Gyármentő hitelprogramot hirdetett az EXIM, íme a részletek

100 milliárd forintos keretösszeggel indítja el a Gyármentő Beruházási Hitelprogramot 2023. január 1-én az EXIM. Az új támogatott hitelprogramban az energiaválság hatásainak kitett magyar termelő közép- és nagyvállalatok számára energiahatékonysági és megújuló energia-termelő beruházásaihoz rendkívül kedvezményes, forinthitel esetén legfeljebb 5%-os, eurókölcsönnél 3,5%-os fix kamatozású hitel lesz elérhető.

Közel félezer hazai közép- és nagyvállalat juthat kedvezményes hitelhez a kormány által meghirdetett Gyármentő Beruházási Hitelprogram révén, amelynek forrásai 2023. január 1-jével nyílnak meg a jelentkező cégek előtt az EXIM Magyarország finanszírozási konstrukciói révén - közölte az EXIM.

A termelőszférában tevékenykedő hazai vállalatokra szabott program célja, hogy kedvezményes beruházási hitelekkel ösztönözze az energiaválságnak különösen kitett, a magyar export növekedésében kulcsszerepet játszó termelő vállalatokat arra, hogy megújuló forrásokon alapuló energiatermelési és energiahatékonysági fejlesztésekbe ruházzanak be energiaköltségeik csökkentése és versenyképességük javítása érdekében.

Az EXIM 100 milliárdos Gyármentő Beruházási Hitelprogramja kiegészíti a november elején elindított Gyármentő Program 150 milliárd forintra tehető, vissza nem térítendő támogatását.

Ezen kívül olyan vállalkozások is élhetnek a hitellehetőséggel, amennyiben megfelelnek a feltételeknek, amelyek nem részesülnek vissza nem térítendő támogatásban. Az elérhető maximális hitelösszeg – az igénybe vett állami támogatások jogcímétől függően – meghaladhatja a 2 milliárd forintot.

A kedvezményes gyármentő hitel célja olyan hazai fejlesztések finanszírozása lesz, ahol

a hitelösszeg legalább 50 százalékban megújulóenergia-termelés, és/vagy energiahatékonyságot megvalósító beruházások finanszírozását szolgálja.

A beruházáshoz kapcsolódó egyéb – technológiakorszerűsítő vagy kapacitásbővítő – beruházás is finanszírozható lesz, de maximum a teljes hitelösszeg 50 százalékáig.

A hitelprogram keretében olyan magyar nagy- vagy középvállalatok lesznek finanszírozhatók, amelyek devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek minősülnek, és tevékenységük a programban meghatározott ágazatok egyikébe tartozik, a válságban való érintettségüket pedig nyilatkozat formájában igazolják. A jelentkezések befogadásának alapja a finanszírozni kívánt beruházási célhoz kapcsolódó tevékenység.

A hitelprogramban az energiahatékonysági és megújulóenergia-beruházások esetében nincs önerő követelmény, míg a kapacitásnövelő, technológiakorszerűsítő beruházások esetében gépek, berendezések vásárlásakor a beruházás nettó bekerülési értékének minimum 10 százalékát kell önerőből finanszírozni, egyéb esetben minimum 15 százalékát.

A program keretében felvett hitelek esetén a kamat a teljes futamidő alatt rögzített lesz,

mértéke a forinthitelek esetén legfeljebb évi 5%, euró alapú kölcsönök esetében legfeljebb évi 3,5% lesz az állami támogatásnak köszönhetően.

A hitel közvetlenül az EXIM Magyarországnál vagy azoknál a magyar hitelintézeteknél lesz igényelhető, amelyek részére az EXIM refinanszírozást biztosít.

Az EXIM már a korábbi években is indított hasonló hitelprogramokat. Így 2020-ban és 2021-ben a COVID-járvány negatív gazdasági következményeinek kezelésére indított kormányzati intézkedéscsomag részeként hirdetett meg a magyar vállalkozások támogatására finanszírozási programokat Kárenyhítő-, majd KKV Fordulat Hitelprogram néven. Ezek a támogatott hitelprogramok 2022. június 30-án zárultak le, az újabb hitelprogram lebonyolításához pedig az is jó alapot biztosít az EXIM Magyarországnak, hogy meglévő hitelportfóliójának mintegy 60%-a jelenleg is a feldolgozóiparhoz köthető.

"Közel három évtizedes tevékenységgel a háta mögött az EXIM egyedülálló tapasztalatokkal és szakmai tudással rendelkezik a vállalkozások támogatása és az exportfinanszírozás területén, hiszen jelenleg is közel 3000 magyar vállalkozás finanszírozásában nyújtunk segítséget. A gyármentő program révén pedig ügynökségünk egyszerre tud tevőleg hozzájárulni a gazdasági növekedés újraindításához, illetve az export ösztönzéséhez, továbbá ezen keresztül a magyar gazdaság külső egyensúlyának helyreállításához” – mondta el Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója (képünkön), akivel nemrég készítettünk interjút:

A Gyármentő Garancia- és Hitelprogramról

A kormány a már bejelentett Gyármentő Programon túl Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára, újabb segítségként 200 milliárd forintos keretösszegű Gyármentő Garancia- és Hitelprogram megindításáról döntött, amely két részből tevődik össze.



A Gyármentő Likviditási Garanciaprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. kezességet, illetve garanciát biztosít mindazon vállalkozások részére, amelyek foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő, és nettó árbevétele legalább 4 milliárd forint (10 millió EUR). Ennek az ügyfélkörnek energiahatékonysági, illetve megújulóenergia-termelési beruházásaihoz hirdette meg az EXIM Magyarország a Gyármentő Beruházási Hitelprogramot, amelynek keretében lehetőség nyílik a nagy- és középvállalkozások részére kedvezményes kamatozású beruházási hitelek felvételére.