Milliárdok cserélnek gazdát pár éven belül Magyarországon, de a családok nincsenek erre felkészülve

Jelenleg mintegy 186 ezer milliárd forint a hazai lakosság örökíthető vagyona, a teljes vagyontömeg közel felét mintegy 400 ezer háztartás, a magyarok legvagyonosabb 10 százaléka birtokolja - hangzott el a Grémium az Utódlásért Egyesület sajtóeseményén. Elhangzott, hogy az öröklési folyamat ugyanakkor számos buktatóval terhelt, a legtöbb vagyonos ügyfél még nem foglalkozik kellőképpen az utódlás kérdéskörével.

Kállay András, az egyesület elnöke kifejtette, hogy az egyesület célja az öröklést és az utódlást kiszolgáló szakemberek oktatása, összekapcsolása és inspirálása. Előadásában rámutatott arra, mennyit örökítenek gyermekeikre a magyarok, illetve milyen megoldások vannak a generációs csapdahelyzetre:

A GaUE legfrissebb kalkulációja szerint a magyar lakosság teljes, örökölhető vagyontömege 186 ezer milliárd, azaz átlagosan fejenként 19 millió (háztartásonként 46,5 millió) forint, amely erősen koncentrálódik: közel fele található a magyarok legvagyonosabb 10 százaléknál – hangzott el.

A céges vagyonban a legmagasabb, 82% körüli a felső 10% vagyoni súlya. Az ingatlantulajdon is nagyon magas, az öröklés tekintetében ezek az eszközök is fontos szerepet játszanak.

Igyekeztek modellezni azt, hogy az átlag magyar családnál hogyan oszlik el a vagyontömeg. A felső 10% esetében a vagyon az alábbiak szerint oszlik meg: ingatlanban van nagyjából 100 millió forint, céges oldalon 50 millió, és banki oldalon is 50 millió forintnyi vagyon.

Úgy látják, hogy az ügyfelek, a bankárok egy része foglalkozik az utódlás témájával, de sokan vannak, akik még nincsenek itt a gondolkodásban. Utóbbiban szerepe van annak is, hogy hiányoznak a sztenderdek, szolgáltatói oldalról nincs egységes folyamat szabályozás, és a specialisták tudása is csak részben jut el az ügyfelekhez.

A magyar lakosság örökíthető vagyonát az alábbi táblázat foglalja össze:

Soós Péter, a Hold Alapkezelő senior private wealth managere, az egyesület főtitkára kitért arra, hogy az értékpapír-számlák sokszor csak az egyik fél nevén vannak, így nem készülnek fel arra az ügyfelek, hogy az egyik fél halálesete esetén ezek az eszközök a hagyatéki eljárás végégig zárolva vannak. Szerinte ebben előrelátóbbnak kellene lenniük a családoknak, és ez a szolgáltatók szerepét is előtérbe helyezi. Ilyen, versenytársi együttműködésről, nonprofit módon történő együtt gondolkozásról a szakmában máshol nem tudnak – tette hozzá. Abban bízik, hogy a magyar cégvezetők és vagyonosabb családok a segítségükkel már 10-15 évvel azelőtt elkezdenek az utódlás kérdésével foglalkozni, mielőtt az ténylegesen bekövetkezne.

dr. Parragi Edina, az MPK Partners ügyvezető partnere, az egyesület alelnöke hozzátette, hogy az elmúlt években számos konferencia szólt már az utódlás kérdéséről, de minden szakmai résztvevő a saját nyelvén beszél erről a kérdésről, ezért van szükség olyan szakmai együttműködésre, ahol ezek a tudások összeadódnak. Elmondta azt is, hogy a GaUE gondozásában 2023 elején jelenik meg a Bankári Kézikönyv, amelynek első kiadása és a hozzá kapcsolódó oktatás és vizsgáztatás a házastársi, illetve élettársi vagyon- és az öröklési jog releváns kérdéseire ad valós élethelyzetekből kiinduló válaszokat

Varga Szabolcs, a Bank Gutmann magyarországi vezetője, az egyesület alelnöke szerint első körben a bankoknál lévő vagyonokról lehet beszélni, erre pedig a bankárok látnak rá leginkább. A szakmának nehezebben körülhatárolható részét képezi a bizalmi vagyonkezelés, szervezetfejlesztés, cégeladás. Mivel a vagyonosabb ügyfeleknél sokszor cégek is ott vannak az örökítés folyamatában, úgy látja, hogy érdemes lenne a vállalati ügyfelekkel foglalkozó bankárokat is bevonni és felkészíteni az utódlási kérdésekre. Összefogás hiányában nagy a megtakarítások, vagy a céges vagyonok elvesztésének a kockázata – mutatott rá. Erre az óriási vagyontömegre a magyar gazdaságnak szüksége van, különben az alaphibák oda vezetnek, hogy - mint régen - 50 évente mindent újra kell kezdeni a nulláról – fűzte hozzá.

Kállay András kifejtette, hogy eddig inkább egy reaktív megközelítés volt jellemző, most azonban proaktívabban is el tudják kezdeni az örökítés kérdésének menedzselését. Ebben fontos szerepe lesz az oktatásnak is, ebben olyan egyetemek lehetnek majd partnerek, mint a BGE és a Corvinus Egyetem. Itt a private és corporate bankárok felkészítése lesz kulcsfontosságú – tette hozzá.

Az egyesület jelenlegi tagjai olyan pénzügyi, jogi és tanácsadó vállalatok, mint az MKB Bank, a Raiffeisen Bank, a Bank Gutmann, a Hold Alapkezelő, a Concorde Értékpapír, a Szecskay, a Jalsovszky, az MPK Partners és a KLART ügyvédi irodák, az RSM adótanácsadó és az Apelso Trust bizalmi vagyonkezelő.

