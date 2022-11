Kibújt a szög a zsákból: fintech óriássá és szuperappá tenné Elon Musk a Twittert

Elon Musk a múlt héten találkozóra hívta a Twitter vezetőit, és felvázolta nekik a terveit a közösségi platform fintech-ké alakítására vonatkozóan. A The Verge által megszerzett hangfelvétel szerint Musk nagy értéket láthat a Twitter közel 400 milliós felhasználói bázisában, amely megfelelő alapot jelenthet egy jövedelmező fintech szolgáltatás kiépítéséhez. Musk először a platformon belüli szabad pénzküldést valósítaná meg, majd a hitelezéssel bővítené a kínálatot. Az elhangzottak alapján a Tesla-vezér végső célja viszont egy, a mindennapokat megkönnyítő szuperalkalmazás létrehozása lenne.

Bizalmi deficit

Fordulatokban gazdag, hónapokig tartó huzavona után Elon Musk végül 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twittert, ígéretet tett arra, hogy megakadályozza, hogy a Twitter a gyűlölet és a megosztottság platformja legyen, valamint azt is megígérte, hogy legyőzik a Twitteren elszaporodó spamrobotokat. A vállalatnál az egyik első dolga volt múlt héten, hogy eltávolította a cégtől a korábbi felsővezetőket, és létszámleépítést hirdetett meg.

Musk egy felforgató ötlettel is előállt a Twitter üzleti működését illetően: fizetőssé tenné az úgynevezett ellenőrzött fiókokat. A milliárdos szerint az ár bevezetése az egyetlen módja annak, hogy legyőzzék a trollokat és a botokat a platformon, és a Twitter nem támaszkodhat teljes mértékben az oldalon hirdetőkre, hogy fedezze költségeit.

Múlt csütörtökön azonban, egy hétig tartó káosz után, a Twitter visszavonta a 8 dolláros előfizetési lehetőséget, hiszen pont az ellenkező hatást váltotta ki, mint amit akartak: az oldalt ellepték a trollok és a spambotok, amelyek kormányzati szereplőknek és hírességeknek adták ki magukat. A Twitter ezt követően átmenetileg leállította a szolgáltatást, amiről Elon Musk azt mondta, legközelebb november 29-én indulhat újra.

Eközben azonban egy másik fejlemény is történt: Elon Musk prezentálta ötletét a Twitter dolgozóinak a platform bankosításáról. A beszédről valaki felvételt készített, amit a The Verge szerzett meg. A felvétel egyik különös pillanata, amikor Musk arról beszél, hogy az online fizetés éppen úgy működik, mint az üzenetváltás:

Információs szempontból nincs nagy különbség mondjuk egy közvetlen üzenet küldése és egy fizetés között. Alapvetően ugyanarról van szó.

Ez logisztikai szempontból még igaz is lehet, ám a pénzügyi szolgáltatásokhoz magas szintű bizalomra is szükség van, és miután a platform ezen a téren már régóta válságok sorával küzd, ráadásul a biztonsági személyzet több vezetője is távozott a cégtől a Musk által elindított leépítési hullámot követően, felmerül a kérdés, hogy vajon ki bízná nyugodt szívvel megtakarításait a Twitterre.

Régi terv új köntösben

Musk tervei szerint minden felhasználó vezethetne egy számlát a Twitternél, amelyről rendszeren belül bárkinek küldhetnek pénzt, eleinte akár tiszteletdíj gyanánt tartalomgyártó felhasználóknak, vagy fizetős tartalmak feloldásáért. Ilyesmit egyébként már korábban is terveztek bevezetni a Twitternél, az újítás most az lenne, hogy a pénzküldéshez a felhasználók az üzenetküldő felületet használhatnák. Vagyis a pénzküldés a tervek szerint olyan lenne, mint az üzenetváltás: azonnal, valós időben menne végbe.

A chatablakos fizetéssel egyébként a Meta is kísérletezik. A cég először 2016-ben engedélyezte a Messengeren belüli P2P (peer-to-peer) fizetést az Egyesült Államokban és Kanadában. A Facebook később Európán belül az Egyesült Királyságban és Franciaországban is bevezette a szolgáltatást, de 2019-ben váratlanul kivonult ezekből a piacokból. 2021 májusában viszont elindult Brazíliában a WhatsApp Pay, így az ottani felhasználók akár naponta 1000 brazil realt (~ 55 000 Ft) is küldhetnek egymásnak az alkalmazáson keresztül.

Minél egyszerűbb, annál jobb

A meeting egyik résztvevője rámutatott, hogy a fentiek teljesülésével a Twitter már egy teljes értékű bankhoz hasonlítana, és megkérdezte Muskot, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy a közösségi médiaoldal hitelnyújtással is foglalkozzon. Musk erre azt válaszolta, hogy "ha átfogó szolgáltatást akarsz nyújtani az embereknek, akkor nem hagyhatsz ki kulcsfontosságú elemeket". A válaszból arra lehet következtetni, hogy Musk a hitelnyújtás gondolatával is eljátszott.

Musk úgy képzeli el, hogy a Twitter úgy tenné a bankok "bonyolult és komplex" termékeivel szemben egyszerűbbé a konstrukcióját, hogy "a kamat mértékét attól tenné függővé, hogy a felhasználó egyenlege pozitív vagy negatív tartományban van-e." Így a Twitter Musk szerint többet fizetne a pozitív számlák után, és kevesebb kamatot számítana fel a negatív tartományba került egyenlegekre. Egyelőre nem tudni, Musk hogy tenné ezt a modellt hosszú távon is fenntarthatóvá, hiszen ha sikerül is megtartani a betéteket, a hitelezés bármikor bedőlhet, és a tőkével kapcsolatos szabályok is kérdésesek.

A Twitter csak akkor küldene ki hitelkártyát a felhasználóknak, ha azok egyenlege elér egy bizonyos szintet. Külsős kereskedőnél a felhasználó Twitter-kártyával fizethetne, Musk pedig hagyományos csekkfizetési lehetőséget és automatikus kifizetéseket is ígér. A Twitter új feje azt ígéri, hogy a platform idővel "minden olyan dologgal foglalkozik majd, amire a felhasználók pénzügyi szempontból igényt tartanak.

Ha a szuperapp nem merül fel, nem is Muskról lenne szó

A korábbi nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy Musk nem állna meg a pénzügyeknél, és az ázsiai szuperappok mintájára gondolná újra a Twittert.

A szuperappok fontos jellemzője, hogy integrált fizetési lehetőségekkel rendelkeznek, ennélfogva soha nem kell kilépni az alkalmazásból a tranzakció befejezéséhez. Az alkalmazások olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek egyfajta „minden egyben” élményt képesek nyújtani. Az egységes alkalmazásba integrált funkciók olyan miniprogramok formájában érhetők el, amelyek összekapcsolják a felhasználókat egy harmadik feles szolgáltatóval, mindezt anélkül, hogy bármikor el kellene hagyniuk az alkalmazást.

"Ha ezt a Twitterrel újra tudjuk teremteni, nagy sikerünk lesz” – mondta Musk júniusban a Twitter alkalmazottainak.

Szabályozói akadályok

Musk tervei elé szabályozó akadályok is gördülhetnek, és rögtön felmerül a kérdés, hogy állna-e a Twitter mögötte banki szereplő, vagy saját maga kezelné a pénzügyi szolgáltatások teljes vertikumát. Musk magas hozamú megtakarítási számlákról beszélt, amely alapján a szakértők szerint lehet számítani valamilyen banki partnerséget.

Elképzelhető az is, hogy a Twitter banki engedélyhez vagy úgynevezett iparági hitelnyújtói engedélyhez (Industrial Loan Charter, ILC) folyamodik. Utóbbi egy olyan engedély, amelyet fintechek, vagy nem pénzügyi, általában kereskedelmi cégek kapnak, hogy bizonyos iparágakon belül pénzügyi termékeket nyújthassank magánszemélyeknek. Mivel az ILC-k nem tartoznak a Bank Holding Company Act és a Federal Reserve szövetségi felügyelete alá, így számos törvényhozó illeti őket kritikával, biztonsági hiányosságokra világítva rá.

