Robot költözik a mobilunkba, amely segít eligazodni a pénzügyekben

Bemutatta a K&H az új, személyes digitális asszisztensét, a Kate-et. A mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás magyarul "beszél", és az ügyfelekről gyűjtött adatokból "tanulva" igyekszik személyre szabott ajánlatokat generálni. A szolgáltatás, amelyet már 110 ezer hazai ügyfél kipróbált, Magyarország mellett a KBC országai közül Belgiumban, Csehországban, Szlovákiában és Bulgáriában érhető el.

Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója a "digital first", vagyis a digitális platformok elsődlegességéről beszélt: egyre inkább előtérbe a kerülnek a személyre szabott szolgáltatások, amelyek adatvezérelt folyamatokon alapulnak. A vezérigazgató elmondta, hogy az ügyfelek 88 százaléka már digitális – mobilbanki, internetbanki – csatornákon keresztül lép kapcsolatba a bankkal.

Német Balázs, a K&H innovációs vezetője a kibertér tágulásáról beszélt, ahol az egyre bővülő digitális eszköztárat már nagyon nehezebb áttekinteni. Egy ritkábban használt funkció esetében már a digitálisan képzettebb ügyfeleknek sem egyszerű eligazodni. Sok a párhuzamos megoldás is, amelyeket nem könnyű átlátni. Utóbbira jó példa az utalás, amelyhez nagyjából 4-5 különböző folyamatot is a rendelkezésünkre áll.

Németh elmondta, hogy a technológia segítségével a bank teljes szolgáltatási spektrumát elérhetővé tették a digitális csatornákon. Figyelembe kellett venni azonban, hogy az ügyfelek hiperperszonalizált szolgáltatást szeretnének, vagyis azt, hogy a termék kifejezetten nekik szóljon. A bank a Kate-et a személyes kiszolgálás és a digitális csatornák kombinációjának szánja, amely egyfajta hídként szolgál a mobilalkalmazás és a bank szervezeti egységeinek összekötésére.

A digitális asszisztenst Magyarország mellett Belgiumban, Bulgáriában, Csehországban és Szlovákiában vezették be. A szolgáltatás egyes aspektusai – az öntanuló funkciónak köszönhetően – egyszerre fejlődnek az egyes piacokon, a magyar nyelvi funkció viszont egyedi fejlesztést kíván meg, az tehát teljes egészében itthon zajlik.

A digitális asszisztens

olyan algoritmus, amely pénzügyi kérdésekben szakértői segítséget tud nyújtani;

a folyamatokat végig is viszi az ügyfelek helyett, de ahol hitelesítésre és jóváhagyásra van szükség, azt természetesen még az ügyfél végzi el;

"személyiséggel" rendelkezik, vagyis az adatoknak köszönhetően egyre többet tud az ügyfélről és igyekszik személyre szabott ajánlatokat nyújtani.

A digitális asszisztens proaktív módon működik. A folyószámla kimerítése esetén például folyószámlahitelt ajánlhat, amelynek felvételét el is intézi az ügyfél helyett, és a fizetési határidőket is segít betartani. A Kate aktiválásához nem kell külön applikációt letölteni, az automatikusan beépült a K&H mobilbankjába. A digitális asszisztenssel írásban egy chat funkción keresztül és szóban is lehet kommunikálni. Kizárólag akkor vált élőszóra az applikáció, ha erre utasítást adunk, és érzékeny információt a Kate soha nem mond ki hangosan. Az alkalmazást már 110 ezer K&H ügyfél használja, és a többségük hangutasítás útján kommunikál vele.

A Kate mögött a belga piacon már van egy kétéves tapasztalat, és több mint 100 felhasználási esetet kipróbáltak már. Az autonómia 50 százalékos, vagyis ennyi funkciót tud a digitális asszisztens teljesen önállóan elvégezni.

A Kate tulajdonképpen egy elérési csatorna, amivel a mobilbankot irányíthatjuk, tehát új funkciót az alkalmazás nem kap vele. Az ügyfélnek minden alkalommal hitelesíteni kell magát, akár biometrikus azonosítást útján.

Amennyiben a hangfelismerés eljut arra a szintre, hogy pontosan felismerje az ügyfél hangját, elképzelhető, hogy az autentikációt akár hangparanccsal is el lehet majd végezni.

Címlapkép forrása: Getty Images