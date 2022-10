Borúlátóak a magyarok: nem lesz miből költeni, visszaesik az életszínvonal

Szeptemberben a lakosság kétharmada számított fogyasztásának stagnálására vagy csökkenésére, megtakarítási képességeinek romlására, valamint háromnegyedük hitelfelvételi lehetőségeik szűkülésére. Az eredmények látványosan rosszabbak, mint az első félévben mért értékek – derül ki a Scale Research friss kutatásának eredményeiből.

Kevesebb költés, kevesebb megtakarítás

2022 szeptemberében a lakosság fogyasztással és megtakarításokkal kapcsolatos várakozásai tovább romlottak a júniusi alacsony szinthez képest. A Bankindex kutatása 2020. I féléve óta folyamatosan és azonos módszertannal vizsgálja azt, hogy a hazai 18-69 éves lakosság hogyan ítéli meg anyagi helyzetének várható változását, a hitelfelvételi lehetőségeit, az elkölthető jövedelmek alakulását és a megtakarítási képességet.

2022 első félévében még a lakosság 14%-a várta azt, hogy jövedelmi helyzete javulni fog a következő 12 hónapban és emiatt többet engedhet meg magának mindennapi kiadások terén. Az ebben reménykedők aránya szeptemberben már csak 12 százalék volt honfitársaink körében. Különösen a bizonytalanok és a kijelentéssel egyet nem értők arányának változásában láthatjuk az erőteljes romlást.

A lakosság 66%-a biztosan nem vár javulást jövedelmi helyzetében 1 éven belül, ez az arány az első félévben még „csak” 55%-volt,

és a szeptemberi érték ismét a legmagasabb 2020 I. féléve óta. A bizonytalanok aránya tovább csökkent tavasz óta, már csak 19% nem tudja megbecsülni a változás irányát, ami a 2020-as évhez képest is drámai csökkenés, noha az első féléves eredmények még 27%-os „reménykedői” részarányról tanúskodtak.

Romlik a hitelfelvétel megítélése

A hitelfelvételi lehetőségek megítélése terén is jelentős romlásról számolnak be az eredmények. Az első féléves mérsékelt, szinte stagnálásra utaló eredmények után a lakossági megítélés erősen romlott szeptemberre.

Már a lakosság közel háromnegyede (74%-a) nem érzi azt, hogy a közeljövőben nagyobb eséllyel vehetne fel hitelt,

miközben a bizonytalanok aránya továbbra is érezhetően alacsony és még csökkent is az ősszel (12%). A hitelfelvétel területén továbbra is bátornak mondható honfitársaink aránya a 2020-as alacsony bázishoz képest is alacsonyabb (8%).

Ezek után nem meglepő, hogy a megtakarítási területen is tovább romlott a lakosság várakozása 2022 szeptemberére.

A megtakarítások növekedésére számítók aránya 14%-os szinten van, ami 6 százalékponttal alacsonyabb, mint a COVID járvány idején volt.

Ezzel párhuzamosan a kérdésre bizonytalan választ adók aránya is csökkent, már csak minden ötödik személy nem tudott ezzel kapcsolatban véleményt alkotni, a lakosság közel kétharmada (63%) pedig megtakarítási képességének romlására vagy jobb esetben változatlanságára számít, ami szintén a legmagasabb érték 2020 I. féléve óta.

Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója az eredmények kapcsán kifejtette, hogy sajnos tovább romlottak a lakossági várakozások a saját jövedelmi, pénzügyi helyzetük tekintetében szeptemberben, a gyengülés üteme pedig gyorsabbá vált. Egyre többen számítanak a fogyasztási lehetőségeik és a megtakarítási képesség beszűkülésére, ami – figyelembe véve a lakossági megtakarítások alacsony szintjét – nagy fokú sebezhetőséget mutat a lakosság nagy részénél egy elhúzódó gazdasági válság esetén. Jelen helyzetben nem látjuk az alapját annak, hogy a közeljövőben ezek a mutatók akár stabilizálódjanak, valószínűleg további romlásra kell számítanunk, amely komoly jele a lakossági vásárlóerő és fogyasztási lehetőségek további csökkenésének – tette hozzá.

A megélhetési költségek és kamatok emelkedése miatt a hitelfelvétel, mint kiegészítő finanszírozási lehetőség, egyre többek számára válik elérhetetlenné, amely a hitelek iránti kereslet további, jelentős csökkenése irányába mutat a következő 1 évben.

- fűzte hozzá.

Címlapkép: Getty Images