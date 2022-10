Íme a friss számok a leggazdagabb magyarok vagyonáról, nyugtalanság van a levegőben

Árgyelán Ágnes 2022. október 28. 13:00

Továbbra is borúlátóak a privátbanki vagyonra ható kockázatok kapcsán a hazai privátbanki szolgáltatók. A Portfolio friss privátbanki felmérésében a szolgáltatók a tőkepiaci környezet, a magyar gazdaság helyzete és a forint árfolyama miatt is aggódnak. Mindettől függetlenül az elmúlt negyedévben nőni tudott a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon, ennek üteme még az ügyfélszámlákét is meghaladta, átlépve a 8000 milliárd forintos küszöbön. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de az elmúlt negyedévben a vagyoni- és ügyfélszámla adatokat nézve is a Bank Gutmann ment a legnagyobbat.