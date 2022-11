500 milliárd forint forgótőke hiányzik az agráriumból - Ki fogja ezt pótolni?

A mezőgazdaság forgóeszközigénye magas, az agráriumból legalább 500-600 milliárd forintnyi forgóeszközhitel hiányzik, ezt kellene pótolni - hangzott el a Portfolio Agrárszektor 2022 Konferenciáján. Az agrárfinanszírozás helyzetéről, a hitelkeresletről és a hitelkínálatról, a szektor jövő évi kilátásairól és agrármoratóriumról is szó volt konferenciánk második szekciójában.

"2023 nagy kihívása: 500 milliárd forint forgótőke hiányzik az ágazatból – Ki fogja pótolni?" – címmel tartott előadást Hollósi Dávid, az MKB és a Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója. A szakember előadásában kiemelte, a mezőgazdaság forgóeszközigénye magas, a mezőgazdaságból legalább 500-600 milliárd forintnyi forgóeszközhitel hiányzik, ezt kellene pótolni.

Előadásában kifejtette, hogy 2019 óta a termeléshez szükséges alapanyagokár jelentősen, drasztikusan emelkedtek, és jelenleg a bankok magas kamatokkal tudnak dolgozni. Az állattenyésztésben tartósan alacsonyak a hozamok, a növénytermesztésben ezermilliárdos aszálykár volt, miközben a forint euróval szembeni árfolyama is jelentős nyomást gyakorolt a gazdákra, hiszen kisebb ennek az exporthatása mint az importhatása. A fogyasztóknál közben csökken az elkölthető pénzmennyiség, az infláció hosszú távon negatívan hat a jövedelmezőségre – sorolta az ágazati kockázatokat a szakember.

Ma mégis az a fő probléma, hogy forgóeszközhiány lépett fel a növény és állattermesztésben. A bankszektor a jegybank által koordinált módon képes a forgóeszközhiányt csökkenteni. Az állam és az EU a normatív támogatások kifizetésével enyhíti a helyzetet, de az ágazatot a fogyasztók finanszírozzák a nap végén. Ám amíg a vetőmagból csirke lesz, 10-15 hónap telik el, gyakorlatilag minden területen megnőttek a költségek, (energia, takarmány), az egész rendszer került pénzhiányos állapotba, és a fogyasztó „lassú finanszírozó”.

Az előadást követő kerekasztal-beszélgetésen az agárhitelezés jövőjéről volt szó. Laurinyecz Anita (UniCredit Bank) elmondta, hogy a banknál év/év alapon arra számítanak, hogy 0,6 százalékkal fog csökkeni a hazai GDP, a forint euróval szembeni árfolyama 425 lesz, az irányadó kamat 12%. Szerinte 2022 és 2023 nem a magánszféra beruházásaink az éve lesz, 2023-at követően jön el az az időszak, hogy egy normál agrárberuházásnál érdemes lesz forint hitelben gondolkodni. Azt nem zárhatjuk ki, hogy a gazdák kisebb energiahatékonysági, energiaköltség optimalizáló beruházásokat meg tudnak valósítani piaci kamatszinten, akár forint kamatszinten. Ez annak a függvénye, hogy az energiaárak hogyan alakulnak, nem valószínű, hogy az energiaárak visszatérnek a korábbi alacsony szintekre.

Inkább 2023 után jöhet a nem támogatott forint beruházási hitelek korszaka. Ez a szektor a kilencvenes évek végén látott már magas kamatokat, ideáig nem jutunk el. Ha jövő évben reálértéken nem fog nőni az agrárhitel állomány, akkor az nem csak a bankok miatt lesz, az ügyfelek is jól látják a helyzetüket, ők azok, akik magas kamatszinteken visszafogottabbak a beruházások vagy nagy forgóeszközhitelek terén. Az agrármoratórium kapcsán kiemelte, magasabb arányra számítottak a megvalósult 25%-nál, ennek oka az lehet, hogy egyrészt még mindig jelentős tartalékok vannak az agráriumban, másrészt hogy az ügyfelek bíznak a bankokban, és bíznak abban, hogy az egyedei igényekre egyedi megoldásokat lehet találni. Megjegyezte, hogy a devizahitelezés jelentősége megnőtt az agráriumban.

Hollósi Dávid (MKB, Takarékbank) kifejtette, hogy egy akkora hálózattal, amivel a bank rendelkezik, nem is tudnak mást tenni, mint finanszírozni a mezőgazdaságot. Voltak, akik korábban beruháztak, és ezek a befektetéseik működnek, kapacitást bővítettek, ők most nagyon jól fognak járni. Ugyanis szerinte a fogyasztó meg fogja venni az élelmiszert, még ha drágábban is teszi: ez az ágazat topon lesz, egy év múlva újra eljöhet a beruházások kora. A hitelállomány jövő ilyenkor magasabb lesz, ám ha ez nem történik meg, összeomlik az ágazat.

A magyar fogyasztók átlagosan a jövedelmük 60 százalékát élelmiszerre és energiára költik, a következő időszakban is arra számíthatunk, hogy erre fognak költenek, a többi szektorból fogják csökkenteni a költéseiket, például nem vesznek telefont vagy kevesebbet utaznak. A klímaváltozás változtathat az agrárium helyzetén, ha jövőre is lesz egy 1000 milliárdos aszálykár, sokan abbahagyják a működést, és koncentráció lesz a piacon.

Szabó Balázs (CIB Bank) elmondta, a banknál jövőre 0,2 százalékos GDP-növekedésre számítanak, 390-es euró/forint árfolyamra. Az elmúlt 10 évben látott kamatszintek ma már nem reálisak. Náluk ma egy 5 éves beruházási hitelt fixen 9 százalékos kamat mellett lehet felvenni, erre jön rá a banki kamatmarzs, tehát a hitel kamata 10-12% között lesz. Szerinte lehet, hogy csak olyan beruházásokat eszközölnek az agráriumban, amik valóban megtérülnek. A bankok a jelenlegi helyzetben többet kérdeznek az ügyfelektől, de a hosszú távú kép nemfog változni. Előfordul, hogy a bankok valamilyen feltételben szigorúbbak, de az agráriumot jó ágazatnak látják. Megjegyezte, hogy a vállalti szegmensben erős transzformáció van a lekötött betétek állományában, jelentős volumen mozdul meg lekötött betétekbe.

Szerdahelyi Róbert (Erste Bank) elmondta, hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a bankok idén is finanszíroztak, és fognak is. A bankok eddig sem „tukmálták” a hiteleket, hanem poraktívan gondolkodtak: aki beruházásképes volt, és volt erre támogatás is, azt arra ösztönözték, hogy beruházzon. Most óvatosságra intenek a bankok, de ezt nem jelenti azt, hogy le fog állni a beruházási tevékenység és a finanszírozás. Az energiaberuházások most intenzívebbek, de a banki kockázatkezelők a legőszintébb szűrők: ha egy cégvezetőnek nincs válasza a kérdésekre, azt tanácsolta, először próbálják megválaszolni a kérdéseket, most nyitottnak kell lenni. A hitelbírálati rendszer nem változott meg, de a kérdések mögött az ágazat megértése rejlik: nem csak a számokat kell érteni, a termelési folyamatokat is érteni kell. Nincs rossz ágazat vagy alágazat, mindenki a jó ügyfeleket keresi.

Takáts Zsolt (Raiffeisen Bank) elmondta, hogy 2023-ra 1 százalékos GDP-növekedés várnak, 2022 3. negyedévében visszaesett a GDP, az utolsó negyedév is negatív lesz, és talán 2023 első negyedéve is. Tankönyvi értelemben recesszió lesz, de az egész 2023-as évben növekszik a gazdaság -vélekedett. Hatalmas a forgóeszközhiány a szektorban, szerinte beruházásokba 20 százalékos kamatszinten nem kell belevágni, ez majd az egyszámjegyű kamatszinteknél lesz reális. Szemben a 2008-as válásággal, a bankrendszer erősen megy bele a válságban, erősek az eredmények, a portfóliók. Az agrárium „nem a lándzsa éle”, nem ez az elsődleges energiafelhasználó, és enni mindig kell, azaz rugalmatlan a kereslet. Azt tapasztalták, hogy csak azok léptek be az agrármoratóriumba, akinek szükségük volt rá. Leszögezte, hogy a bankrendszer ott fog állni az agrárium mögött, és megemlítette, hogy az állami programok közül most lenne itt az ideje a kamattámogatásoknak.

Címlapkép: Portfolio