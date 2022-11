Jön a kormány banki digitalizációs csomagja, íme az első lépések

Kormányzati és piaci körökben is hónapok óta téma, hogy a kormány a pénzügyi folyamatok digitalizációja érdekében a szektorral közösen szabálymódosításokra készül, az ehhez kapcsolódó javaslatok egy szűkebb köre jelent meg a minap benyújtott pénzügyi salátatörvényben. Így például az állam adatváltozás-bejelentési rendszeréhez a közműszolgáltatók, távközlési szolgáltatók mellett kapcsolódhatnak a pénzintézetek is, és az önkéntes nyugdíjpénztárak adminisztrációs feladatai is tovább digitalizálódhatnak.

Digitalizációs javaslatcsomag Az elmúlt hónapokban piaci és kormányzati forrásoktól is arról hallottunk, hogy a kormányzat (elsősorban a Gazdaságfejlesztési Minisztérium), az MNB és a hazai pénzügyi szektor képviselői (Bankszövetség, a MABISZ a BAMOSZ), sőt, egyes nagy IT-beszállítók egyeztetéseket tartanak egy digitalizációs javaslatcsomagról, melynek célja a pénzügyi digitalizációs folyamatok elterjedésének támogatása lenne. Arról, hogy ennek a digitalizációs javaslatcsomagnak melyek lennének a lényegi elemei, korábban Turi Anikó, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára Future of Finance konferenciánkon elhangzott előadásából tudtunk meg részleteket. A minap benyújtott pénzügyi salátatörvényben szereplő változtatások még a jelek szerint nem fedik le a teljes eddig meghatározott ötlethalmazt, ugyanakkor úgy néz ki, hogy azokat a javaslatokat, amikben már megegyezés született az egyeztetéseken, most átvezetnék a szabályokon. Digitális tájékoztatás és közgyűlés Turi Anikó a konferenciánkon tartott előadásában kifejtette, hogy a digitalizációs jogszabálycsomag széles skálán mozog, például még mindig voltak a jogrendszerben olyan „csökevények”, amely miatt például az önkéntes nyugdíjpénztáraknak az alapszabályt postán el kellett küldeniük az ügyfélnek, ez a kötelezettség meg fog szűnni, elég, ha elektronikusan közzéteszik a honlapon, ha az ügyfél ebbe beleegyezik. A most megjelent törvényjavaslatban ez a változás már szerepel (3. paragrafus), és azt is meghatározták, a javaslat elfogadása esetén az önkéntes nyugdíjpénztárak a közgyűlések szervezését is digitalizálhatják: azaz a meghívókat elküldhetik e-mailben, a kötelezően publikussá tehető dokumentumokat megoszthatják online, sőt, maga a közgyűlés is megtartható ezentúl elektronikus hírközlő útján (azaz erre alkalmas online platformon). Adatváltozás-kezelés Ennél nagyobb horderejű változás, hogy a bankok, biztosítók és nyugdíjpénztárak is csatlakozhatnak az állam adatváltozás-kezelő szolgáltatásához. Turi Anikó ezzel kapcsolatban korábban elmondta, a bankok részéről felmerült kérés az e-ügyintézéshez való hozzáférés is. Az e-bejelentő szolgáltatás ma abban segít, hogy ha egy állampolgár személyes adataiban változás történik, például megváltozik a lakcíme, akkor az általa megadott közműszolgáltatókat automatikusan értesítik a változásokról. Adja magát, hogy a bankok, biztosítók, pénztárak is becsatlakozhassanak a rendszerbe - fogalmazott az államtitkár. Bár a javaslatban ez még nem szerepel, szó van arról is, hogy a bankok az állami adatbázisokhoz (pl. NAV, KHR) is hozzáférést kapjanak idővel. „A szektor szerint az elérhető adatok köre nem megfelelő, nem mindig frissek az adatok a jelenleg rendelkezésre állók közül sem" – említette előadásában a GFM államtitkára. Mi minden várható még? A GFM javaslatára szabályozás támogatná a cash-back szolgáltatást, amikor egy vásárlás során egyidejűleg készpénzt vehetnek fel kártyával a vásárlók. "Jelenleg nem ebbe az irányba mutatnak a trendek, de vidéken ez ma egy jó lehetőség lenne, ha el tudnánk terjeszteni, mert be kell látni, hogy egyszerűen még nem működik a „készpénzmentes élet” - mondta előadásában Turi. A tervek szerint a jelenleg országos szinten működő azonnali fizetési rendszereket európai szinten össze kellene kapcsolni, az jelentős előrelépést hozhat a nemzetközi pénzforgalomban. Vizsgálják az írásbeliség, a digitális dokumentumok, az elektronikus aláírás kérdéskörét, ami azt szabályozza, hogy az elektronikusan megtett jognyilatkozat lehet-e egyenértékű a teljes bizonyító erejű magánokirattal, bizonyos feltételek fennállása esetén. Címlapkép: Getty Images