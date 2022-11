Nagyon erős az OTP - Jöhetnek az új rekordok

A bankcsoport összes bevétele 25 százalékkal 417 milliárd forintra emelkedhetett, ez a várakozások szerint úgy jött ki, hogy a 26 százalékkal 280 milliárd forintra, a nettó díj- és jutalékbevétel 18 százalékkal 102 milliárd forintra bővülhetett.

A működési költségek a bevételekkel párhuzamosan szintén 25 százalékkal emelkedtek, így az OTP működési eredménye szintén 25 százalékkal 220 milliárd forintra növekedett az elemzői várakozások alapján.

Az összes kockázati költség 47 milliárd forintra ugorhatott, ezzel az első három negyedévben már összesen 152 milliárd forint lehetett a céltartalék, ez 2015 óta a legmagasabb első 9 havi érték.

A várakozások szerint az eredményt csak 2 milliárd forint korrekciós tétel terhelte, a kamatstop meghosszabbításának negatív hatása 5 milliárd forint lehetett, a Sberbank Magyarország végelszámolásának negatív hatása további 1,9 milliárd forint, a sajátrészvénycsere ügylet adózott eredményhatása viszont plusz 6 milliárd forint volt a várakozások szerint. Az elemzők 23 százalékkal 147 milliárd forintra emelkedő adózott eredménnyel számolnak. Ennél magasabb csak egyszer, 2008 harmadik negyedévében volt a profit, igaz, akkor az eredményt az OTP Garancia eladása tolta meg.

Összességében tehát a bankcsoport összes bevétele, működési eredménye is korábban soha nem látott rekordszintre emelkedhetett.

A héten jelentett a Richter is, az elemzői várakozásokat minden szinten felülteljesítő harmadik negyedéves számokat közölt kedd hajnalban publikált gyorsjelentésében a vállalat. A cég története során először átlépte a 200 milliárd forintot a negyedéves árbevétel és az adózott eredmény is új rekordot ért el, az egy évvel ezelőtti szintről több mint a duplájára emelkedett.

A Mol múlt hét végén tette közzé friss negyedéves számait, az olajipari vállalat is rekordokról számolt be. A második negyedév rekordjai után az elemzőket alaposan meglepve még feljebb tudta tenni a lécet a Mol, elképesztően magas számokat és új rekordokat tett közzé az olajcég: 1,45 milliárd dollár, azaz közel 581 milliárd forint EBITDA-t szállított a társaság a harmadik negyedévben, ez dollárban kifejezve több mint másfélszerese az egy évvel korábbinak és több mint kétszerese annak, amit a cég a háború kirobbanása és az energiaárak egekbe szökése előtt, azaz szó szerint békeidőkben hozni tudott. A több szempontból is rekordnak számító eredményekhez elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz. Annak ellenére megy ilyen jól a Molnak, hogy az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hat a működésre, ahogy arra a gyorsjelentés több pontján is felhívták a figyelmet. Az első kilenc hónap erős számait látva a menedzsment a korábbinál is optimistább lett és az eddiginél magasabb eredménnyel és pénzárammal számolnak 2022-re.

A Richtertől és a Moltól eltérően a Magyar Telekom nem szállított új rekordokat, de eredményszinten az elemzői várakozásokat többnyire felülmúló negyedéves számokat közölt kedden, piaczárás után publikált harmadik negyedéves gyorsjelentésében a Magyar Telekom. A negyedéves bevétel és az EBITDA nem okozott meglepetést a konszenzushoz képest, a működési eredmény azonban 11 százalékkal, az adózott eredmény pedig 18 százalékkal haladta meg az elemzői prognózisok átlagát. A menedzsment megemelte az idei bevételvárakozási célt.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images