Újabb fejlemények érkeztek Európa legnagyobb pénzmosási botrányában

Körülbelül kétmilliárd dollárba fog kerülni a Danske Banknak a világ egyik legnagyobb pénzmosási botrányának a lezárása, ugyanis a pénzintézet csütörtöki közleménye szerint további 14 milliárd koronát, azaz 1,9 milliárd dollárnyi céltartalékot képeznek abban reménykedve, hogy sikerül megállapodniuk év végéig az Egyesült Államok hatóságaival és a dán különleges bűnügyi egységgel. Így erre a célra már 15,5 milliárd koronát tartanak fenn, szerintünk ez az összeg elegendő lesz arra, hogy az ügy lezárását követő kiadásokat fedezni tudják.

A pénzmosási botrányt 2018-ban hozta nyilvánosságra a bank, ekkor derült ki, hogy az észtországi fióktelepén keresztül 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd eurónyi gyanús összeg érkezett több országból, köztük Oroszországból is. Az nem világos, hogy ebből a pénzből végül mennyi bizonyult pénzmosási tevékenységnek. Az ügy után a dán bank az elnökét és a vezérigazgatóját is leváltotta, majd a következő vezérigazgatóját is elvesztette, miután az egy másik pénzmosási botrányban volt érintett.

A dán vállalat más polgári peres eljárásnak is a vádlottja, és ezekből is jelentős anyagi károkat szenvedhet el. A botrány alatti vezérigazgatót pedig rengeteg részvényes perli, ezekről jövő hónapban várható előzetes ítélet. Azonban nemcsak Dániának vannak ilyen problémái: más skandináv országokban is történt hasonló eset. Svédország legrégebbi bankja, a Swedbank kapcsán az amerikai felügyeleti szervek jelenleg is vizsgálódnak, korábbi vezérigazgatója pedig még mindig pereskedik korábbi pénzmosási botrányok miatt.

A Danske részvényei 11 százalékot emelkedtek csütörtökön, miután a befektetők megnyugtatónak találták, hogy több információval rendelkeznek arról, mennyibe is fog kerülni a botrány a dán pénzintézetnek. A bank papírjai viszont még mindig nem érték a felét sem a 2018-as, botrány előtti szintnek. A vállalat azt is közölte, hogy az észt bírságokhoz kapcsolódóan 5,5 milliárd dán koronánál kisebb veszteséget vár idén a korábban prognosztizált 10-12 milliárdhoz képest. Míg a tavalyi harmadik negyedévben 3,3 milliárd dán koronás nyereségről jelentett a bank, az idei tárgyidőszakra 13,8 milliárdos veszteségről adott számot.

Címlapkép forrása: Getty Images