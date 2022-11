A kis gömböc, a nagy bankok és a még nagyobb fintech-kihívás

A digitalizáció idővel elhozta a nagy platformok és szolgáltatások integrációját, egyre bővülő piactérré válnak az ismert felületek: az Airbnb-n például már nemcsak szállást foglalhatunk, hanem borkóstolást vagy naplementés supozást is. Mindenki igyekszik integrálni, amit csak lehet, és a kis gömböc-effektus rohamléptekkel halad előre. A fapados repülőtársaság hotelszobákat és autókölcsönzést kínál, a zene-streamelő vinileket és koncertjegyeket árul. Ne feledkezzünk meg a legnagyobbakról sem: a Google internetes keresőből ma már megoldások tucatjait kínáló vállalattá fejlődött, arról pedig ne is beszéljünk, hogy az eredetileg haverok közösségi oldalaként létrejött milliárdos felhasználóbázisú Facebookon mi minden jön velünk szembe. Csodálkozhatunk, ha a futós alkalmazásunk még nem akarta a legújabb cipőt eladni, vagy jegyet az őszi félmaratonra, de ez is csak idő kérdése.

Az integrációs trend elérte a pénzügyi szektort is. Ellenőrzöd a számlaegyenleged? Nézz rá ezekre a szállásokra is, hátha érdekelnek! Utalást intézel? Esetleg mellette egy kedvezményes biztosítás vagy kölcsön? Jól látható, hogy a bankok közül sokan igyekeznek nemcsak értékesítési csatornaként tovább növekedni, hanem egyre több lehetőség felkínálásával olyan digitális központtá (hubbá) válni, amely még többeket vonz, növeli a felhasználói élményt, és erősíti a márka erejét. Ezekkel az úgynevezett beyond banking szolgáltatásokkal várhatóan a jövőben még többször találkozhatunk, amikor kapcsolatba kerülünk a pénzintézetünkkel, és ez a terület a digitalizációs fejlődés egyik következő lépcsőfoka. Így tehetik ugyanis részévé a bankok saját felületüket egy nagyobb ökoszisztémának, ezzel mutatják meg a felhasználóiknak, hogy a meglévők mellett más kényelmi szolgáltatásokkal is egyszerűbbé teszik az életüket.

Smart beyond banking: ebben a történetben nem jár rosszul a kis gömböc

A kis gömböc azonban telhetetlen, mert mindent elnyel, az ismert mesében nincs is ennek jó vége. Nem lehet mindent integrálni, a beyond banking szolgáltatásokat okosan kell kialakítani. Olyan portfóliót kell építeni, amely jól kapcsolódik a banki szolgáltatásokhoz, a márkához, a célcsoportok igényeihez, és kiaknázza a technológiai adottságokat. A beyond banking okos alkalmazása lehetőséget teremt a pénzintézetnek arra, hogy a piacon megkülönböztesse magát, bevételi forrásként szolgáljon, valamint technológiailag is egyszerűen és biztonságosan integrálható legyen a meglévő ügyfélkiszolgálási csatornákba. Az ilyen megoldások egyike például az elektronikus aláírás: a bankolás eleve a bizalomra épül – miért ne lehetne a banki alkalmazás az a digitális szoba, ahol bármilyen dokumentumot, például lakás- vagy munkaszerződést, vállalkozói megbízást hitelesen elláthatunk elektronikus aláírásunkkal? A FaceKom korábbi reprezentatív kutatása szerint a hazai felnőtt lakosság 86 százaléka hallott már a digitális aláírásról, de sokan az ismerethiány miatt nem használják még. Az olyan online platformok, mint a sokak által használt banki alkalmazások lendületet adhatnak az e-aláírás terjedésének a lakosság és a vállalati szektor körében is. Az ilyen és hasonló megoldások okos integrálásával lehetővé válik a bankok fintech-lábának erősítése és márkaerejük növelése, összességében pedig már rövid távon is lépéselőnyre tehetnek szert a fintech háborúban.

Digitális pénzügyi asszisztens: a végső integrátor

Az említett banki szolgáltatások (beleértve a hagyományos és beyond bankinget egyaránt) építőkövei lesznek majd annak, amit – egyelőre – jobb híján hívhatunk a digitális pénzügyi asszisztensünknek. A mesterséges intelligencia ugyanis a végső integrátor, ha tetszik, a szuper kisgömböc. Őt kérdezzük majd egyenlegünkről, segít felidézni a legutóbbi utalás összegét, fejben tartja helyettünk a pénzügyi teendőket és ha szükséges, meghatározott elvek mentén alakítja ki a befektetési portfóliónkat. A digitális pénzügyi asszisztensünk annál hasznosabb lesz, ezért annál többet ér majd a piacon, minél több ügyet meg tud oldani. Emlékeztet rá, hogy írjunk alá egy szerződést, majd elénk rakja, hogy klikkeljünk. Figyeli a pénzügyeinket, számontartja a velük kapcsolatos teendőket. Ennek a digitális pénzügyi tanácsadónak a körvonalai már látszanak, részeinek felépítése most zajlik. Ezért is elengedhetetlen a smart beyond banking, hiszen sok más mellett ezek a szolgáltatások is részét képezik majd a jövő digitális pénzügyi szuperintelligenciájának.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images