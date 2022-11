Óriási leépítésbe kezd az egyik legértékesebb amerikai startup

Patrick Collinson, a Stripe vezérigazgatója az alkalmazottaknak küldött levélben és az interneten megosztott közleményben a "megváltozott gazdasági környezetre" hivatkozik a leépítések kapcsán.

Ugyanakkor azt is elismeri, hogy a vállalat vezetése két komoly hibát is elkövetett. Először is, a cég túl optimista volt az internetes gazdaság rövid távú növekedését illetően, másodszor a működési költségeit is hagyta elszállni. A cég a világjárvány idején az e-kereskedelem megugró növekedéséhez igazodva gyors ütemben növelte az alkalmazottak létszámát - írj a Finextra.

Collison szerint azonban "a világ most ismét változik", és szembe kell néznie az inflációval, az energiasokkokkal, a magasabb kamatlábakkal, a csökkentett beruházási költségekkel, és a ritkább startup-finanszírozásokkal.

Júliusban a Stripe-ot a befektetők 28%-kal alacsonyabban értékelték, mint a 2021. márciusi finanszírozási körben, amikor 95 milliárd dollárral a legértékesebb amerikai startup lett.

Collison kitart amellett, hogy a Stripe "alapvetően jó helyzetben van ahhoz, hogy átvészelje a zord körülményeket", de a befektetéseket az új gazdasági realitásokhoz kell igazítani. Az elbocsátott alkalmazottak 14 hetes végkielégítést és a 2022-es bónuszt is megkapják, valamint karrier- és bevándorlási támogatásban is részesülnek.