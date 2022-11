Óriási a tét, a bankok bevételeinek fele múlik az alig ismert modellen

A beágyazott pénzügyi szektor tavaly kezdett el igazán impozáns eredményeket felmutatni. A McKinsey felmérése szerint a beágyazott pénzügyi szolgáltatásokból 2021-ben összesen 20 milliárd dollár bevétele származott a cégeknek, amely várhatóan három-öt éven belül megduplázódhat. A tanácsadó cég szerint az óriási potenciál ellenére még mindig nagyon kevesen vannak tisztában azzal, mit is takar valójában az új modell. Cikkünkben bemutatjuk, milyen szereplők állnak a beágyazott pénzügyi szolgáltatások mögött, és mire számíthatunk rövid távon ezen a területen.

Mit jelent beágyazott pénzügy?

A modell lényege, hogy egyre több vállalat akar saját szolgáltatásához kapcsolva pénzügyi termékeket is értékesíteni. A vállalatok – az online kereskedőktől, az autógyártókon át, a telekommunikációs cégekig – mind arra törekednek, hogy a pénzügy szolgáltatásokat a saját ökoszisztémájukba illesztve, súrlódásmentessé tegyék a vásárlási élményt, és ezáltal extra jövedelemre tegyenek szert. A megváltozott fogyasztói szokások ráadásul egyre inkább megkövetelik azt, hogy a digitális szolgáltatások bárhol és bármikor elérhetőek legyenek. A megoldás – amit az angol nyelvű sajtó embedded finance-nek hív – rendkívül kényelmes, hiszen a tranzakció pénzügyi része ugyanazon az ismert felületen megy végbe, ahol a szolgáltatás többi része is.

Egy platform – legyen az webshop vagy közösségi oldal – felületébe ágyazott pénzügyi szolgáltatás működtetésébe általában három szereplő vesz részt:

a fogyasztókkal közvetlenül is kapcsolatban álló vállalat, vagyis a forgalmazó;

a technológiát biztosító fintechek;

és a sor végén a tőkét és a pénzügyi termékekkel kapcsolatos adminisztrációt biztosító bankok.

A beágyazott pénzügyek forgalmazói

Egy forgalmazóként működő nem pénzügyi cég számára a beágyazott finanszírozás lehetőséget kínál az ügyfélélmény javítására és új bevételi forrás megteremtésére anélkül, hogy a bank működtetésével járó általános költségeket viselnie kellene. A pénzügyi terméket a szolgáltatók olyan digitális felületekbe integrálják, amelyekkel a felhasználók napi szinten kapcsolatba lépnek,

vagyis a nem pénzügyi tevékenységek pénzügyi kiterjesztést kapnak.

Pénzügyi termékekkel egészülhetnek ki többek között az online kereskedelmi piacterek, a számlázó, a payroll, és a készletezési szoftverek is.

Régiónként különböző megközelítések léteznek:

Európában elsősorban a kihívó bankok és a fintechek részéről jön a legtöbb pénzügyi innováció, de más nemzetköz márkák, mint az Ikea, vagy a Mercedes is próbálkoznak hasonlóval.

Az Egyesült Állomokban a bigtechek – az Apple, a Google, a Meta, az Amazon és minden jel szerint újabban a Twitter is ebbe az irányba indulna el – nyomulnak előre leggyorsabban pénzügyi területen. Óriási felhasználói bázisuknak és a felhalmozott adatoknak köszönhetően differenciált szolgáltatást képesek nyújtani.

Ázsiában egyes applikációk – mint a milyen a WeChat is – már teljesen megkerülték a bankrendszert, úgy, hogy az embereknek már ki sem kell lépniük a chat alkalmazásokból ahhoz, hogy például taxit rendeljenek.

Akik mindezt lehetővé teszik

A beágyazott pénzügyi megoldásokat közvetlenül kínáló cégek mögött még két szereplőt lehet beazonosítani a pénzügyi értékláncban, amelyek nélkül ez az egész nem működne:

Technológiai platformszolgáltatók, amelyeken keresztül a cégek létrehozhatják a saját pénzügyi megoldásaikat. Ilyen például a Marqueta a kártyakibocsátás esetében, vagy a Unit, a Bond és az Alviere, amelyek betétkezelési, hitelezési és pénzforgalmi szolgáltatásokat tesznek lehetővé.

Bejegyzett pénzügyi intézmények, amelyek a kockázati, megfelelőségi, vagy a pénzügyi termékekhez kötődő egyéb adminisztrációs feladatokat látják el. Néha együttműködnek a technológiai szolgáltatókkal, mint ahogy azt a Stripe és a Goldman Sachs közötti megállapodás is mutatja.

Néhány bank és fintech, mint például a Cross River Bank és a Banking Circle mindkét funkciót ellátják. Ők közvetlenül nyújtanak beágyazott megoldásokat a forgalmazóknak.

A McKinsey kutatása szerint az Egyesült Államokban a beágyazott hiteltermékekből származó bevételek több mint fele a hitelkockázatot viselő cégekhez, vagyis a bankokhoz vándorolt. A fizetési és betéti szolgáltatások esetében viszont a végfelhasználóval közvetlen kapcsolatot ápoló forgalmazók tettek szert nagyobb profitra.

Mi hajtja a beágyazott pénzügyek fejlődését?

A McKinsey szerint alapvetően három tényező áll a beágyazott pénzügyi szolgáltatások felfutása mögött:

A globális kártyás költések 33%-a – az Egyesült Államokban 50%-a – ma már online megy végbe.

Sok kis- és középvállalkozás is szoftveres megoldásokat használ már az üzlet irányításában.

A digitális bennszülöttek most válnak felnőtté, komplexebb pénzügyi szolgáltatásokra van szükségük, amelyeket elsősorban digitálisan vennének igénybe.

Egyre kiforrottabbá válik a nyílt bankolás, amely az Európai Unióban bürokratikus, az Egyesült Államokban pedig piaci koordináció útján valósul meg. A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a fintech szereplők hozzáférjenek a banki adatokhoz, és innovatívabb pénzügyi termékeket kínáljanak a fogyasztóknak.

Mi várható?

A hagyományos termékek mellett új megoldások is megjelentek: előre fizetett kártyák igény szerinti bérkifizetési programok (EWA) részeként; just-in-time finanszírozott kártyák a haknigazdaságban (gig economy) dolgozók, például a futárok számára, akik így azonnal hozzájuthatnak a pénzükhöz, amint teljesítették a rendelést.

Ez még csak egy kis szelete az újdonságoknak, és várható, hogy a beágyazott pénzügyi kínálat a jövőben még tovább nő majd, ha teljesen digitalizálódnak az ügyfél onboarding folyamatok, és kifinomultabbak lesznek a valós idejű kockázatelemzési módszerek.

A fejlődés azonban nem mentes kockázatoktól sem, és továbbra is lesznek olyan területek, mint például a lakáshitelezés, amelynek továbbra is fontos része lesz az eseti értékelés, a személyes érintkezés vagy a szigorú szabályozás. A korlátok ellenére a McKinsey számításai szerint a beágyazott megoldásokon keresztül kínálható termékek akár a banki bevételek 50 százalékát is lefedhetik majd.

