K&H Csoport Fenntarthatósági Program vezetője előadásában elmondta, hogy a KBC Csoport hitelezési és befektetési célokat állított fel 2030-ra, eddigre az energiaszektorban a portfólió 75 százalékában megújuló forrásból származó energiafinanszírozást terveztek be. Az energiaszektor az EU teljes üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásnak a 28%-áért feleős, ezért ez a szektor prioritást érdemel. Az előadásból kiderült, hogy további szektorokban tervezik jelentősen csökkenteni az ÜHG kibocsátást a portfóliójukon belül, ilyen például az ingatlanágazat, amely az EU teljes energiafogyasztásának 40 százalékát teszi ki, az ÜHG kibocsátás 13 százalékáért felelős, vagy ilyen ágazat a közlekedési szektor is, amely az ÜHG kibocsátás mintegy harmadért felelős az EU-ban.

A kerekasztal beszélgetésen Toldi Balázs (Citibank) a pénzintézet ESG-vel kapcsolatos elért eredményei kapcsán elmondta, nagyon büszke arra, hogy a beosztottjai 66 százaléka nő. Ilyen szintű diverzitást kevesen mondhatnak el magukról, ráadásul a menedzsment 40 százaléka globálisan nő a Citinél, és ezt 45 százalékra akarják tovább növelni. A hazai bankok ESG-törekvéseiről kifejtette, hogy hosszú út és messze vagyunk attól, hogy elégedettek lehessünk, hogy a 2 celsius fok alatti felmelegedési szintet tartani tudjuk. Szerinte a bankokból hiányzik az ambíciózusság a területen. Pedig ha egy adott vállalatnak vagy banknak ma nincs megfelelő ESG-besorolása a fejlett világban, akkor sokszor szinte szóba sem állnak velük. Szerinte a banki stresszteszteknek előbb utóbb része lesz, hogy a hitelportfóliók milyen ESG-besorolással rendelkeznek. El fog jönni az a pillanat, hogy egyértelmű versenyelőnnyé válik majd, hogy ESG-fókuszú portfoliót épített-e egy bank.

Suba Levente (K&H) szerint Nyugat-Európa bankszektorához képes hátrányban vagyunk az ESG célok elérést tekintve, de ez nem azért van, mert az MNB vagy bankok nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hanem ez sok szempontból a helyi társadalom viselkedésén múlik: az ESG célokat végső soron a helyi cégek, befektetők, a helyi kormány kényszerítik ki. Itthon alacsony szintű az érettség, nem tud nyugatot megelőző módon viselkedni, mert az nem lenne jövedelmező, lehet személetet formálni, de ehhez a társadalom érettsége is szükséges. A zöldhitelezés ebben fontos eszköz, de kormányzati részről ezt erősebb ösztönzőkkel kellene támogatni szerinte. Az üzleti környezet azért foglalkozik az ESG-vel, mert ez megkerülhetetlen téma.

Gyura Gábor (ENSZ Környezetvédelmi Program) elmondta, hogy szerinte hiányoznak a hosszú távú tervek a bankoknál a klímacélok eléréséhez, ez persze kiszámíthatóság kérdése is, Hollandiában például könnyebb előre tervezni, mint Magyarországon. ESG-témában a bankoknak előnyt jelent, ha élen járnak, sőt, ez egy „must have”. Izgalmas terület nem csak a környezetszennyezők kizárása a hitelezésből, hanem az olyan szereplőknek a finanszírozásba való behívása. Megjegyezte, szerinte óriási adatvagyonon ül áll az állam, ami hatalmas lehetőségeket rejt a bankok számára.

